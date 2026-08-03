6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные панорамы Ниццы
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🌸 Парфюмерный дом Фрагонар
- 🚤 Наблюдение за яхтами
- 🏎️ Трассы Формулы 1
- 🎰 Свободное время в Монте-Карло
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Форт XVI века
- Старинная церковь
- Княжеский дворец
- Океанографический музей
- Дворцовая площадь
- Сад Святого Мартина
- Площадь Монте-Карло
Описание экскурсии
Открытка из Ниццы
Вы увидите две лучшие панорамы Ниццы из секретных точек, до которых не добраться пешком. Полюбуетесь бухтой Орлова и курортом Кап-Ферра, услышите историю Военно-морской базы России и понаблюдаете за движением самых дорогих яхт Лазурного побережья.
Вдохновляющий Эз
В средневековом городке Эз находится один из лучших музеев парфюмерии. Вас ждет погружение в мир запахов. Местный экскурсовод раскроет секреты парфюмерного дома Фрагонар, расскажет о видах продукции и поможет подобрать аромат. А после вы отправитесь на прогулку по аутентичному городку.
Княжество Монако
На скале Ле-Роше раскинулся наиболее древний район Монако. Прогуливаясь здесь, вы увидите Княжеский дворец, побываете на Дворцовой площади, где каждый день происходит торжественная смена Караула карабинеров, и рассмотрите шедевр монументальной архитектуры — Океанографический музей. При возможности мы заглянем в сад Святого Мартина, а также посмотрим дороги, на которых проходят автогонки «Формула 1». На площади Монте-Карло у вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии на фоне живописных пейзажей, уютных кафе и легендарного казино.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсия проходит на автомобиле
- Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
- Мы заберем вас из отеля и отвезем обратно после экскурсии
- Мы не посещаем музеи
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Трансфер из Ниццы включен в стоимость экскурсии
- Если вы остановились в другом городе на Лазурном побережье, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте у гида в личной переписке.
Программа этой экскурсии входит в программу нашего «Большого путешествия по Лазурному берегу» — заказать можно здесь
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Цена за человека если вы бронируете 3 места
|€133
|Цена за человека если вы бронируете 4 места
|€99
|Цена за человека если вы бронируете 5 мест или больше
|€133
|Стандартный
|€189