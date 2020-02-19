13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Архитектура великолепного Парижа

В столице Франции пять королевских площадей, и вы познакомитесь с тремя из них: площадью Виктории, Вандомской площадью и площадью Согласия. Мы встретимся у бывшего дворца правящих монархов, а ныне крупнейшего музея мира — Лувра, история которого почти равна истории Парижа. Вы увидите блистательный Пале-Рояль, дворец Ришелье и современные колонны Бюрена, а в живописной галерее Вивьен отведаете самого старого вина в городе. Здесь особенно уютно в холодное время года, когда за окном дождь и ветер или снег. Я буду снимать вашу прогулку по центру Парижа, в промежутках рассказывая какие-то подробности — например, про известный лучевой принцип площадей: я покажу, где он нарушен и почему.

Истории прошлого

Что связывало графиню де Кастильоне и Коко Шанель? Как «уживались» королевы Франции с многочисленными фаворитками своих супругов? Многие тайны вроде удивительной истории любви Генри II и Дианы де Пуатье откроются вам в ходе нашей прогулки. Я расскажу, где выступала труппа господина Мольера, как в конце XVII в. возник первый репертуарный театр «Комеди Франсэз» и почему это место сегодня — излюбленная локация для фотосессий. Вы узнаете, как был основан знаменитый отель «Ритц», в одном из номеров которого долгие годы проживала королева моды Коко Шанель. Увидите, как перед вами неожиданно возникнет величественная Опера Гарнье, или Дворец Оперы, где показывал свои спектакли маэстро Сергей Дягилев и выступали Серж Лифарь и Рудольф Нуриев. Тени прошлого обретут силуэт и словно пройдут вместе с вами по Парижу.

А для влюбленных мы сможем запечатлеть эту прогулку на видео в стиле лав-стори!