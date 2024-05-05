1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Бонжур, Лион
Погрузиться в судьбу древнего города и истории о галлах, масонах и королях
Начало: На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
«Представите древнюю столицу Галлии, услышите о династии Капетингов и познакомитесь с особенностями лионских коридоров «трабуль»»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Огни вечернего Лиона
Исследовать главные места и тайные улочки города в волшебном свете фонарей
Начало: У вашего отеля
«А главное — помогу почувствовать сказочную и немного таинственную атмосферу вечернего города»
Сегодня в 21:00
Завтра в 15:00
€175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лион через века: обзорная прогулка
Познакомиться с главными средневековыми и современными достопримечательностями города
Начало: Площадь Белькур
«Для знакомства с городом мы пройдем по центральной части Лиона и побываем в трех кварталах, внесенных в список ЮНЕСКО»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Лиону
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
€187.50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Божо, Божоле и вино. А еще масло и уксус
История региона, дегустация марочных вин и знакомство с производством местных масел
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
€750 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис5 мая 2024Великолепная экскурсия! Ирина, огромное Вам спасибо за интересную, познавательную экскурсию!!! Всем рекомендую! Обязательно еще вернёмся к Вам в Лион!
- ММихаил15 апреля 2024Отличный гид, очень интересная экскурсия
- ААнна19 марта 2024Лион прекрасен с первого, даже самостоятельного, взгляда, но с Ириной он еще и очень интересен. Причем интересно было всем, включая
- ААндрей17 марта 2024Ирина - прекрасный эрудированный гид в Лионе! Получили огромное удовольствие от экскурсии, от рассказанного и показанного Ириной! Большое спасибо!
- ЕЕлена30 января 2024Спасибо Ирине за хорошо проведенную экскурсию. По рекомендую этого гида своим знакомым
- ЮЮрий18 декабря 2023Светлана профессиональный и приятный в общении специалист, спасибо ей!
- ББогдан9 ноября 2023Брали у Ирины экскурсию в Леоне. Сторый город не был включен в программу, но Ирина нас немного провела! За что
- ККристина28 декабря 2022Светлана - профессионал с большой буквы!! Три часа пролетели как один миг. Подача информации - великолепная!! Четко, структурировано, плюс с
- УУльянова28 декабря 2019Добрый вечер, Лион произвёл на нас очень сильное впечатление. Материал Светлана преподносила профессионально и интересно. Благодарны за замечательный день
Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Лиону в июне 2024
Сейчас в Лионе в категории "Обзорные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 150 до 750. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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