13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Запечатлеть себя на фоне изящной архитектуры и узнать истории из прошлого

Марина
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Марина – ваш гид
Я проведу вас по сияющему центру Парижа и познакомлю с его главными площадями и дворцами.

Все они — это не просто истории королевских побед и свершений, но и истории любви, а также придворных интриг.

Приготовьтесь окунуться в хитросплетения судеб и волшебную атмосферу Парижа! А если захотите, на память о прогулке у вас останется романтичный видеоролик.
152 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у Лувра
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У этой экскурсии13 отзывов
4.92
Первое свидание с Парижем
Первое свидание с Парижем

Что вас ожидает

Архитектура великолепного Парижа
В столице Франции пять королевских площадей, и вы познакомитесь с тремя из них: площадью Виктории, Вандомской площадью и площадью Согласия. Мы встретимся у бывшего дворца правящих монархов, а ныне крупнейшего музея мира — Лувра, история которого почти равна истории Парижа. Вы увидите блистательный Пале-Рояль, дворец Ришелье и современные колонны Бюрена, а в живописной галерее Вивьен отведаете самого старого вина в городе. Здесь особенно уютно в холодное время года, когда за окном дождь и ветер или снег. Я буду снимать вашу прогулку по центру Парижа, в промежутках рассказывая какие-то подробности — например, про известный лучевой принцип площадей: я покажу, где он нарушен и почему.

Истории прошлого
Что связывало графиню де Кастильоне и Коко Шанель? Как «уживались» королевы Франции с многочисленными фаворитками своих супругов? Многие тайны вроде удивительной истории любви Генри II и Дианы де Пуатье откроются вам в ходе нашей прогулки. Я расскажу, где выступала труппа господина Мольера, как в конце XVII в. возник первый репертуарный театр «Комеди Франсэз» и почему это место сегодня — излюбленная локация для фотосессий. Вы узнаете, как был основан знаменитый отель «Ритц», в одном из номеров которого долгие годы проживала королева моды Коко Шанель. Увидите, как перед вами неожиданно возникнет величественная Опера Гарнье, или Дворец Оперы, где показывал свои спектакли маэстро Сергей Дягилев и выступали Серж Лифарь и Рудольф Нуриев. Тени прошлого обретут силуэт и словно пройдут вместе с вами по Парижу.

А для влюбленных мы сможем запечатлеть эту прогулку на видео в стиле лав-стори!

