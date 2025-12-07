Мои заказы

Экскурсии по паркам Ниццы

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Ницце на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Русская история Ниццы
Пешая
2.5 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Русская история Ниццы: следы аристократии и творческих личностей
Погрузитесь в историю русской аристократии и культуры в Ницце, исследуя улицы, где они оставили свой след
«Познакомитесь с памятниками и историей возникновения парков Альберта I и Шато (Замковый холм)»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Ницца: любовь с первого взгляда
Пешая
2 часа
67 отзывов
Индивидуальная
Ницца: глубокое погружение в историю, культуру и гастрономию города
Познайте Ниццу через её историю, культуру и гастрономию в индивидуальной экскурсии, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: Английская Набережная
«Далее отправимся в парк Альберта I, бывший императорский парк, где вы увидите изящную карусель — один из символов города»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€160 за всё до 50 чел.
Лазурная Швейцария. Парк волков «Альфа»
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лазурная Швейцария. Парк волков «Альфа»
Начало: Отель, в котором вы остановились
«Рядом с городком Сен-Мартен-Везюби, немногим более чем в часе езды от Ниццы, в долине Бореон, одной из самых красивых в парке «Меркантур», находится парк волков «Альфа»»
Расписание: По договоренности
€790 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    7 декабря 2025
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Мария - замечательный, чуткий и очень профессиональный гид. Экскурсия была продуманной и увлекательной, два часа пролетели как один миг! Очень
    читать дальше

    приятно слушать человека, который так искренне увлечен своей работой. Я впервые была в Ницце и для меня эти два часа стали прекрасной возможностью узнать массу интересных фактов и историй о городе, посетить самые красивые и знаковые локации. Кроме того, Мария дала мне массу полезных советов и рекомендаций, красиво фотографировала меня везде, где я просила, и предложила обращаться к ней с вопросами в любое время потом. От всей души буду рекомендовать ее в качестве гида своим друзьям и, конечно, надеюсь сама еще раз воспользоваться ее услугами.
    Спасибо Марии за великолепную экскурсию и очень приятное общение!

    Мария - замечательный, чуткий и очень профессиональный гид. Экскурсия была продуманной и увлекательной, два часа пролетели
  • Ю
    Юлия
    11 ноября 2025
    Русская история Ниццы
    Элина, большое спасибо за экскурсию в Ницце и в Вансе! Было очень интересно и увлекательно! Элина знает историю, искуство! Очень интересно рассказала нам поо художников Ванса, исьорию Ниццы! Отличные были прогулки! Мы в восторге! Спасибо большое!
  • А
    Алсу
    7 ноября 2025
    Русская история Ниццы
    Все было отлично! Соответствовало ожиданиям! Спасибо большое Элине!
  • Е
    Елена
    27 октября 2025
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Потрясающая экскурсия: очень много интересных фактов, супер структурировано и чудесная подача. 2 часа пролетели незаметно - дети даже сказали, что думали, что прошло полчаса:)
    Потрясающая экскурсия: очень много интересных фактов, супер структурировано и чудесная подача. 2 часа пролетели незаметно -
  • А
    Алексей
    27 октября 2025
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Отличная прогулка! Мария очень приятный, интеллигентный, внимательный и располагающий к себе человек. Прогулка не долгая, но вполне достаточная для первого
    читать дальше

    знакомства с Ниццей. Время пролетело практически незаметно. Настолько легко и интересно слушать Марию.
    Мария, еще раз благодарю Вас за экскурсию, замечательные фотографии и очень нужные туристу практические советы по этому чудесному городу!

  • Ю
    Юлия
    24 октября 2025
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Огромное спасибо Марии за прекрасную экскурсию! Максимально вовлеченная в тему, живая, энергичная, очень увлеченная.. она буквально выхватывает и погружает тебя
    читать дальше

    в каждую особенную историю повествования. Безумно интересно и увлекательно!
    Возможно, от кого-то другого эта информация звучала бы несколько скучно, но Мария со своей уникальной подачей невероятно всё оживляет! 🔥👏

  • V
    Vitali
    22 октября 2025
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Хочу поблагодарить замечательного экскурсовода Марию в Ницце за потрясающую экскурсию! Мария — настоящий профессионал: подаёт материал с любовью, энтузиазмом и
    читать дальше

    глубокими знаниями. Благодаря её рассказам Ницца раскрылась с совершенно новой стороны — живой, яркой и вдохновляющей. Мария умеет увлечь, создать дружескую атмосферу и ответить на все вопросы. От экскурсии остались самые тёплые впечатления — искренне рекомендую!

