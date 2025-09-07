С Сергей Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега Дата посещения: 5 сентября 2025 читать дальше пойти на экскурсию со студентом , хоть и искуствоведческого факультета, было экспериментом. Но наша прогулка по Ницце с Фёдором, оказалась одной из самых увлекательных экскурсий. Рассказывает очень стуктурировано, затронул все самые важные события в истории и архитектуре Ниццы. Блестящее знание дат, событий. Хороший русский язык и прекрасное чувство юмора. Хотите узнать: тайны Коко Шанель, где был последний бал Натальи Гончаровой, чем отличается граф от князя, как цвет моря становится лазурным и ещё много всего, тогда Вам к Федору Не бойтесь дать шанс молодости и она вас приятно удивит. Конечно мы всегда ,как все, брали взрослых, маститых эскурсоводов. Решение

Л Людмила Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега Прекрасная экскурсия по Ницце! Гид - супер! Очень рекомендую 💚

Е Елена Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега Очень образованный молодой человек. Умеет заинтересовать и просто рассказывать сложные вещи. Разбирается в архитектуре, истории, искусстве, кинематографе и не только. Маршрут прогулки построен удачно.

Интеллигентный, живой и легкий, любящий историю студент. Очень гибкий и заинтересованный в своей работе. Жаль, что у меня было мало времени на этот регион. Обязательно продолжила бы путешествовать с ним. Выбрала Федора, несмотря на то что он очень молодой, и не пожалела.Интеллигентный, живой и легкий, любящий историю студент. Очень гибкий

A Alexander Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега We had an amazing time. Thank you very much for everything.

А Андрей Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега Экскурсия прошла максимально в дружеской и приятной атмосфере!



Федор, спасибо за приятный вечер!

А Анна Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега Отличный образованный гид, много литературы, шикарный шюмаршрут, красивые места. На экскурсии смотрим смотровую площадку.

А Анна Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега Всё очень понравилось: информационная наполненность прогулки отличная, изложение материала яркое, эмоционально позитивное! Спасибо большое Фёдору за интересную и познавательную экскурсию и прогулку по городу, рекомендации и просто приятную компанию!

Фёдор, Вам успехов и удачи!

A Andrey Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега Thank you! Merci!:)

И Ирина Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега Спасибо Федору за интересную экскурсию по Ницце! Время пролетело не заметно! Очень приятное впечатление от гида. Всем рекомендую. Успехов вам, Фёдор! 👍

O Olga Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега Только что вернулись с экскурсии с Фёдором и под большим впечатлением! Два часа пролетели на одном дыхании. Очень интересно, познавательно и с юмором. Узнали историю города, увидели все самое главное и получили массу удовольствия. Однозначно рекомендую!

С Сергей Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега Федор отлично провел экскурсию, 2,5 часа пролетели быстро. Отмечаю глубокие знания истории экскурсовода. Всем рекомендую!

Н Наталья Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега Мы попали на экскурсию с Элиной, очень компетентный по вопросам Ниццы гид. Интересная подача информации и история с элементами легенд очень впечатлила как взрослых, так и детей. Очень советую. Нам очень понравилось.

М Мария Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега Были на экскурсии с Федором по Ницце. Нам очень понравилось! Федор показал интересные локации, куда мы бы сами не дошли. Рассказал историю города и просто влюбил нас в Ниццу? Спасибо большое.

Сегодня были на обзорной экскурсии по Ницце с Федором! Остались очень довольны! Федор рассказал историю города с древних времен, погуляли по Стаоому городу, посмотрели его со смотровой площадки- вид бомбический!! Кроме того, Федор дал ценные рекомендации по ресторанчикам, блюдам местной кухни! Вообщем, всем рекомендуем послушать экскурсию в его исполнении!!

Татьяна, Артём Добрый день всем путешественникам!!Сегодня были на обзорной экскурсии по Ницце с Федором! Остались очень довольны! Федор рассказал историю города с

Татьяна, Артём Добрый день всем путешественникам!!Сегодня были на обзорной экскурсии по Ницце с Федором! Остались очень довольны! Федор рассказал историю города с

Н Наталья Княжество Монако и средневековый Эз Экскурсия просто замечательная, Лара очень увлекательно рассказывает, много интересных фактов, красивейших мест посмотрели, слушать было одно удовольствие, время пролетело незаметно и нашим детям тоже очень понравилось. Рекомендуем!!!!

М Мария Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега Федор - прекрасный экскурсовод!

Глубокий, философский и знающий историю, спасибо большое, абсолютно точно всем рекомендую!

Замечательный наш гид Федор провел нам прекрасную экскурсию Первое знакомство с городом. Самое главное, что экскурсия прошла очень легко, интересно, просто, сопровождалась интересными живым рассказом, а не заученными книжными фразами и фактами. Рассказ о жизни, привязанностях традициям и любви к своему городу. Рекомендую!!!

A Aleksandr Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега Познавательная экскурсия!