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии вместе с видеосъёмкой — 230 евро. Видеомонтаж оплачивается отдельно.
  • Прогулка также отлично подойдет семьям с детьми от 9 лет
Первое свидание с Парижем
Первое свидание с Парижем
Первое свидание с Парижем
Первое свидание с Парижем
Первое свидание с Парижем
Первое свидание с Парижем
Первое свидание с Парижем
Первое свидание с Парижем
Первое свидание с Парижем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Лувра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Я профессиональный журналист и оператор, всегда любила общаться с людьми. Разница в том, что сейчас вы будете задавать мне вопросы) Мне интересна культура и визуальные искусства, и на мой взгляд, это и есть визитная карточка Парижа. Мои друзья — люди творческих профессий: художники, музыканты, киношники и круг русской эмиграции; пою в известном русском хоре в Париже. Мне интересно рассказать что-то новое и сохранить ваши эмоции посредством видеосъемки на фоне одного из самых красивых городов!
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 февраля 2020
Экскурсия была активная и понятная и для взрослых и для ребёнка 10 лет. Марина хороший рассказчик и мы и не заметили, как прошли 2 с половиной часа. Она ответила на все наши вопросы! Мы остались довольны нашим 'Первым свиданием с Парижем'. Бланодарим Трипстер и отдельно Марину! Марина, Евгения, Максим
19 февраля 2020
Экскурсия очень увлекательная. Марина очень быстро под нас построилась и провела по улочкам Парижа с захватывающими и погружающими в атмосферу города историями!!! Спасибо
10 января 2020
Благодарим Марину за этот прекрасный день в Париже, именно целый день, как нам показалось, мы общались с Мариной, слушали её рассказы о королях и придворных, об архитектуре, истории и культуре Франции разных эпох. Обошли Лувр по улице, увидели оперу Гарнье, побывали во дворце кардинала Ришелье, узнали историю отелей Риц, побывали на площади Согласия, Елисейских полях, увидели дворцы Гран Пале и Пети Пале на мосту Александра III, конечно же - Эйфелеву башню, у Дома Инвалидов (ветеранов). Узнали и увидели много всего интересного, попили вкуснейшего горячего шоколада в уютном кафе. Получили массу положительных эмоций! Марина прекрасный рассказчик. Общение было лёгким и приятным. Время пролетело незаметно. Всем рекомендуем Марину, как замечательного гида и душевного собеседника. С наилучшими пожеланиями. Сергей и Оксана. Январь 2020г.
8 ноября 2019
Были в Париже второй раз, Марина провела нас по тем местам,которые в прошлый раз мы не видели. Было очень интересно, мы остались довольны. Всем советуем)
2 мая 2019
Просили адаптировать экскурсию для ребенка. Марина отлично всё рассказала, ребёнку очень понравилось!
4 апреля 2019
Марина очень приятный, общительный и дружелюбный человек осуществила мою давнюю мечту- фотосессию в Париже! Время и место было обговорено нами заранее, причем, хочу заметить, Марина терпеливо отвечала на все вопросы, никаких нареканий в процессе подготовки не возникло. Марина даже пошла на встречу, передвинув время фотосессии на час, в последнюю неделю, так как возникла небольшая накладка по нашей вине по времени, с другой экскурсией. В день фотосессии все прошло четко, было абсолютно ненапряжно, хотя у меня это фотосессия третья в жизни, а у мужа, так вообще первая.
Фотографии были готовы в течении 10 дней и они волшебные!!! Мы в восторге! Получилось очень красиво, утонченно, романтично, загадочно! При этом никакой пошлой "love story" в постановочных интерьерах. Париж передан, и поймано настроение, с которым я и хотела видеть эти фотографии.
Итог: заказана фотокнига, чтобы сохранить на всю жизнь эти фотки и свои воспоминания о чудесной поездке в прекрасный Париж!
Елена
20 января 2019
Первое свидание с Парижем прошло просто великолепно! Марина опытный гид, внимательный, грамотный, позитивный и интересный человек! Экскурсия прошла на одном дыхании - много полезной информации, которая была правильно подобрана и систематизирована! Мы были с мужем и дочерью - интересно было всем членам нашей семьи. Для нас было подарком встреча с таким гидом, который дал нам возможность по-новому посмотреть на Париж и влюбиться в него заново. А еще, как приятный бонус, мы получили профессиональные подсказки Марины и сделали чудесные фотографии с самых выгодных ракурсов! Марина сделала сама замечательные фотографии нашей дружной семейки на чудесном фоне Парижа! Мы получили даже больше чем мечтали! Вся семья была в восторге от Марины и Парижа!
19 января 2019
Отличная экскурсия со множеством новых интересных подробностей истории Парижа.
Руслан
1 декабря 2018
Марина замечательный гид.
Интересные рассказы, дополнительные материалы с собой - иллюстрации и т.п.
Организационные моменты тоже все хорошо продуманы. Заранее состыковались через WhatApp, согласовали место встречи, удобное для похода со стороны нашего отеля. Получили полезные советы по самостоятельному посещению интересных мест Парижа, ресторанчиков.

Спасибо за замечательные часы экскурсии.
21 ноября 2018
Мне очень понравилось общаться с Мариной в процессе прогулки по Парижу! Я узнала для себя много разной полезной информации, как исторических фактов, так и и просто интересных событий из жителей Парижа в разный период истории. Марина невероятно терпеливый гид, за что отдельное спасибо!!! Я была в Париже 1,5 дня в командировке и в течение дня никак точно не могла определиться с графиком и планом нашей встречи из-за моей работы. Марина все время была со мной на связи и с пониманием отнеслась к моему нефиксированному расписанию! Я очень рада, что наша встреча состоялась! И уверена, что это не в последний раз! Всем рекомендую увлекательные прогулки по городу вместе с Мариной!
Ещё 3 отзыва

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