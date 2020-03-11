6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Нотр-дам де Пари и Старый королевский дворец

Прогулка начнется в Латинском квартале, построенном вокруг Сорбонны. Это место, куда с XIII века стекались лучшие умы Франции. Гуляя по его уютным улочкам, вы заглянете в самый узкий переулок города, сохранивший облик с XVI века. Следом я покажу собор Парижской Богоматери и расскажу, почему в средние века к нему пешком шли паломники из дальних стран. Вы увидите собор с нескольких сторон, услышите об особенностях его внешнего убранства, недавнем пожаре и проектах восстановления. Далее мы отправимся в сторону Старого королевского дворца, где проходили важнейшие торжества страны, помолвка наследников престола или прием послов. Я раскрою, почему с X до XIV века во время праздников дворец окружала целая толпа парижан.

Новый мост и Эйфелева башня

Вы знали, что Париж — первый город Европы, приспособленный для долгих пеших прогулок? Я покажу мост, где родилась эта славная традиция, и расскажу, на чьи деньги он был построен. Новый мост оставался социальным центром жизни Парижа до XIX века, когда звание главного городского символа перехватила Эйфелева башня. Вы подниметесь на смотровую площадку Трокадеро и насладитесь самым удачным видом на «железную Леди».