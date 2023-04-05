Экскурсия в Монако, Эз и панорама Ниццы

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится в мини-группе до 7ми человек
Экскурсия в Монако, Эз и панорама Ниццы
Экскурсия в Монако, Эз и панорама Ниццы
Экскурсия в Монако, Эз и панорама Ниццы
Экскурсия в Монако, Эз и панорама Ниццы

Что вас ожидает:

  • Форт-дю-Мон-Альбан
  • Холм Мон-Борон
  • Средневековый город Эз
  • Парфюмерная фабрика Фрагонар
  • Церковь Успения Пресвятой Богородицы
  • Княжеский дворец и Дворцовая площадь Монако
  • Океанографический музей
  • Трассы «Формулы 1»
  • Монте-Карло
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Прекрасный и манящий Лазурный берег стоит того, чтобы изучить его подробнее! В этом вам поможет увлекательная экскурсия с русскоговорящим гидом по Восточной части Лазурного берега.

Мы начнем наше путешествия с холма Мон-Борон, увенчанного монументальным даже сейчас фортом, построенным еще в далеком шестнадцатом веке. С холма открывается превосходный вид на Ниццу и Вильфранш, так что не забудьте взять с собой фотоаппарат!

Следующая наша остановка - средневековый город Эз, расположенный на вершине скалы. Отсюда вы полюбуетесь превосходной морской панорамой, узнаете о секретах "Фрагонара" - знаменитой парфюмерной фабрики и полюбуетесь возвышенной архитектурой Церкви успения Пресвятой Богородицы.

Затем нас ждет блистательная столица княжества Монако - Монте-Карло. Вы увидите роскошный Княжеский дворец, узнаете, как проходит смена караула карабинеров. После вы сможете полюбоваться монументальным Океанографическим музеем и увидеть дороги, где проходит маршрут знаменитой "Формулы-1".

Программа

Форт-дю-Мон-Альбан, холм Мон-Борон, панораму Ниццы и Вильфранш, средневековый город Эз, парфюмерную фабрику Фрагонар, церковь Успения Пресвятой Богородицы, Княжеский дворец и Дворцовую площадь Монако, Океанографический музей, трассы «Формулы 1», Монте-Карло.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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