Винные экскурсии в Ницце

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные туры» в Ницце на русском языке, цены от €48, скидки до 9%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце
скидка
9%
5 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Аперитив по-французски: уникальная винная дегустация в Ницце
Приглашаем на увлекательную винную дегустацию в Ницце! Окунитесь в мир французских вин и гастрономии, станьте на шаг ближе к культуре аперитива
Начало: В центре Ниццы
«Открою секреты винопития, например, какое вино лучше выбрать к морепродуктам, дичи и птице и нужно ли охлаждать напиток перед употреблением»
Расписание: во вторник и четверг в 19:00
4 фев в 19:00
6 фев в 19:00
5348 за человека
Винные секреты Лазурного берега (на вашем авто)
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
Винные туры и легенды о Коко Шанель
Погрузитесь в мир виноделия на Лазурном береге: от виноградников до легенды Коко Шанель и дегустации розе
«Вы узнаете о климате региона и ароматах, которые истончают местные вина, а также о том, почему розе нужно пить молодым, а для выдержки лучше покупать белое или красное вино»
4 фев в 14:00
11 фев в 14:00
от 160 за человека
Дегустация вина в Ницце и на Лазурном берегу
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дегустация вина в Ницце и на Лазурном берегу
Начало: Индивидуально
«Присоединяясь к лучшим и дружелюбным дегустациям вина в Ницце и на Лазурном берегу, вы не просто пьете вино, а изведываете его по-настоящему»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
4 фев в 09:00
300 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Винные туры»

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  3. Дегустация вина в Ницце и на Лазурном берегу
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  3. Самое главное
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Сколько стоит экскурсия по Ницце в феврале 2025
Сейчас в Ницце в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 48 до 300 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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