Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Ницца манит своей историей и культурой. Прогулка по площади Массена, Английской набережной и средневековому Старому городу откроет вам её секреты
«Отсюда открываются лучшие панорамы города и портовой зоны»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: все тайны и достопримечательности Монако
Монако - удивительное место, полное тайн и легенд. Узнайте его историю, посетите главные достопримечательности и насладитесь шикарными пейзажами
Начало: У железнодорожного вокзала Монако
«Мы поднимемся на высоту 350 метров над уровнем моря и перед нами откроется изумительная панорама Эза»
Сегодня в 11:00
11 дек в 09:00
€418 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фото-прогулка от Ниццы до Монако: Лазурный берег в полном великолепии
Погрузитесь в красоту Французской Ривьеры с эксклюзивной фото-прогулкой. Панорамные виды, исторические анекдоты и уникальные фото-моменты ждут вас
Начало: На Американской набережной в Ницце
«С мыса на востоке Ниццы вам откроются виды бухты Ангелов и порта Лимпия, а со смотровой площадки городка Вильфранш-сюр-Мер — панорама его бухты и полуострова миллиардеров Сен-Жан-Кап-Ферра»
13 дек в 14:00
14 дек в 09:30
€499 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей7 сентября 2025Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берегаДата посещения: 5 сентября 2025Не бойтесь дать шанс молодости и она вас приятно удивит. Конечно мы всегда ,как все, брали взрослых, маститых эскурсоводов. Решение
- ЛЛюдмила7 декабря 2025Прекрасная экскурсия по Ницце! Гид - супер! Очень рекомендую 💚
- ЕЕлена29 ноября 2025Очень образованный молодой человек. Умеет заинтересовать и просто рассказывать сложные вещи. Разбирается в архитектуре, истории, искусстве, кинематографе и не только. Маршрут прогулки построен удачно.
- ААнтонина12 ноября 2025Выбрала Федора, несмотря на то что он очень молодой, и не пожалела.
Интеллигентный, живой и легкий, любящий историю студент. Очень гибкий
- AAlexander21 октября 2025We had an amazing time. Thank you very much for everything.
- ААндрей11 октября 2025Экскурсия прошла максимально в дружеской и приятной атмосфере!
Федор, спасибо за приятный вечер!
- ААнна5 октября 2025Отличный образованный гид, много литературы, шикарный шюмаршрут, красивые места. На экскурсии смотрим смотровую площадку.
- ААнна25 сентября 2025Всё очень понравилось: информационная наполненность прогулки отличная, изложение материала яркое, эмоционально позитивное! Спасибо большое Фёдору за интересную и познавательную экскурсию и прогулку по городу, рекомендации и просто приятную компанию!
Фёдор, Вам успехов и удачи!
- AAndrey24 сентября 2025Thank you! Merci!:)
- ИИрина17 сентября 2025Спасибо Федору за интересную экскурсию по Ницце! Время пролетело не заметно! Очень приятное впечатление от гида. Всем рекомендую. Успехов вам, Фёдор! 👍
- OOlga5 сентября 2025Только что вернулись с экскурсии с Фёдором и под большим впечатлением! Два часа пролетели на одном дыхании. Очень интересно, познавательно и с юмором. Узнали историю города, увидели все самое главное и получили массу удовольствия. Однозначно рекомендую!
- ССергей3 сентября 2025Федор отлично провел экскурсию, 2,5 часа пролетели быстро. Отмечаю глубокие знания истории экскурсовода. Всем рекомендую!
- ННаталья20 августа 2025Мы попали на экскурсию с Элиной, очень компетентный по вопросам Ниццы гид. Интересная подача информации и история с элементами легенд очень впечатлила как взрослых, так и детей. Очень советую. Нам очень понравилось.
- ММария7 августа 2025Были на экскурсии с Федором по Ницце. Нам очень понравилось! Федор показал интересные локации, куда мы бы сами не дошли. Рассказал историю города и просто влюбил нас в Ниццу? Спасибо большое.
- ТТатьяна5 августа 2025Добрый день всем путешественникам!!
Сегодня были на обзорной экскурсии по Ницце с Федором! Остались очень довольны! Федор рассказал историю города с
- ННаталья1 августа 2025Экскурсия просто замечательная, Лара очень увлекательно рассказывает, много интересных фактов, красивейших мест посмотрели, слушать было одно удовольствие, время пролетело незаметно и нашим детям тоже очень понравилось. Рекомендуем!!!!
- ММария30 июня 2025Федор - прекрасный экскурсовод!
Глубокий, философский и знающий историю, спасибо большое, абсолютно точно всем рекомендую!
- ССветлана23 июня 2025Замечательный наш гид Федор провел нам прекрасную экскурсию Первое знакомство с городом. Самое главное, что экскурсия прошла очень легко, интересно,
- AAleksandr5 июня 2025Познавательная экскурсия!
- ЛЛюдмила1 июня 2025Спасибо Фёдору за познавательную экскурсию. На мгновение погрузились в историю города,много узнали про знаменитых людей живших в Ницце. Дал много полезных советов и рекомендаций. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Панорамы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ницце
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Ницце в декабре 2025
Сейчас в Ницце в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 499. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Ницце (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Панорамы», 32 ⭐ отзыва, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль