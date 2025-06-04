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Узнала много интересного о богатой истории города. Очень атмосферно и вдохновляюще! Экскурсия по Марселю прошла на одном дыхании! Валентина оказалась настоящим профессионалом — интересно и увлекательно рассказывала о городе, показывала знаковые места и скрытые уголки, отвечала на все вопросы с искренним вниманием. Благодаря Валентине Марсель раскрылся особенно ярко и живо….