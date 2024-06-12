Приглашаем на индивидуальную экскурсию из Ниццы в княжество Монако! Путешествие начнётся с прогулки по живописному Больё-Сюр-Мер, где вы насладитесь лазурными водами и потрясающими видами. Затем на комфортабельном автомобиле Mercedes вы

отправитесь в Монако. Здесь вас ждёт ботанический сад, смена караула у княжеского дворца и увлекательные истории о местных достопримечательностях. Узнаете, почему у залива Муравьёв такое название и как можно было обменять землю на посуду. Познакомитесь с историей семьи Гримальди и игорным бизнесом в Монте-Карло. В районе Фонвьей оцените технологию освоения морского пространства и сможете выпить чашечку кофе. После экскурсии вас доставят обратно в Ниццу или другое место на Лазурном берегу по вашему желанию. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 10 лет. Дополнительные расходы включают кофе и перекус по желанию. Не упустите шанс насладиться культурой и историей Монако в компании опытного гида

за 1-2 человека или €110 за человека, если вас больше

от €300 за 1-2 человека или €110 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Перед поездкой вы прогуляетесь по живописному местечку Больё-Сюр-Мер с его лазурными водами и потрясающими видами. После небольшого променада вы переместитесь на удобном Mercedes в Монако, где и начнётся ваше небольшое, но яркое путешествие:

Вы пройдёте по пышному ботаническому саду и увидите смену караула на площади у княжеского дворца

Узнаете, у какой виллы нет бассейна (что достаточно странно для Лазурного берега) и чьё громкое имя она хранит

Разберётесь, почему у залива Муравьёв такое название и зачем пчёлам гостиница

Познакомитесь с историей семьи Гримальди, а ещё узнаете об игорном бизнесе в Монте-Карло

В районе Фонвьей оцените технологию освоения морского пространства и по желанию выпьете чашечку кофе

Удивитесь, что когда-то в Монте-Карло можно было приобрести участок земли в обмен на набор столовой посуды

После экскурсии я привезу вас обратно в Ниццу или другое место на Лазурном берегу по вашему желанию.

Организационные детали