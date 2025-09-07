Мои заказы

Красивые виды и панорамы Ниццы

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Ницце на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Пешая
2.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Ницца манит своей историей и культурой. Прогулка по площади Массена, Английской набережной и средневековому Старому городу откроет вам её секреты
«Отсюда открываются лучшие панорамы города и портовой зоны»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €120 за всё до 15 чел.
Княжество Монако и средневековый Эз
Пешая
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: все тайны и достопримечательности Монако
Монако - удивительное место, полное тайн и легенд. Узнайте его историю, посетите главные достопримечательности и насладитесь шикарными пейзажами
Начало: У железнодорожного вокзала Монако
«Мы поднимемся на высоту 350 метров над уровнем моря и перед нами откроется изумительная панорама Эза»
Сегодня в 11:00
11 дек в 09:00
€418 за всё до 4 чел.
Лучшие виды от Ниццы до Монако
На машине
5 часов
2 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фото-прогулка от Ниццы до Монако: Лазурный берег в полном великолепии
Погрузитесь в красоту Французской Ривьеры с эксклюзивной фото-прогулкой. Панорамные виды, исторические анекдоты и уникальные фото-моменты ждут вас
Начало: На Американской набережной в Ницце
«С мыса на востоке Ниццы вам откроются виды бухты Ангелов и порта Лимпия, а со смотровой площадки городка Вильфранш-сюр-Мер — панорама его бухты и полуострова миллиардеров Сен-Жан-Кап-Ферра»
13 дек в 14:00
14 дек в 09:30
€499 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    7 сентября 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Дата посещения: 5 сентября 2025
    Не бойтесь дать шанс молодости и она вас приятно удивит. Конечно мы всегда ,как все, брали взрослых, маститых эскурсоводов. Решение
    читать дальше

    пойти на экскурсию со студентом , хоть и искуствоведческого факультета, было экспериментом. Но наша прогулка по Ницце с Фёдором, оказалась одной из самых увлекательных экскурсий. Рассказывает очень стуктурировано, затронул все самые важные события в истории и архитектуре Ниццы. Блестящее знание дат, событий. Хороший русский язык и прекрасное чувство юмора. Хотите узнать: тайны Коко Шанель, где был последний бал Натальи Гончаровой, чем отличается граф от князя, как цвет моря становится лазурным и ещё много всего, тогда Вам к Федору

  • Л
    Людмила
    7 декабря 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Прекрасная экскурсия по Ницце! Гид - супер! Очень рекомендую 💚
  • Е
    Елена
    29 ноября 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Очень образованный молодой человек. Умеет заинтересовать и просто рассказывать сложные вещи. Разбирается в архитектуре, истории, искусстве, кинематографе и не только. Маршрут прогулки построен удачно.
  • А
    Антонина
    12 ноября 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Выбрала Федора, несмотря на то что он очень молодой, и не пожалела.
    Интеллигентный, живой и легкий, любящий историю студент. Очень гибкий
    читать дальше

    и заинтересованный в своей работе. Жаль, что у меня было мало времени на этот регион. Обязательно продолжила бы путешествовать с ним.

  • A
    Alexander
    21 октября 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    We had an amazing time. Thank you very much for everything.
  • А
    Андрей
    11 октября 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Экскурсия прошла максимально в дружеской и приятной атмосфере!

    Федор, спасибо за приятный вечер!
  • А
    Анна
    5 октября 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Отличный образованный гид, много литературы, шикарный шюмаршрут, красивые места. На экскурсии смотрим смотровую площадку.
  • А
    Анна
    25 сентября 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Всё очень понравилось: информационная наполненность прогулки отличная, изложение материала яркое, эмоционально позитивное! Спасибо большое Фёдору за интересную и познавательную экскурсию и прогулку по городу, рекомендации и просто приятную компанию!
    Фёдор, Вам успехов и удачи!
  • A
    Andrey
    24 сентября 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Thank you! Merci!:)
  • И
    Ирина
    17 сентября 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Спасибо Федору за интересную экскурсию по Ницце! Время пролетело не заметно! Очень приятное впечатление от гида. Всем рекомендую. Успехов вам, Фёдор! 👍
  • O
    Olga
    5 сентября 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Только что вернулись с экскурсии с Фёдором и под большим впечатлением! Два часа пролетели на одном дыхании. Очень интересно, познавательно и с юмором. Узнали историю города, увидели все самое главное и получили массу удовольствия. Однозначно рекомендую!
  • С
    Сергей
    3 сентября 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Федор отлично провел экскурсию, 2,5 часа пролетели быстро. Отмечаю глубокие знания истории экскурсовода. Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    20 августа 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Мы попали на экскурсию с Элиной, очень компетентный по вопросам Ниццы гид. Интересная подача информации и история с элементами легенд очень впечатлила как взрослых, так и детей. Очень советую. Нам очень понравилось.
  • М
    Мария
    7 августа 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Были на экскурсии с Федором по Ницце. Нам очень понравилось! Федор показал интересные локации, куда мы бы сами не дошли. Рассказал историю города и просто влюбил нас в Ниццу? Спасибо большое.
  • Т
    Татьяна
    5 августа 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Добрый день всем путешественникам!!
    Сегодня были на обзорной экскурсии по Ницце с Федором! Остались очень довольны! Федор рассказал историю города с
    читать дальше

    древних времен, погуляли по Стаоому городу, посмотрели его со смотровой площадки- вид бомбический!! Кроме того, Федор дал ценные рекомендации по ресторанчикам, блюдам местной кухни! Вообщем, всем рекомендуем послушать экскурсию в его исполнении!!
    Татьяна, Артём

  • Н
    Наталья
    1 августа 2025
    Княжество Монако и средневековый Эз
    Экскурсия просто замечательная, Лара очень увлекательно рассказывает, много интересных фактов, красивейших мест посмотрели, слушать было одно удовольствие, время пролетело незаметно и нашим детям тоже очень понравилось. Рекомендуем!!!!
  • М
    Мария
    30 июня 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Федор - прекрасный экскурсовод!
    Глубокий, философский и знающий историю, спасибо большое, абсолютно точно всем рекомендую!
  • С
    Светлана
    23 июня 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Замечательный наш гид Федор провел нам прекрасную экскурсию Первое знакомство с городом. Самое главное, что экскурсия прошла очень легко, интересно,
    читать дальше

    просто, сопровождалась интересными живым рассказом, а не заученными книжными фразами и фактами. Рассказ о жизни, привязанностях традициям и любви к своему городу. Рекомендую!!!

  • A
    Aleksandr
    5 июня 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Познавательная экскурсия!
  • Л
    Людмила
    1 июня 2025
    Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
    Спасибо Фёдору за познавательную экскурсию. На мгновение погрузились в историю города,много узнали про знаменитых людей живших в Ницце. Дал много полезных советов и рекомендаций. Рекомендуем!

