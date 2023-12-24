Дегустации на экскурсиях в Ницце – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Ницце на русском языке, цены от €43, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце
скидка
9%
Мини-группа
1.5 часа
5 отзывов
Аперитив по-французски: уникальная винная дегустация в Ницце
Приглашаем на увлекательную винную дегустацию в Ницце! Окунитесь в мир французских вин и гастрономии, станьте на шаг ближе к культуре аперитива
Начало: В центре Ниццы
«Я предлагаю прикоснуться к местной традиции, отправившись на дегустацию в популярный винный бар»
Расписание: в среду и пятницу в 19:00
12 июня в 19:00
14 июня в 19:00
5348 за человека
Гастрономические сокровища Ниццы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие по Ницце: шоколад, макаруны, джелато
Вкусите изысканные вкусы Ниццы в компании эксперта по местным деликатесам и унесите с собой не только впечатления, но и сувениры
Начало: вилла Массена
«По желанию группы можно заглянуть на дегустацию крафтового пива (бесплатно, если вы совершаете покупку в магазине на любую сумму) или в винный магазин»
Расписание: во вторник и пятницу в 11:30
11 июня в 11:30
14 июня в 11:30
43 за человека
Винные секреты Лазурного берега (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Винные секреты Лазурного берега: уникальное путешествие в мир вин Ниццы
Погрузитесь в мир виноделия на Лазурном береге: от виноградников до легенды Коко Шанель и дегустации розе
«Дополнительные расходы (по желанию): дегустация 10 евро с человека, тур по винному хранилищу — 30‒40 евро/чел»
13 июня в 14:30
17 июня в 14:30
от 160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце
  2. Гастрономические сокровища Ниццы
  3. Винные секреты Лазурного берега (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Ницце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Ницце в июне 2024
Сейчас в Ницце в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 160 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Ницце (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 14 ⭐ отзывов, цены от €43. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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