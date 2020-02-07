36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Ощутить себя настоящим парижанином или парижанкой на увлекательной прогулке по городу

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Эта экскурсия позволит ощутить себя настоящим парижанином или парижанкой.

Конечно, мы посетим легендарные достопримечательности, но и походим по уютным улочкам и местам, где вы не встретите толпу туристов.
95 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии36 отзывов
4.89
Обзорный тур — свидание с Парижем!
Обзорный тур — свидание с Парижем!

Что вас ожидает

Во время нашей прогулки вы узнаете, для какого парижского здания потребовалось более 30 км чертежей, парик какого парижского короля хранится в Эрмитаже, чьей головой играли в мяч дети на улице, услышите красивейшую историю любви (не уступающую Ромео и Джульетте) и попробуете самое вкусное мороженое в городе!

Я также расскажу вам, почему плакал король при закладке моста, и как связана лихорадка и любовница с постройкой грандиозного сооружения! У меня припасено для вас много увлекательных историй.

Но, самое главное, вы не устанете, все пройдет, как на одном дыхании. Наш путь начнется с красивейшего места, где вы увидите весь Париж, как на ладони, также по нашему маршруту: Опера Гарнье, Вандомская площадь, церковь Мадлен, площадь Конкорд, сад Тюильри, золотой памятник Жанны Дарк, Лувр, мост искусств, Новый мост, площадь Дофин, памятник Генриху IV, тюрьма Консьержери, фонтан Сан-Мишель, Латинский квартал, Нотр-Дам, Сорбонна, музей Клуни, Пантеон, отель Де Виль и многие другие достопримечательности.

Обзорный тур — свидание с Парижем!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна. Я профессиональный режиссер и сколько себя помню, всегда вела активную деятельность: с детства на сцене, затем работа на телевидении и прекрасное студенчество, участие в различных конкурсах и достаточно солидное количество организованных и лично проведенных мероприятий разного уровня, в том числе и правительственного. Волею судьбы, я оказалась в Париже, где мой творческий опыт сподвиг на создание интереснейшего бизнеса, в котором я дарю счастье людям! Под этим же девизом я так же провожу и свои экскурсии. Уверяю, Вы влюбитесь в Париж, во всяком случае именно это мне чаще всего говорят мои туристы. Мое вдохновение - это моя любимая семья, Франция и конечно, люди с которыми я общаюсь. Я счастлива дарить людям позитив и необыкновенные эмоции.
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36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 февраля 2020
Спасибо гиду Татьяне за невероятно интересную экскурсию, наполненную интересными историческими деталями и нескучной, но в то же время структурированной информацией..3 часа пролетели незаметно.даже мой муж, который не переносит экскурсии, был в восторге. с таким гидом можно гулять по Парижу бесконечно.рекомендуем другим и обязательно вернемся сами❤️️
29 января 2020
Татьяна, вы сделали наш день! Мало того, что мы получили много интересной информации о прекрасном Париже, мы ещё получили отличное настроение на всю поездку и уже хочется вернуться снова в Париж и к вам! Впереди ещё много всего что хочется узнать о Париже. Спасибо что были нашим проводником и вселили любовь к этому городу. Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов, нам все оооочень понравились, однозначно вам можно доверять 👌🏻.
22 декабря 2019
Татьяна прекрасный гид! Не нагружает лишней информацией, все емко и интересно. Показала места очень классные, куда сам не зайдешь. Было ощущением, что гуляешь с подругой по Парижу))
Огромное спасибо за впечатления🤗
10 декабря 2019
Замечательно! Я очень довольна знакомству с гидом Татьяной. С первой минуты мы нашли общий язык и гуляли по Парижу как старые знакомые.. Не передать словами, тур прошёл на одном дыхании и воздыхании от увиденных достопримечательностей, которые особым образом были поданы мне Татьяной🤩
Это было моё первое свидание с Парижем и оно прошло очень интересно. Я влюбилась.... в Париж 🥰.
19 октября 2019
Спасибо Татьяне за прекрасный вечер! Наша прогулка удалась! Экскурсия оказалась очень увлекательной, вечерний Париж, особенно красив в тёплых тонах подсветки. Татьяна рассказала много интересного, история Франции, события, интриги, перевороты... Не смотря на то, что я была в Париже много раз, с помощью гида, взглянула на город по новому. От чистого сердца рекомендую!
5 сентября 2019
Первый раз в Париже. Нуждались в компетентном гиде. Татьяна оказалась именно таким. Прекрасное знание предмета, любовь к своему делу, высокий профессионализм -вот все это сочетается в этой прекрасной девушке. Будем советовать всем.
2 сентября 2019
Татьяна провела замечательную интересную экскурсию) конечно , за два часа весь Париж увидеть не удастся, но экскурсия нам очень помогла, чтобы дальше ориентироваться самостоятельно )))
9 июня 2019
Про знания гида и маршрут тут уже много писали. И то и другое очень понравилось. Кроме того, хочу дополнить, что мы свою экскурсию заказывали прямо накануне (каким-то чудом день у гида был свободен), и оперативность ответов Татьяны приятно порадовала. Фактически за полдня до прилёта согласовали окончательные детали, хотя казалось, что вероятность договориться уже низка - все оплачивал уже в аэропорту на вылете в Париж, а все контакты до оплаты - только через сайт, позвонить не получится. Но все прошло замечательно. Рекомендую во всех отношениях.
8 июня 2019
Замечательный тур! Татьяна хорошо информированный специалист и интересный собеседник, огромное спасибо.
23 мая 2019
Это отличная экскурсия по красивейшим местам Парижа! Рекомендую
Ещё 26 отзывов

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