Приглашаем на индивидуальную экскурсию из Ниццы в княжество Монако! Путешествие начнётся с прогулки по живописному Больё-Сюр-Мер, где вы насладитесь лазурными водами и потрясающими видами. Затем на комфортабельном автомобиле Mercedes вы
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Увидите ботанический сад
- 🏰 Познакомитесь с историей княжества
- 🚗 Комфортное путешествие на Mercedes
- 🎲 Узнаете об игорном бизнесе Монте-Карло
- 🌊 Оцените виды Лазурного берега
- ☕ Возможность выпить кофе в Фонвьей
Что можно увидеть
- Ботанический сад
- Княжеский дворец
- Залив Муравьёв
- Вилла без бассейна
- Монте-Карло
- Фонвьей
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Перед поездкой вы прогуляетесь по живописному местечку Больё-Сюр-Мер с его лазурными водами и потрясающими видами. После небольшого променада вы переместитесь на удобном Mercedes в Монако, где и начнётся ваше небольшое, но яркое путешествие:
- Вы пройдёте по пышному ботаническому саду и увидите смену караула на площади у княжеского дворца
- Узнаете, у какой виллы нет бассейна (что достаточно странно для Лазурного берега) и чьё громкое имя она хранит
- Разберётесь, почему у залива Муравьёв такое название и зачем пчёлам гостиница
- Познакомитесь с историей семьи Гримальди, а ещё узнаете об игорном бизнесе в Монте-Карло
- В районе Фонвьей оцените технологию освоения морского пространства и по желанию выпьете чашечку кофе
- Удивитесь, что когда-то в Монте-Карло можно было приобрести участок земли в обмен на набор столовой посуды
После экскурсии я привезу вас обратно в Ниццу или другое место на Лазурном берегу по вашему желанию.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes. В салоне для вас есть питьевая вода.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Дополнительные расходы: кофе и перекус (по желанию)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Английской набережной в Ницце
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Ницце
Меня зовут Светлана, я дипломированный во Франции гид. Нахожусь на Лазурном берегу Франции. С удовольствием представляю этот регион! Моё преимущество в том, что я не ограничиваюсь пешими экскурсиями — на Mercedes для небольшой группы доступны все прелести этого сказочного уголка Франции. Предлагаю не только увидеть, услышать, но и попробовать на вкус, запах и цвет историю и традиции этих мест.Задать вопрос
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