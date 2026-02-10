6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка начнется у Оперы Гарнье — одного из символов Парижа второй половины 19 века. Мы подробно поговорим о строительстве здания и о тех людях, которые его посещали. Затем прогуляемся по авеню Оперы, ставшем олицетворением имперского величия столицы Франции. Вы научитесь разбираться в особенностях парижской архитектуры и узнаете сюжеты об обитателях разных этажей. По авеню Оперы мы доберёмся до Лувра, где вспомним о французских королях, которые так любили искусство, что собрали одну из самых больших коллекций в мире. Я расскажу, почему Лувр сейчас ассоциируется со знаменитой стеклянной Пирамидой, хотя она появилась только несколько десятков лет назад.
Новый мост и Эйфелева башня
Вы знали, что Париж — первый город Европы, приспособленный для долгих пеших прогулок? Я покажу мост, где родилась эта славная традиция, и раскрою, на чьи деньги он был построен. Новый мост оставался социальным центром жизни Парижа до XIX века, когда звание главного городского символа перехватила Эйфелева башня. Пока вы с моста любуетесь видом на город, я расскажу об этой «первой леди Парижа»: почему башня стала самой посещаемой в мире и какие интересные истории связаны с ее возведением.
Нотр-Дам-де-Пари и Старый королевский дворец
Прогулка продолжится на набережной Парижа, откуда мы насладимся видом на Старый королевский дворец и самые красивые часы города. Следом я покажу собор Парижской Богоматери и объясню, почему в средние века к нему пешком шли паломники из дальних стран. Вы увидите собор с нескольких сторон, услышите об особенностях его внешнего убранства, недавнем пожаре и проектах восстановления.
Организационные детали
Гид может изменить маршрут, исходя из ваших предпочтений и желаний
Если вы путешествуете большой семьёй или группой, экскурсовод готов предоставить систему радиогид с наушником для вашего удобства
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Оперы Гарнье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 2361 туриста
Мой родной город — Петербург, где после окончания исторического факультета СПбГУ я несколько лет работала в Эрмитаже, рассказывая о музее, его истории и французском искусстве. В Париже я была множество читать дальшеуменьшить
раз, а в 2017 году перебралась сюда надолго.
За годы жизни во Франции успела получить образование в области туризма, провести экскурсии для нескольких тысяч путешественников со всего мира, открыть свою фирму, поработать в сфере антиквариата, проехать эту прекрасную страну вдоль и поперёк, посетить множество интересных мероприятий, привыкнуть к местному менталитету (но не к бюрократии).
Сердце моё отдано Парижу. Я люблю этот город, изучаю его каждый день и с радостью познакомлю вас с ним!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Виолетта
На Анастасии была большая ответственность — познакомить нас с Парижем и влюбить в него (мы с мужем прилетели накануне поздно вечером, и днем на следующий день отправились на экскурсию). И читать дальшеуменьшить
она справилась на отлично. Было очень познавательно, я не устала ни капли, хотя мы гуляли два часа. Если вы в первый раз прилетели в Париж, это идеальный формат для знакомства с городом, вы сразу поймете его размер, узнаете про особенности архитектуры, увидите знаковые места. Были и исторические факты, и даты, но в рамках увлекательного сторителлинга. Уметь рассказывать — особый дар, Анастасия явно им обладает в полной мере. Честно говоря, есть ощущение, что даже если вы не турист, а живете в Париже, вам будет интересно.
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Антон
Несколько слов об экскурсии. Не буду писать сплошные клише и "избитые"фразы. Много где были,много кого слушали, и этой экскурсии я ставлю 11 из 10!!! Много интересной и развёрнутой информации доступным читать дальшеуменьшить
языком. Гид Анастасия-профессионал, подстраивается под интересы и состав группы! Разрешает отклониться от маршрута,чтобы прогулка стала более комфортной для всех. Быстро подстраеваится под настроение,и может по запросу кардинально развернуть рассказ на 180 градусов и дать развёрнутую информацию по интересующему вопросу. С толку каверзными вопросами сбить себя не даёт, легко и развёрнуто на них отвечает, чувствуется сильный профессиональный и культурный бэкграунд! Таких людей мало и встреча с ними очень ценна!! Так же обратился к Анастасии по личной проблеме(забыл нужный документ в Москве), и был удивлён насколько сильной получилась обратная связь. Анастасия ФАКТИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАЛА РЕШЕНИЕ моего вопроса в Париже! Вообщем никого не ищите,смело к ней,чтобы получить максимальные положительные эмоции и знания в Париже! Ma plus haute recommandation))) Моя самая высокая рекомендация)))
Анастасия
Ответ организатора:
Ох, большое спасибо, Антон, за Ваш отзыв! Возвращайтесь ещё в наш прекрасный город) Хорошего продолжения путешествия 😉
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Г
Гульсара
Благодарим Анастасию за потрясающую прогулку по Парижу! Экскурсия была очень душевной и познавательной. Увидели не только главные достопримечательности, но и спрятанные от глаз туристов локации. Время пролетело незаметно, остались только яркие впечатления и сожаление, что не имели времени на другие экскурсии с Анастасией. Оценка 11 из 10!🤍
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А
Анна
Анастасия великолепный гид! Рассказывает очень увлекательно, в быстром темпе, как мы любим. Материалом владеет прекрасно. Адаптирует информацию, маршрут, скорость под ваш запрос. Мне и дочерям 14 и 11 лет было очень интересно. Приятный отзывчивый человек. Однозначно рекомендую!
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А
Анна
Экскурсия даже превзошла наши ожидания, два часа полетели как один миг, благодаря Анастасии и ее знаниям города, истории и культуры Парижа. Спасибо ей большое!
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Т
Татьяна
Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводу Анастасии за очень интересную и познавательную экскурсию" Символы Парижа" Были в феврале с внуком 9 лет). Маршрут два с половиной часа совершенно не утомительный,но очень насыщенный!!! Время пролетело незаметно. Анастасия настоящий профессионал. Обязательно вернемся и будем рекомендовать друзьям.