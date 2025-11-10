Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Сен-Тропе, некогда рыбацкая деревушка, сегодня является символом роскоши и элитного отдыха. Здесь собираются мировые знаменитости, чтобы насладиться атмосферой Лазурного берега.



Порт с сотнями яхт, роскошные виллы и частные вечеринки - всё это делает Сен-Тропе уникальным местом.



Вечером открываются двери ресторанов, музыкальных баров и ночных клубов, где каждый найдёт развлечение по душе. Ночная жизнь здесь - это незабываемые впечатления и яркие эмоции 5 причин купить эту экскурсию 🌟 Элитная атмосфера

🎶 Музыкальные бары и клубы

🛥️ Порт с яхтами

🏰 Историческая крепость

🍽️ Рестораны и кафе

Что можно увидеть Порт Сен-Тропе

Крепость XVI века

