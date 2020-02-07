36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Во время нашей прогулки вы узнаете, для какого парижского здания потребовалось более 30 км чертежей, парик какого парижского короля хранится в Эрмитаже, чьей головой играли в мяч дети на улице, услышите красивейшую историю любви (не уступающую Ромео и Джульетте) и попробуете самое вкусное мороженое в городе!

Я также расскажу вам, почему плакал король при закладке моста, и как связана лихорадка и любовница с постройкой грандиозного сооружения! У меня припасено для вас много увлекательных историй.

Но, самое главное, вы не устанете, все пройдет, как на одном дыхании. Наш путь начнется с красивейшего места, где вы увидите весь Париж, как на ладони, также по нашему маршруту: Опера Гарнье, Вандомская площадь, церковь Мадлен, площадь Конкорд, сад Тюильри, золотой памятник Жанны Дарк, Лувр, мост искусств, Новый мост, площадь Дофин, памятник Генриху IV, тюрьма Консьержери, фонтан Сан-Мишель, Латинский квартал, Нотр-Дам, Сорбонна, музей Клуни, Пантеон, отель Де Виль и многие другие достопримечательности.