6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть самые знаменитые достопримечательности «города света» и услышать о них интересные факты

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Вы совершите путешествие от Средневековья до наших дней и рассмотрите места, притягивающие людей во все времена.

Я расскажу, ради чего в Париж приезжали и приходили паломники, студенты, туристы и поклонники творчества Эйфеля.

Поделюсь историей легендарных памятников и помогу ощутить колорит современного города.
От 90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Встреча площадь Сен-Мишель
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Символы Парижа
Символы Парижа

Что вас ожидает

Нотр-дам де Пари и Старый королевский дворец
Прогулка начнется в Латинском квартале, построенном вокруг Сорбонны. Это место, куда с XIII века стекались лучшие умы Франции. Гуляя по его уютным улочкам, вы заглянете в самый узкий переулок города, сохранивший облик с XVI века. Следом я покажу собор Парижской Богоматери и расскажу, почему в средние века к нему пешком шли паломники из дальних стран. Вы увидите собор с нескольких сторон, услышите об особенностях его внешнего убранства, недавнем пожаре и проектах восстановления. Далее мы отправимся в сторону Старого королевского дворца, где проходили важнейшие торжества страны, помолвка наследников престола или прием послов. Я раскрою, почему с X до XIV века во время праздников дворец окружала целая толпа парижан.

Новый мост и Эйфелева башня
Вы знали, что Париж — первый город Европы, приспособленный для долгих пеших прогулок? Я покажу мост, где родилась эта славная традиция, и расскажу, на чьи деньги он был построен. Новый мост оставался социальным центром жизни Парижа до XIX века, когда звание главного городского символа перехватила Эйфелева башня. Вы подниметесь на смотровую площадку Трокадеро и насладитесь самым удачным видом на «железную Леди».

Организационные детали

В ходе экскурсии нам нужно один раз спуститься в метро. Стоимость билета — 1,90 евро. Для тех, кто не любит метро, можно заказать такси — около 15-20 евро.

Символы Парижа
Символы Парижа
Символы Парижа
Символы Парижа
Символы Парижа
Символы Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура площадь Сен-Мишель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия. Мой родной город — Петербург, где я работала несколько лет в Эрмитаже, рассказывала о музее, его истории и французском искусстве. В Париже я была множество раз и только два года назад перебралась сюда надолго. Я люблю этот город и стараюсь пробудить к нему любовь в путешественниках!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Нам очень понравилась эта экскурсия с гидом Анастасией. Время пролетело незаметно, не смотря на то, что мы были сразу после прилёта. Очень интересно рассказывает, материал структурированный, логично изложенный. Маршрут меняли по ходу экскурсии, что так же приятно, индивидуальный подход:) огромное спасибо гиду!
4 января 2020
Анастасия очень приятный человек, хорошо и структурировано подаёт информацию! Всем рекомендую!
14 ноября 2019
Анастасия прекрасный профессиональный заботливый гид. Рекомендую!
14 ноября 2019
Интересна прогула по Парижу
8 ноября 2019
Очень интересная и содержательная экскурсия. Гид прекрасно владеет темой, хороший рассказчик , время пролетело не заметно . Рекомендую!
11 июля 2019
Анастасия очень увлекла и влюбила заново нас в Париж!она учла наши пожелания и при этом рассказала и провела нас по интересному маршруту!очень благодарны и обязательно вернёмся!

Анастасия проводит ещё 3 экскурсии

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