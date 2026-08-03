6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии по Ницце, Эзу и Монако - это апрель, июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа радует своей красотой. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что в это время может быть больше туристов. В остальные месяцы, хотя и возможно наслаждаться экскурсиями, погода может быть менее предсказуемой, но это компенсируется меньшей загруженностью.

Путешествие по восточной части Лазурного побережья начинается с захватывающих видов Ниццы, где вы узнаете о местной истории и сможете полюбоваться бухтой Орлова и курортом Кап-Ферра. В Эзе вас ждет эксклюзивный

визит в музей парфюмерии, где раскроются тайны создания ароматов. В Монако вы пройдетесь по старинным улочкам, увидите Княжеский дворец и Океанографический музей. Экскурсия включает комфортный трансфер из Ниццы, сопровождение опытного гида и множество незабываемых впечатлений

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Открытка из Ниццы

Вы увидите две лучшие панорамы Ниццы из секретных точек, до которых не добраться пешком. Полюбуетесь бухтой Орлова и курортом Кап-Ферра, услышите историю Военно-морской базы России и понаблюдаете за движением самых дорогих яхт Лазурного побережья.

Вдохновляющий Эз

В средневековом городке Эз находится один из лучших музеев парфюмерии. Вас ждет погружение в мир запахов. Местный экскурсовод раскроет секреты парфюмерного дома Фрагонар, расскажет о видах продукции и поможет подобрать аромат. А после вы отправитесь на прогулку по аутентичному городку.

Княжество Монако

На скале Ле-Роше раскинулся наиболее древний район Монако. Прогуливаясь здесь, вы увидите Княжеский дворец, побываете на Дворцовой площади, где каждый день происходит торжественная смена Караула карабинеров, и рассмотрите шедевр монументальной архитектуры — Океанографический музей. При возможности мы заглянем в сад Святого Мартина, а также посмотрим дороги, на которых проходят автогонки «Формула 1». На площади Монте-Карло у вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии на фоне живописных пейзажей, уютных кафе и легендарного казино.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на автомобиле

Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.

Мы заберем вас из отеля и отвезем обратно после экскурсии

Мы не посещаем музеи

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет

Трансфер из Ниццы включен в стоимость экскурсии

Если вы остановились в другом городе на Лазурном побережье, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте у гида в личной переписке.

Программа этой экскурсии входит в программу нашего «Большого путешествия по Лазурному берегу» — заказать можно здесь