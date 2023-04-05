Прекрасный и манящий Лазурный берег стоит того, чтобы изучить его подробнее! В этом вам поможет увлекательная экскурсия с русскоговорящим гидом по Восточной части Лазурного берега.

Мы начнем наше путешествия с холма Мон-Борон, увенчанного монументальным даже сейчас фортом, построенным еще в далеком шестнадцатом веке. С холма открывается превосходный вид на Ниццу и Вильфранш, так что не забудьте взять с собой фотоаппарат!

Следующая наша остановка - средневековый город Эз, расположенный на вершине скалы. Отсюда вы полюбуетесь превосходной морской панорамой, узнаете о секретах "Фрагонара" - знаменитой парфюмерной фабрики и полюбуетесь возвышенной архитектурой Церкви успения Пресвятой Богородицы.

Затем нас ждет блистательная столица княжества Монако - Монте-Карло. Вы увидите роскошный Княжеский дворец, узнаете, как проходит смена караула карабинеров. После вы сможете полюбоваться монументальным Океанографическим музеем и увидеть дороги, где проходит маршрут знаменитой "Формулы-1".