Экскурсии Марселя об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Марселе на русском языке, цены от €118, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Правда и выдумки о Марселе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
84 отзыва
Правда и выдумки о Марселе
Отказаться от стереотипов и увидеть настоящую многоликую столицу Прованса
Начало: В Старом порту в центре города
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
118 за всё до 5 чел.
Марсель: история, культура и морская красота
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Марсель: история, культура и морская красота
Увидеть главные символы города и понять его характер
Начало: Около скульптуры «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
Завтра в 10:00
14 июня в 12:00
175149 за всё до 6 чел.
Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
Побывать в базилике на самой высокой точке Марселя и узнать её историю
Начало: В Старом порту Марселя
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Марсель: история, культура и морская красота
    Были на экскурсии в Марселе. Ее проводил Сергей. Нам понравилась подача материала,Сергей смог за короткое время экскурсии влюбить нас в
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    Марсель. Также он заранее побеспокоился о покупке билетов на общественный транспорт, что тоже было весьма кстати. Решили вернуться в Марсель еще

  • И
    Ина
    20 мая 2024
    Правда и выдумки о Марселе
    нам очень понравилось, были учтены все наши предпочтения, без напряга и сухой истории. однозначно будем рекомендовать дальше
  • В
    Вика
    4 мая 2024
    Правда и выдумки о Марселе
    Очень понравилось гулять с Линой. Интересно и ненавязчиво как будто гуляешь с хорошим знакомым. И 3 часа полных впечатлений. Сколько бы ты не читал интернет прогулку под хороший рассказ это не заменит. Отдельное спасибо Лине за рекомендации ресторанов.
  • Е
    Екатерина
    23 апреля 2024
    Правда и выдумки о Марселе
    Наилучшие рекомендации по этому гиду! Заказывала экскурсию для мамы. Все было организовано на высшем уровне. Мама осталась очень довольна содержанием
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    экскурсии и уровнем подготовки гида. Лина подсказала, как лучше добраться до места встречи и после экскурсии помогла вернуться в порт к ее круизнику. Лина помогла маме справиться с настройками в телефоне, чтобы подключить роуминг. Теперь мы с мамой на связи), а Марсель - один из любимых маминых городов!

  • Е
    Елена
    25 марта 2024
    Марсель: история, культура и морская красота
    Незабываемый день в Марселе! Отличная экскурсия с гидом Олегом. Встреча была четко организована, заранее были оговорены все детали с учетом наших пожеланий. Было очень интересно, информативно, захватывающе. Рекомендуем!
    Незабываемый день в Марселе! Отличная экскурсия с гидом Олегом. Встреча была четко организована, заранее были оговореныНезабываемый день в Марселе! Отличная экскурсия с гидом Олегом. Встреча была четко организована, заранее были оговореныНезабываемый день в Марселе! Отличная экскурсия с гидом Олегом. Встреча была четко организована, заранее были оговореныНезабываемый день в Марселе! Отличная экскурсия с гидом Олегом. Встреча была четко организована, заранее были оговорены
  • Ю
    Юлия
    23 марта 2024
    Марсель: история, культура и морская красота
    Хочу выразить большую благодарность нашему гиду в Марселе, Олегу. Олег не только встретил нас в удобном для нас месте, но и
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    сопровождал на протяжении всей экскурсии не обращая внимание на время. Главным для него было чтобы почувствовали и насладились этим прекрасным городом, почувствовали его дух. Очень внимательный, очень интересно ведет беседу, знает множество исторических подробностей. Очень признательны Олегу за такое знакомство со столицей Прованса.

Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Марселю в июне 2024
Сейчас в Марселе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 118 до 149 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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