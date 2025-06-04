Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по кинематографическому Марселю
Погрузитесь в атмосферу кинематографического Марселя, посетив исторические кварталы и узнавая истории о знаменитых фильмах и режиссерах
Начало: Место Вашей остановки
6 июл в 14:00
7 июл в 12:00
€350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В средневековую сказку Ле-Бо-де-Прованс
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Марселя в Ле-Бо-де-Прованс, чтобы насладиться средневековой атмосферой и потрясающими пейзажами
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Кассис и каланки: морская душа Прованса
Погрузиться в атмосферу лазурной бухты - между скалами, морем и историей
Начало: В круизном порту или Марселе
Завтра в 09:00
5 июл в 09:00
€204
€240 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила4 июня 2025Экскурсия по Марселю оказалась настоящим открытием — старый порт, колоритные улочки и потрясающие виды с Базилики Нотр-Дам-де-ла-Гард оставили незабываемые впечатления.
- AAnna15 октября 2024очень понравилась экскурсия, благодарим гида за проведение и организацию
- ННодира19 июля 2024Очень доброжелательная, хорошо знает город, с комфортом погуляли по городу. Всем рекомендую 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Необычные»
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