Марсель - это город, где стрит-арт живет на каждом углу.
Прогулка по кварталу Ле Панье и району Кур-Жюльен откроет перед вами мир современных фресок и граффити.
Здесь можно увидеть работы как известных, так и начинающих художников, узнать о политических и социальных посылах, а также насладиться атмосферой богемной жизни. Экскурсия станет настоящим открытием для любителей искусства и тех, кто ищет новые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные фрески и граффити
- 🖌️ Атмосфера богемной жизни
- 🏙️ Прогулка по живописным улицам
- 🗣️ Интересные истории о художниках
- 🍽️ Возможность попробовать местную кухню
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Квартал Ле Панье
- Район Кур-Жюльен
Описание экскурсии
Неспешно пойдём по маршруту, которой пролегает по основным местам стрит-арта Марселя:
- Вы проникнетесь атмосферой квартала Ле Панье с узкими улочками, где собирается самобытная молодёжь, где можно вкусно поесть, заглянуть в винтажные магазинчики и лавки керамики и полюбоваться уличными картинами
- Окажетесь в сердце местного стрит-арта — расписном районе Кур-Жюльен. Здесь — современные фрески и граффити, нетуристические заведения и дух богемной жизни
Кому будет интересно
Любителям стрит-арта и тем, кому нравится открывать для себя необычные места.
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Старого порта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лина — ваш гид в Марселе
Провела экскурсии для 1226 туристов
Я живу в Европе более 20 лет. Видела, как с каждым годом развивается и преображается Марсель. Я полюбила его — и он стал мне родным. Несколько лет я провожу экскурсии,Задать вопрос
