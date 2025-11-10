Пассажирам круизных лайнеров предлагается уникальная возможность посетить жемчужины Французской Ривьеры: Вильфранш, Ниццу, Канны и Монако. Этот индивидуальный тур позволяет самостоятельно выбирать маршрут и длительность остановок.
Погрузитесь в атмосферу Ниццы с её богатым архитектурным наследием, исследуйте средневековую деревню Эз, окунитесь в мир роскоши Монте-Карло и насладитесь гламуром Канн. Каждое из этих мест предлагает уникальные впечатления и исторические открытия
6 причин купить этот билет на круиз
- 🌟 Уникальный маршрут
- 🏛 Богатая история
- 🎭 Культурные достопримечательности
- 🏝 Живописные виды
- 🎰 Роскошь Монако
- 🎨 Искусство и архитектура
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Дворец принца
- Океанографический музей
- Кафедральный собор
- Казино Монте-Карло
- Бульвар Де Ла Круазет
Описание круизаНицца Знакомство с Ниццей можно разделить на множество эпох, свидетельствующих о богатой истории города, насчитывающей более 400.000 лет. Ницца отличается выдающимся архитектурным наследием. На этой земле побывали греки, римляне, англичане и, конечно же, русские, оставившие свой значительный след в историческом наследии Ниццы. Ведь именно русские сделали Ниццу столицей Французской Ривьеры. Эз Эта средневековая деревушка нависает, как орлиное гнездо, над полуостровом Сен-Жан-Кап-Ферра. Она расположена на вершине скалы на высоте 427 метров над уровнем моря. Здесь же вы раскроете секреты парфюмерной фабрики «Фрагонар». Монако, Монте-Карло Вы побываете в княжестве Монако. Это маленькое независимое государство-княжество, обладающее налоговыми льготами, это мир Формулы-1 и запутанных историй королевской семьи, курортов и замков. Вы увидите Дворец принца, Океанографический музей, Кафедральный собор и, конечно же, вы увидите самое известное казино в мире — Монте-Карло. Канны Это город фестивалей и звезд. Зимняя столица международной аристократии и всемирно известный бульвар-Де Ла Круазет. Украшенные пальмами и солнечными пляжами знаменитые кафе, изысканные магазины, роскошные отели, а также знаменитый Каннский фестиваль, прославивший Канны на весь мир — всё это может войти в программу вашей экскурсионного тура.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
- Билеты, обед
Место начала и завершения?
Около вашего круизного лайнера
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