  • С
    Светлана
    23 сентября 2025
    Русская история Ниццы
    Благодарим Элину за интересную экскурсию. Узнали множество любопытных фактов, погуляли по Ницце, окунулись в атмосферу Чехова и русских императоров. Элина - замечательный экскурсовод и отзывчивый человек. Она не только показала нам город, но и помогла с покупками и транспортом. Спасибо
  • Е
    Елена
    22 сентября 2025
    Русская история Ниццы
    Прекрасная и очень информативная экскурсия. Огромное спасибо Элине!
  • Н
    Наталия
    11 сентября 2025
    Русская история Ниццы
    Отличная экскурсия! Прекрасное знание своей темы. Доходчиво и интересно. И еще Элина,замечательный человек,с которым было необыкновенно приятно и комфортно. Всем рекомендую. Не пожалеете!
  • М
    Мария
    29 августа 2025
    Русская история Ниццы
    Элина - великолепный рассказчик! Обладает глубокими знаниями, подробно и информативно отвечала на все наши вопросы. Открыла целые пласты новой сведений
    читать дальше

    для каждого из нас. Узнали не только про историю "русской" Ниццы, но и про историю региона в целом. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. С радостью буду рекомендовать Элину друзьям и знакомым.

  • О
    Ольга
    19 августа 2025
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Мы первый раз в Ницце и Мария за два часа рассказала нам все важные факты и события о Ницце.
    Эту экскурсию
    читать дальше

    можно назвать и театральной поставкой, так колоритно Мария рассказывала в ролях все исторические факты и даже задействовала в своей экскурсии-спектакле моих дочек!

    Мы первый раз в Ницце и Мария за два часа рассказала нам все важные факты и события о Ницце
  • Н
    Наталья
    2 августа 2025
    Русская история Ниццы
    Восторг! Элина настоящий энтузиаст своего дела - провела чудесную экскурсию, мы очень много нового узнали о Ницце и близлежащих городах.
    читать дальше

    Понравилось, что у Элины быстрая внятная речь и, что немаловажно, нескучная подача информации. По ходу экскурсии мы задали много вопросов практического характера о жизни французов, на все наши вопросы получили более чем исчерпывающие ответы. Элина сделала больше, чем было заявлено в описании экскурсии, как с точки зрения подачи информации, так и по времени проведения экскурсии.
    Однозначно рекомендую!!!
    С благодарностью Элине и команде Трипстера!

  • A
    ARSEN
    7 июля 2025
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Мария на высоте, обязательно повторим) Рекомендую
  • И
    Ирина
    16 июня 2025
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Спасибо Мария за такой познавательный тур по Ницце сегодня!
    Это правда любовь с первого взгляда за всего 2 часа!!!!

    Очень интересно, познавательно и весело!!!

    Рекомендую всем Марию как очень интересного собеседника, знающего гида - настоящего профессионала, влюбленного в свое дело:-))
    Спасибо Мария за такой познавательный тур по Ницце сегодня!
  • А
    Анастасия
    11 июня 2025
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Мария просто восхитительна. Это не экскурсия, я настоящий перфоманс. Низкий поклон.
  • Д
    Дмитрий
    8 июня 2025
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Великолепная экскурсия, увлекательный рассказ, искренняя любовь к объекту экскурсии позволила нам очароваться Ниццей и правильно почувствовать город. Мария, браво👏👏👏
  • Е
    Евгения
    11 мая 2025
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Потрясающий гид!!! Супер интересно и познавательно!!! Экскурсия на одном дыхании!!! Рекомендую!!! Спасибо огромное!!! 🙏
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2025
    Русская история Ниццы
    Спасибо большое Элине за интереснейшую программу. Мы получили большое удовольствие и насладились прогулкой.
  • а
    антон
    24 апреля 2025
    Русская история Ниццы
    Отличная экскурсия. Ненавязчиво, в комфортном темпе, но максимально насыщенно и информативно.
    попутно Элина помогла с решением некоторых бытовых вопросов - где поменять валюту, где поесть, на чем лучше ехать. Самые положительные впечатления, настоятельно рекомендую экскурсии с Элиной по Лазурном берегу.

