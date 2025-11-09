Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы С давних времён в окрестностях Ниццы выращивают виноград и производят лучшее вино в Провансе.



В рамках экскурсии вам будет предложена дегустация вин, демонстрация уникальных коллекций, возможность приобрести понравившиеся вина по цене от производителя на месте их производства.

Описание экскурсии CHATEAU DE CREMAT Между морем и горами более ста лет назад был возведён прекрасный замок. Возвышаясь над долиной du Var он привлекает не только ценителей вина своей коллекцией вин, но и туристов, и тех, кто желает провести незабываемый вечер в стенах замка и в кругу друзей. DOMAINE DE TOASC 10 минут от Бухты ангелов и Вы в горном районе Ниццы. Здесь на площади в 9 гектар выращивают виноградники и оливки. Благодаря особым сортам винограда и морскому климату вина хозяйства имеют патентованные наименования. DE TOASC не только организует дегустации, но и экскурсии с посещением окрестных достопримечательностей. ВИННЫЙ ПОГРЕБ BIANCHI Погреба Bianchi — старейшие винные магазины в регионе. Пять поколений виноделов скрупулёзно хранят традиции. Погреб располагает небольшим музеем вина и роскошным сводчатым залом (в нём установлена старинная стойка из легендарного отеля Negresco).

