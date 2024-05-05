Обзорные и познавательные экскурсии Лиона

Найдено 5 экскурсий в категории «Обзорные» в Лионе на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бонжур, Лион
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
69 отзывов
Бонжур, Лион
Погрузиться в судьбу древнего города и истории о галлах, масонах и королях
Начало: На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
«Представите древнюю столицу Галлии, услышите о династии Капетингов и познакомитесь с особенностями лионских коридоров «трабуль»»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 7 чел.
Огни вечернего Лиона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Огни вечернего Лиона
Исследовать главные места и тайные улочки города в волшебном свете фонарей
Начало: У вашего отеля
«А главное — помогу почувствовать сказочную и немного таинственную атмосферу вечернего города»
Сегодня в 21:00
Завтра в 15:00
175 за всё до 10 чел.
Лион через века: обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Лион через века: обзорная прогулка
Познакомиться с главными средневековыми и современными достопримечательностями города
Начало: Площадь Белькур
«Для знакомства с городом мы пройдем по центральной части Лиона и побываем в трех кварталах, внесенных в список ЮНЕСКО»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 10 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Лиону
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Пешеходная обзорная экскурсия по Лиону
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
187.50 за всё до 10 чел.
Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус
История региона, дегустация марочных вин и знакомство с производством местных масел
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
750 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    5 мая 2024
    Огни вечернего Лиона
    Великолепная экскурсия! Ирина, огромное Вам спасибо за интересную, познавательную экскурсию!!! Всем рекомендую! Обязательно еще вернёмся к Вам в Лион!
  • М
    Михаил
    15 апреля 2024
    Огни вечернего Лиона
    Отличный гид, очень интересная экскурсия
  • А
    Анна
    19 марта 2024
    Бонжур, Лион
    Лион прекрасен с первого, даже самостоятельного, взгляда, но с Ириной он еще и очень интересен. Причем интересно было всем, включая
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    подростков 13 и 18 лет. Маршрут построен продумано, дает представление о городе, его истории, основных жемчужинах. Но, еще Ирина увлеченно рассказывает об особенных характерах этого региона Франции, о привычках и быте, увлечениях, пристрастиях и обыкновенной жизни жителей. Прекрасная увлекательная экскурсия. Никогда еще не ходили 4 часа, обычно после 2.5 дети начинают поднывать, а здесь на удивление пролетело и не заметили. Кофе и дивные пирожные в середине пути — изюминка на торте.

  • А
    Андрей
    17 марта 2024
    Бонжур, Лион
    Ирина - прекрасный эрудированный гид в Лионе! Получили огромное удовольствие от экскурсии, от рассказанного и показанного Ириной! Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    30 января 2024
    Бонжур, Лион
    Спасибо Ирине за хорошо проведенную экскурсию. По рекомендую этого гида своим знакомым
  • Ю
    Юрий
    18 декабря 2023
    Лион через века: обзорная прогулка
    Светлана профессиональный и приятный в общении специалист, спасибо ей!
  • Б
    Богдан
    9 ноября 2023
    Огни вечернего Лиона
    Брали у Ирины экскурсию в Леоне. Сторый город не был включен в программу, но Ирина нас немного провела! За что
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    огромное ей спасибо! Было безумно интересно, очень увлекательно, приехав, в другой город, очень расстроились, что не было больше Ирины, которая нам все интересно рассказывала! 😅 Мы под огромным впечатлением! Ходить просто по городу и любоваться - это одно. А ходить, слушать рассказ, основания, кто, что и когда сделал- Просто безупречно! Очень очень интересно! Обязательно вернемся в Леон и встретимся с Ириной, чтобы продолжить узнавать интересное об истории Леона! И вам советуем)

  • К
    Кристина
    28 декабря 2022
    Лион через века: обзорная прогулка
    Светлана - профессионал с большой буквы!! Три часа пролетели как один миг. Подача информации - великолепная!! Четко, структурировано, плюс с
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    нами была дочь 9 лет, экскурсию адаптировали так, что было интересно и ребенку, а это большая редкость. Впечатления на всю жизнь. Так же Светлана помогла нам найти хороший ресторан с вкусной местной кухней и даже забронировала столик. Очень рекомендую!

    Светлана - профессионал с большой буквы!! Три часа пролетели как один миг. Подача информации - великолепная!!
  • У
    Ульянова
    28 декабря 2019
    Лион через века: обзорная прогулка
    Добрый вечер, Лион произвёл на нас очень сильное впечатление. Материал Светлана преподносила профессионально и интересно. Благодарны за замечательный день

Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Лиону в июне 2024
Сейчас в Лионе в категории "Обзорные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 150 до 750. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Изучение достопримечательностей города Лиона нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Лионе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке
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