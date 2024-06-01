читать дальше

экскурсии и уровнем подготовки гида. Лина подсказала, как лучше добраться до места встречи и после экскурсии помогла вернуться в порт к ее круизнику. Лина помогла маме справиться с настройками в телефоне, чтобы подключить роуминг. Теперь мы с мамой на связи), а Марсель - один из любимых маминых городов!