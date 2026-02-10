6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы совершите путешествие от Средневековья до наших дней и рассмотрите места, притягивающие людей во все времена. Я расскажу, ради чего в Париж приезжали и приходили паломники, студенты, туристы и поклонники творчества Эйфеля. Поделюсь историей легендарных памятников и помогу ощутить колорит современного города.

Описание экскурсии

Опера Гарнье и авеню Оперы

Прогулка начнется у Оперы Гарнье — одного из символов Парижа второй половины 19 века. Мы подробно поговорим о строительстве здания и о тех людях, которые его посещали.

Затем прогуляемся по авеню Оперы, ставшем олицетворением имперского величия столицы Франции. Вы научитесь разбираться в особенностях парижской архитектуры и узнаете сюжеты об обитателях разных этажей.

По авеню Оперы мы доберёмся до Лувра, где вспомним о французских королях, которые так любили искусство, что собрали одну из самых больших коллекций в мире.

Я расскажу, почему Лувр сейчас ассоциируется со знаменитой стеклянной Пирамидой, хотя она появилась только несколько десятков лет назад.

Новый мост и Эйфелева башня

Вы знали, что Париж — первый город Европы, приспособленный для долгих пеших прогулок? Я покажу мост, где родилась эта славная традиция, и раскрою, на чьи деньги он был построен. Новый мост оставался социальным центром жизни Парижа до XIX века, когда звание главного городского символа перехватила Эйфелева башня. Пока вы с моста любуетесь видом на город, я расскажу об этой «первой леди Парижа»: почему башня стала самой посещаемой в мире и какие интересные истории связаны с ее возведением.

Нотр-Дам-де-Пари и Старый королевский дворец

Прогулка продолжится на набережной Парижа, откуда мы насладимся видом на Старый королевский дворец и самые красивые часы города. Следом я покажу собор Парижской Богоматери и объясню, почему в средние века к нему пешком шли паломники из дальних стран. Вы увидите собор с нескольких сторон, услышите об особенностях его внешнего убранства, недавнем пожаре и проектах восстановления.

Организационные детали