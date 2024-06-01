1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Правда и выдумки о Марселе
Отказаться от стереотипов и увидеть настоящую многоликую столицу Прованса
Начало: В Старом порту в центре города
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
€118 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Марсель: история, культура и морская красота
Увидеть главные символы города и понять его характер
Начало: Около скульптуры «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
Завтра в 10:00
14 июня в 12:00
175€149 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
Побывать в базилике на самой высокой точке Марселя и узнать её историю
Начало: В Старом порту Марселя
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 июня 2024Были на экскурсии в Марселе. Ее проводил Сергей. Нам понравилась подача материала,Сергей смог за короткое время экскурсии влюбить нас в
- ИИна20 мая 2024нам очень понравилось, были учтены все наши предпочтения, без напряга и сухой истории. однозначно будем рекомендовать дальше
- ВВика4 мая 2024Очень понравилось гулять с Линой. Интересно и ненавязчиво как будто гуляешь с хорошим знакомым. И 3 часа полных впечатлений. Сколько бы ты не читал интернет прогулку под хороший рассказ это не заменит. Отдельное спасибо Лине за рекомендации ресторанов.
- ЕЕкатерина23 апреля 2024Наилучшие рекомендации по этому гиду! Заказывала экскурсию для мамы. Все было организовано на высшем уровне. Мама осталась очень довольна содержанием
- ЕЕлена25 марта 2024Незабываемый день в Марселе! Отличная экскурсия с гидом Олегом. Встреча была четко организована, заранее были оговорены все детали с учетом наших пожеланий. Было очень интересно, информативно, захватывающе. Рекомендуем!
- ЮЮлия23 марта 2024Хочу выразить большую благодарность нашему гиду в Марселе, Олегу. Олег не только встретил нас в удобном для нас месте, но и
Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Марселю в июне 2024
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