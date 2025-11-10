Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Пассажирам круизных лайнеров предлагается уникальная возможность посетить жемчужины Французской Ривьеры: Вильфранш, Ниццу, Канны и Монако. Этот индивидуальный тур позволяет самостоятельно выбирать маршрут и длительность остановок.



Погрузитесь в атмосферу Ниццы с её богатым архитектурным наследием, исследуйте средневековую деревню Эз, окунитесь в мир роскоши Монте-Карло и насладитесь гламуром Канн. Каждое из этих мест предлагает уникальные впечатления и исторические открытия 6 причин купить этот билет на круиз 🌟 Уникальный маршрут

🏛 Богатая история

🎭 Культурные достопримечательности

🏝 Живописные виды

🎰 Роскошь Монако

🎨 Искусство и архитектура

Татьяна Ваш гид в Ницце Написать вопрос Индивидуальный круиз Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Когда По договоренности €790 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть Дворец принца

Океанографический музей

Кафедральный собор

Казино Монте-Карло

Бульвар Де Ла Круазет

Описание круиза Ницца Знакомство с Ниццей можно разделить на множество эпох, свидетельствующих о богатой истории города, насчитывающей более 400.000 лет. Ницца отличается выдающимся архитектурным наследием. На этой земле побывали греки, римляне, англичане и, конечно же, русские, оставившие свой значительный след в историческом наследии Ниццы. Ведь именно русские сделали Ниццу столицей Французской Ривьеры. Эз Эта средневековая деревушка нависает, как орлиное гнездо, над полуостровом Сен-Жан-Кап-Ферра. Она расположена на вершине скалы на высоте 427 метров над уровнем моря. Здесь же вы раскроете секреты парфюмерной фабрики «Фрагонар». Монако, Монте-Карло Вы побываете в княжестве Монако. Это маленькое независимое государство-княжество, обладающее налоговыми льготами, это мир Формулы-1 и запутанных историй королевской семьи, курортов и замков. Вы увидите Дворец принца, Океанографический музей, Кафедральный собор и, конечно же, вы увидите самое известное казино в мире — Монте-Карло. Канны Это город фестивалей и звезд. Зимняя столица международной аристократии и всемирно известный бульвар-Де Ла Круазет. Украшенные пальмами и солнечными пляжами знаменитые кафе, изысканные магазины, роскошные отели, а также знаменитый Каннский фестиваль, прославивший Канны на весь мир — всё это может войти в программу вашей экскурсионного тура.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату