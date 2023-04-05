Что вас ожидает:
- Форт-дю-Мон-Альбан
- Холм Мон-Борон
- Средневековый город Эз
- Парфюмерная фабрика Фрагонар
- Церковь Успения Пресвятой Богородицы
- Княжеский дворец и Дворцовая площадь Монако
- Океанографический музей
- Трассы «Формулы 1»
- Монте-Карло
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Прекрасный и манящий Лазурный берег стоит того, чтобы изучить его подробнее! В этом вам поможет увлекательная экскурсия с русскоговорящим гидом по Восточной части Лазурного берега.
Мы начнем наше путешествия с холма Мон-Борон, увенчанного монументальным даже сейчас фортом, построенным еще в далеком шестнадцатом веке. С холма открывается превосходный вид на Ниццу и Вильфранш, так что не забудьте взять с собой фотоаппарат!
Следующая наша остановка - средневековый город Эз, расположенный на вершине скалы. Отсюда вы полюбуетесь превосходной морской панорамой, узнаете о секретах "Фрагонара" - знаменитой парфюмерной фабрики и полюбуетесь возвышенной архитектурой Церкви успения Пресвятой Богородицы.
Затем нас ждет блистательная столица княжества Монако - Монте-Карло. Вы увидите роскошный Княжеский дворец, узнаете, как проходит смена караула карабинеров. После вы сможете полюбоваться монументальным Океанографическим музеем и увидеть дороги, где проходит маршрут знаменитой "Формулы-1".
Программа
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.