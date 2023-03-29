скидка
9%
1.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Аперитив по-французски: уникальная винная дегустация в Ницце
Приглашаем на увлекательную винную дегустацию в Ницце! Окунитесь в мир французских вин и гастрономии, станьте на шаг ближе к культуре аперитива
Начало: В центре Ниццы
«Открою секреты винопития, например, какое вино лучше выбрать к морепродуктам, дичи и птице и нужно ли охлаждать напиток перед употреблением»
Расписание: во вторник и четверг в 19:00
4 фев в 19:00
6 фев в 19:00
53€48 за человека
3 часа
Индивидуальная
Винные туры и легенды о Коко Шанель
Погрузитесь в мир виноделия на Лазурном береге: от виноградников до легенды Коко Шанель и дегустации розе
«Вы узнаете о климате региона и ароматах, которые истончают местные вина, а также о том, почему розе нужно пить молодым, а для выдержки лучше покупать белое или красное вино»
4 фев в 14:00
11 фев в 14:00
от €160 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дегустация вина в Ницце и на Лазурном берегу
Начало: Индивидуально
«Присоединяясь к лучшим и дружелюбным дегустациям вина в Ницце и на Лазурном берегу, вы не просто пьете вино, а изведываете его по-настоящему»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
4 фев в 09:00
€300 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей29 марта 2023Отличная беседа о вине в непринужденной дружеской атмосфере. Очень благодарны Дине за прекрасно проведенный вечер за дегустацией французских вин. Рекомендую эту экскурсию по винной карте:)
- ЕЕвгения30 ноября 2019Спасибо, все понравилось! Не повезло с погодой и траснпортом от Канн, поэтому на экскурсию добрались слегка уставшие))) к Гидом довольны! Винный бар очень уютный и приятный
- ООльга11 ноября 2019Все хорошо. Спасибо Юлии.
- ЮЮлия20 октября 2019С удовольствием побывали на экскурсии, остались очень хорошие впечатления от посещаемых нами мест и общения с Диной.
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Винные туры»
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