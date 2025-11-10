Сен-Тропе, некогда рыбацкая деревушка, сегодня является символом роскоши и элитного отдыха. Здесь собираются мировые знаменитости, чтобы насладиться атмосферой Лазурного берега.
Порт с сотнями яхт, роскошные виллы и частные вечеринки - всё это делает Сен-Тропе уникальным местом.
Вечером открываются двери ресторанов, музыкальных баров и ночных клубов, где каждый найдёт развлечение по душе. Ночная жизнь здесь - это незабываемые впечатления и яркие эмоции
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Элитная атмосфера
- 🎶 Музыкальные бары и клубы
- 🛥️ Порт с яхтами
- 🏰 Историческая крепость
- 🍽️ Рестораны и кафе
Что можно увидеть
- Порт Сен-Тропе
- Крепость XVI века
Описание экскурсииСюда приезжают отдыхать мировые знаменитости. В порту стоят сотни частных яхт, вдоль побережья расположены роскошные виллы, а личные вертолеты доставляют знаменитостей на частные вечеринки. Здесь роскошные отели и частные пляжи, живописный порт и старая часть города с крепостью XVI в. В вечернее и ночное время к вашим услугам рестораны, музыкальные бары и кафе, большое количество дискотек и ночных клубов. Ночная жизнь в Сен- Тропе — это незабываемые впечатления!
По договоренности с гидом
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Питание.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ниццы
