Русская история Ниццы: следы аристократии и творческих личностей
Погрузитесь в историю русской аристократии и культуры в Ницце, исследуя улицы, где они оставили свой след
«Познакомитесь с памятниками и историей возникновения парков Альберта I и Шато (Замковый холм)»
Ницца: глубокое погружение в историю, культуру и гастрономию города
Познайте Ниццу через её историю, культуру и гастрономию в индивидуальной экскурсии, которая оставит незабываемые впечатления
«Далее отправимся в парк Альберта I, бывший императорский парк, где вы увидите изящную карусель — один из символов города»
Лазурная Швейцария. Парк волков «Альфа»
«Рядом с городком Сен-Мартен-Везюби, немногим более чем в часе езды от Ниццы, в долине Бореон, одной из самых красивых в парке «Меркантур», находится парк волков «Альфа»»
- ГГалина7 декабря 2025Мария - замечательный, чуткий и очень профессиональный гид. Экскурсия была продуманной и увлекательной, два часа пролетели как один миг! Очень
- ЮЮлия11 ноября 2025Элина, большое спасибо за экскурсию в Ницце и в Вансе! Было очень интересно и увлекательно! Элина знает историю, искуство! Очень интересно рассказала нам поо художников Ванса, исьорию Ниццы! Отличные были прогулки! Мы в восторге! Спасибо большое!
- ААлсу7 ноября 2025Все было отлично! Соответствовало ожиданиям! Спасибо большое Элине!
- ЕЕлена27 октября 2025Потрясающая экскурсия: очень много интересных фактов, супер структурировано и чудесная подача. 2 часа пролетели незаметно - дети даже сказали, что думали, что прошло полчаса:)
- ААлексей27 октября 2025Отличная прогулка! Мария очень приятный, интеллигентный, внимательный и располагающий к себе человек. Прогулка не долгая, но вполне достаточная для первого
- ЮЮлия24 октября 2025Огромное спасибо Марии за прекрасную экскурсию! Максимально вовлеченная в тему, живая, энергичная, очень увлеченная.. она буквально выхватывает и погружает тебя
- VVitali22 октября 2025Хочу поблагодарить замечательного экскурсовода Марию в Ницце за потрясающую экскурсию! Мария — настоящий профессионал: подаёт материал с любовью, энтузиазмом и
- ССветлана23 сентября 2025Благодарим Элину за интересную экскурсию. Узнали множество любопытных фактов, погуляли по Ницце, окунулись в атмосферу Чехова и русских императоров. Элина - замечательный экскурсовод и отзывчивый человек. Она не только показала нам город, но и помогла с покупками и транспортом. Спасибо
- ЕЕлена22 сентября 2025Прекрасная и очень информативная экскурсия. Огромное спасибо Элине!
- ННаталия11 сентября 2025Отличная экскурсия! Прекрасное знание своей темы. Доходчиво и интересно. И еще Элина,замечательный человек,с которым было необыкновенно приятно и комфортно. Всем рекомендую. Не пожалеете!
- ММария29 августа 2025Элина - великолепный рассказчик! Обладает глубокими знаниями, подробно и информативно отвечала на все наши вопросы. Открыла целые пласты новой сведений
- ООльга19 августа 2025Мы первый раз в Ницце и Мария за два часа рассказала нам все важные факты и события о Ницце.
- ННаталья2 августа 2025Восторг! Элина настоящий энтузиаст своего дела - провела чудесную экскурсию, мы очень много нового узнали о Ницце и близлежащих городах.
- AARSEN7 июля 2025Мария на высоте, обязательно повторим) Рекомендую
- ИИрина16 июня 2025Спасибо Мария за такой познавательный тур по Ницце сегодня!
Это правда любовь с первого взгляда за всего 2 часа!!!!
Очень интересно, познавательно и весело!!!
Рекомендую всем Марию как очень интересного собеседника, знающего гида - настоящего профессионала, влюбленного в свое дело:-))
- ААнастасия11 июня 2025Мария просто восхитительна. Это не экскурсия, я настоящий перфоманс. Низкий поклон.
- ДДмитрий8 июня 2025Великолепная экскурсия, увлекательный рассказ, искренняя любовь к объекту экскурсии позволила нам очароваться Ниццей и правильно почувствовать город. Мария, браво👏👏👏
- ЕЕвгения11 мая 2025Потрясающий гид!!! Супер интересно и познавательно!!! Экскурсия на одном дыхании!!! Рекомендую!!! Спасибо огромное!!! 🙏
- ТТатьяна2 мая 2025Спасибо большое Элине за интереснейшую программу. Мы получили большое удовольствие и насладились прогулкой.
- аантон24 апреля 2025Отличная экскурсия. Ненавязчиво, в комфортном темпе, но максимально насыщенно и информативно.
попутно Элина помогла с решением некоторых бытовых вопросов - где поменять валюту, где поесть, на чем лучше ехать. Самые положительные впечатления, настоятельно рекомендую экскурсии с Элиной по Лазурном берегу.
