приятно слушать человека, который так искренне увлечен своей работой. Я впервые была в Ницце и для меня эти два часа стали прекрасной возможностью узнать массу интересных фактов и историй о городе, посетить самые красивые и знаковые локации. Кроме того, Мария дала мне массу полезных советов и рекомендаций, красиво фотографировала меня везде, где я просила, и предложила обращаться к ней с вопросами в любое время потом. От всей души буду рекомендовать ее в качестве гида своим друзьям и, конечно, надеюсь сама еще раз воспользоваться ее услугами.

Спасибо Марии за великолепную экскурсию и очень приятное общение!