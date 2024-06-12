Из Ниццы - в княжество Монако

Приглашаем в увлекательное путешествие из Ниццы в Монако! Вас ждут ботанический сад, смена караула, история семьи Гримальди и многое другое
Приглашаем на индивидуальную экскурсию из Ниццы в княжество Монако! Путешествие начнётся с прогулки по живописному Больё-Сюр-Мер, где вы насладитесь лазурными водами и потрясающими видами. Затем на комфортабельном автомобиле Mercedes вы
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отправитесь в Монако.

Здесь вас ждёт ботанический сад, смена караула у княжеского дворца и увлекательные истории о местных достопримечательностях. Узнаете, почему у залива Муравьёв такое название и как можно было обменять землю на посуду. Познакомитесь с историей семьи Гримальди и игорным бизнесом в Монте-Карло. В районе Фонвьей оцените технологию освоения морского пространства и сможете выпить чашечку кофе. После экскурсии вас доставят обратно в Ниццу или другое место на Лазурном берегу по вашему желанию. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 10 лет. Дополнительные расходы включают кофе и перекус по желанию. Не упустите шанс насладиться культурой и историей Монако в компании опытного гида

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌿 Увидите ботанический сад
  2. 🏰 Познакомитесь с историей княжества
  3. 🚗 Комфортное путешествие на Mercedes
  4. 🎲 Узнаете об игорном бизнесе Монте-Карло
  5. 🌊 Оцените виды Лазурного берега
  6. ☕ Возможность выпить кофе в Фонвьей

Что можно увидеть

  • Ботанический сад
  • Княжеский дворец
  • Залив Муравьёв
  • Вилла без бассейна
  • Монте-Карло
  • Фонвьей
Из Ниццы - в княжество Монако
Из Ниццы - в княжество Монако
Из Ниццы - в княжество Монако
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Перед поездкой вы прогуляетесь по живописному местечку Больё-Сюр-Мер с его лазурными водами и потрясающими видами. После небольшого променада вы переместитесь на удобном Mercedes в Монако, где и начнётся ваше небольшое, но яркое путешествие:

  • Вы пройдёте по пышному ботаническому саду и увидите смену караула на площади у княжеского дворца
  • Узнаете, у какой виллы нет бассейна (что достаточно странно для Лазурного берега) и чьё громкое имя она хранит
  • Разберётесь, почему у залива Муравьёв такое название и зачем пчёлам гостиница
  • Познакомитесь с историей семьи Гримальди, а ещё узнаете об игорном бизнесе в Монте-Карло
  • В районе Фонвьей оцените технологию освоения морского пространства и по желанию выпьете чашечку кофе
  • Удивитесь, что когда-то в Монте-Карло можно было приобрести участок земли в обмен на набор столовой посуды

После экскурсии я привезу вас обратно в Ниццу или другое место на Лазурном берегу по вашему желанию.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes. В салоне для вас есть питьевая вода.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
  • Дополнительные расходы: кофе и перекус (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Английской набережной в Ницце
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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