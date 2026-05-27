Разобраться в современном искусстве через игру света, тени и смысла
В храме совриска — Bourse de Commerce — вам предстоит погрузиться в алхимию света и тени через творчество художников 20–21 веков.
От потёмков человеческой души до божественного сияния — искусство здесь говорит на языке философов, и я могу вам понять его.
Выставка «Светотень»
Экспозиция разделена на 5 частей: Ноктюрн, Всхождение, Тени, Туман и Излучение. Вы поймёте, как кураторы выстроили это философское путешествие.
Современные художники
Увидите работы Пьера Уига, Альберто Джакометти, Билла Виолы, Жана Дебюффе, Алины Шапошников и Вольфганга Тильманса.
Центральная ротонда
Окажетесь под 40-метровым куполом и увидите видеоработу, погружающую в пейзажи пустыни Атакама.
Свет и тень в искусстве
Разберётесь, как техника светотени развивалась от Ренессанса до наших дней и как художники используют её сегодня.
История здания
Узнаете, как менялось пространство Bourse de Commerce на протяжении пяти веков.
Формат под вас
Рассказ адаптируется под ваш уровень — подойдёт и тем, кто только знакомится с современным искусством, и тем, кто глубоко погружён.
Организационные детали
Билеты в музей вам нужно купить самостоятельно после согласования времени проведения экскурсии. Стоимость — €10–15 для взрослых и бесплатно для детей до 18 лет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Bourse de Commerce
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — ваш гид в Париже
Я — не столько рассказчик, сколько проводник в искусстве. Мне важно не перегружать знаниями, а вовлекать вас в диалог и помочь начать видеть — замечать детали, смыслы и связи. Я работаю с современным искусством и музейной средой, участвовал в проектах от Уральской биеннале до Центра Помпиду и Bourse de Commerce — и умею объяснять сложные вещи просто и без занудства.
