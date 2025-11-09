Мои заказы

Дегустации вин на Лазурном берегу Франции

С давних времён в окрестностях Ниццы выращивают виноград и производят лучшее вино в Провансе.

В рамках экскурсии вам будет предложена дегустация вин, демонстрация уникальных коллекций, возможность приобрести понравившиеся вина по цене от производителя на месте их производства.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

CHATEAU DE CREMAT Между морем и горами более ста лет назад был возведён прекрасный замок. Возвышаясь над долиной du Var он привлекает не только ценителей вина своей коллекцией вин, но и туристов, и тех, кто желает провести незабываемый вечер в стенах замка и в кругу друзей. DOMAINE DE TOASC 10 минут от Бухты ангелов и Вы в горном районе Ниццы. Здесь на площади в 9 гектар выращивают виноградники и оливки. Благодаря особым сортам винограда и морскому климату вина хозяйства имеют патентованные наименования. DE TOASC не только организует дегустации, но и экскурсии с посещением окрестных достопримечательностей. ВИННЫЙ ПОГРЕБ BIANCHI Погреба Bianchi — старейшие винные магазины в регионе. Пять поколений виноделов скрупулёзно хранят традиции. Погреб располагает небольшим музеем вина и роскошным сводчатым залом (в нём установлена старинная стойка из легендарного отеля Negresco).

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Дегустация 4 сортов вин (примерно 10 евро).
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Ниццы

