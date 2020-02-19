6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья

Посетить города Французской ривьеры, заглянуть на парфюмерную фабрику и насладиться лучшими видами

Владимир
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Владимир – экскурсионное агентство
Форт XVI века, старинная церковь и Княжеский дворец — вы познакомитесь с историей городков восточной части Лазурного побережья и проникнитесь духом Средневековья.

Известный парфюмерный дом откроет свои двери и поделится секретами составления ароматических композиций.

А живописные панорамы станут украшением нашей поездки.
69 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля в Ницце
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У этой экскурсии6 отзывов
4.67
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья

Что вас ожидает

Открытка из Ниццы
Вы увидите две лучшие панорамы Ниццы из секретных точек, до которых не добраться пешком. Полюбуетесь бухтой Орлова и курортом Кап-Ферра, услышите историю Военно-морской базы России и понаблюдаете за движением самых дорогих яхт Лазурного побережья.

Вдохновляющий Эз
В средневековом городке Эз находится один из лучших музеев парфюмерии. Вас ждет погружение в мир запахов. Местный экскурсовод раскроет секреты парфюмерного дома Фрагонар, расскажет о видах продукции и поможет подобрать аромат. А после вы отправитесь на прогулку по аутентичному городку.

Княжество Монако
На скале Ле-Роше раскинулся наиболее древний район Монако. Прогуливаясь здесь, вы увидите Княжеский дворец, побываете на Дворцовой площади, где каждый день происходит торжественная смена Караула карабинеров, и рассмотрите шедевр монументальной архитектуры — Океанографический музей. При возможности мы заглянем в сад Святого Мартина, а также посмотрим дороги, на которых проходят автогонки «Формула 1». На площади Монте-Карло у вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии на фоне живописных пейзажей, уютных кафе и легендарного казино.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на автомобиле
  • Экскурсия проводится для группы от 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Мы заберем вас из отеля и отвезем обратно после экскурсии
  • Мы не посещаем музеи
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Ниццы включен в стоимость экскурсии
  • Если вы остановились в другом городе на Лазурном побережье, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте у гида в личной переписке.

Программа этой экскурсии входит в программу нашего «Большого путешествия по Лазурному берегу» — заказать можно здесь

Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля в Ницце.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Владимир
Владимир
Меня зовут Владимир. Я представитель крупнейшей туристической компании на Лазурном Берегу. Вот уже более 10 лет наши гиды разрабатывают яркие и интересные маршруты и знакомят гостей с удивительными французскими городками. Ницца, Монако, Монте-Карло, Канны — вы побываете в лучших местах средиземноморского побережья и узнаете все о культуре, истории и традициях региона.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 февраля 2020
Очень интересная экскурсия, обхватывающая сразу так много интересных мест, очень продуманная, при этом и очень комфортная. Гид также очень понравился, однозначно, рекомендую 👌
24 января 2020
Была индивидуальная экскурсия, все понравилось!
16 января 2020
Были на экскурсии 30 декабря. Очень понравилось и взрослым, и ребенку 10 лет. Нам нравится такой формат экскурсии: когда небольшая группа туристов путешествует на минивэне с гидом-другом. Это интересно и не утомительно. И очень познавательно. Время пролетело незаметно. Спасибо гиду Владимиру.
Ирина
14 января 2020
Недостаточно исторической информации и сведений о посещаемых местах, кроме того, лично мне не хватило увлеченности самого гида. Всё происходящее ему было скучно...
3 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Мы ставим 5.
7 декабря 2019
Замечательный гид, много интересной информации , отвечал на все вопросы, с удовольствием вел экскурсию.

Владимир проводит ещё 3 экскурсии

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