6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья

Погрузитесь в средневековую атмосферу и ароматы парфюма на экскурсии по живописным уголкам Ниццы, Эза и Монако
Путешествие по восточной части Лазурного побережья начинается с захватывающих видов Ниццы, где вы узнаете о местной истории и сможете полюбоваться бухтой Орлова и курортом Кап-Ферра. В Эзе вас ждет эксклюзивный
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визит в музей парфюмерии, где раскроются тайны создания ароматов. В Монако вы пройдетесь по старинным улочкам, увидите Княжеский дворец и Океанографический музей.

Экскурсия включает комфортный трансфер из Ниццы, сопровождение опытного гида и множество незабываемых впечатлений

4.9
56 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные панорамы Ниццы
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🌸 Парфюмерный дом Фрагонар
  • 🚤 Наблюдение за яхтами
  • 🏎️ Трассы Формулы 1
  • 🎰 Свободное время в Монте-Карло

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Ницце, Эзу и Монако - это апрель, июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа радует своей красотой. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что в это время может быть больше туристов. В остальные месяцы, хотя и возможно наслаждаться экскурсиями, погода может быть менее предсказуемой, но это компенсируется меньшей загруженностью.
Сейчас август — это идеальное время.
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья

Что можно увидеть

  • Форт XVI века
  • Старинная церковь
  • Княжеский дворец
  • Океанографический музей
  • Дворцовая площадь
  • Сад Святого Мартина
  • Площадь Монте-Карло

Описание экскурсии

Открытка из Ниццы

Вы увидите две лучшие панорамы Ниццы из секретных точек, до которых не добраться пешком. Полюбуетесь бухтой Орлова и курортом Кап-Ферра, услышите историю Военно-морской базы России и понаблюдаете за движением самых дорогих яхт Лазурного побережья.

Вдохновляющий Эз

В средневековом городке Эз находится один из лучших музеев парфюмерии. Вас ждет погружение в мир запахов. Местный экскурсовод раскроет секреты парфюмерного дома Фрагонар, расскажет о видах продукции и поможет подобрать аромат. А после вы отправитесь на прогулку по аутентичному городку.

Княжество Монако

На скале Ле-Роше раскинулся наиболее древний район Монако. Прогуливаясь здесь, вы увидите Княжеский дворец, побываете на Дворцовой площади, где каждый день происходит торжественная смена Караула карабинеров, и рассмотрите шедевр монументальной архитектуры — Океанографический музей. При возможности мы заглянем в сад Святого Мартина, а также посмотрим дороги, на которых проходят автогонки «Формула 1». На площади Монте-Карло у вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии на фоне живописных пейзажей, уютных кафе и легендарного казино.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на автомобиле
  • Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Мы заберем вас из отеля и отвезем обратно после экскурсии
  • Мы не посещаем музеи
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Ниццы включен в стоимость экскурсии
  • Если вы остановились в другом городе на Лазурном побережье, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте у гида в личной переписке.

Программа этой экскурсии входит в программу нашего «Большого путешествия по Лазурному берегу» — заказать можно здесь

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Цена за человека если вы бронируете 3 места€133
Цена за человека если вы бронируете 4 места€99
Цена за человека если вы бронируете 5 мест или больше€133
Стандартный€189
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Ницце
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 883 туристов
Меня зовут Владимир. Я представитель крупнейшей туристической компании на Лазурном Берегу. Вот уже более 10 лет наши гиды разрабатывают яркие и интересные маршруты и знакомят гостей с удивительными французскими городками. Ницца, Монако, Монте-Карло, Канны — вы побываете в лучших местах средиземноморского побережья и узнаете все о культуре, истории и традициях региона.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
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2
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2
2
1
1
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Владимир гид очень образованный,хорошо знает и историю, и современные факты и жизнь. Ответит на вопросы не только по программе тура,но и посоветует, чем заняться в свободные дни. 3 туристки из Эстонии. Лена,Тина и Ира
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О
Монако потрясающее место! Я давно мечтала здесь побывать, и наконец-то у меня это получилось. Повезло с погодой, светило солнце, но было не очень жарко. Гид Владимир интересно рассказывал. Впечатлило главное
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казино Монте Карло, хотя бы только ради этого стоило сюда приехать. Центральная часть Монако, жилые улочки, дома местных жителей бесподобны. Посмотрели смену караула карабинеров. После Монако поехали в Эз - чудесный маленький городок, похожий на сказку. Я постараюсь снова приехать во Францию и опять побывать в Монако!

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С
Очень долго готовились к этой поездке, и поездка полностью себя оправдала! Очень понравилось! Монако очень красивый, похоже на сказку! Точно - Монако это место, где каждый должен хотя бы один раз побывать! Владимир очень эрудированный гид, рассказывал очень интересно, много нового узнали о Франции и о Монако, у Владимира карточка - гид высочайшей квалификации, он показывал.
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М
Побывала в Монако. Здорово, потрясающе! Интересная подача информации экскурсоводом Владимиром, он очень интересно рассказывал про историю этого крохотного и необычного города - государства. Пять с половиной часов пролетели мгновенно, спасибо большое Владимиру за замечательную, очень содержательную экскурсию!
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А
Прочитала на сайте советы людей, съездивших в Монако из Ниццы на автобусе. Решила попробовать. Подумала, на автобусе, конечно, намного дешевле. Но в последний момент пообщалась с подругой, которая ездила в
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Ниццу прошлым летом. Она рассказала мне, что решила сэкономить и съездила в Монако на автобусе, без экскурсии. Ей посоветовали, что это и дешевле и проще. В итоге она добралась до Монако и пыталась понять, где находится центр и где главное казино. Французского она не знает, английский плохой, а по-русски там никто не говорит. В итоге она потратила полдня, еле разобралась, а когда разобралась, уже был вечер и надо ехать назад, в Ниццу. Она толком ничего не увидела. Я решила не повторять её ошибок и взять экскурсию. Мне очень повезло, что попался такой замечательный гид. Владимир рассказывает ярко и интересно, я узнала много интересного. Нас прокатили по всему Монако, мы заглянули в казино, увидели смену караула, посмотрели трассу, где проходят гонки Формула-1. Всё очень понравилось! Здорово! Я ни капли не пожалела!

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А
Очень интересная была экскурсия. Посмотрели знаковые места Лазурного побережья. Увидели Монако, где мы провели полдня. Конечно, если бы мы поехали своим ходом, сами, то потратили бы на это несколько дней.
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А здесь, мало того, что нам показали всё самое интересное, мы ещё слушали рассказы гида, который сообщил нам множество интересных фактов о местной истории. Не всё, конечно, запомнилось, но что-то осталось, и яркие образы всё равно останутся в памяти. На протяжении экскурсии были остановки, чтобы лучше рассмотреть и сфотографироваться. Огромное спасибо за замечательную экскурсию!

Очень интересная была экскурсия. Посмотрели знаковые места Лазурного побережья. Увидели Монако, где мы провели полдня. Конечно,
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