36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия позволит почувствовать себя настоящим парижанином или парижанкой.
Прогулка включает посещение знаменитых достопримечательностей, таких как Опера Гарнье, Лувр, Нотр-Дам, а также уютных улочек, где нет толп туристов.
Вы узнаете, для какого
Прогулка включает посещение знаменитых достопримечательностей, таких как Опера Гарнье, Лувр, Нотр-Дам, а также уютных улочек, где нет толп туристов.
Вы узнаете, для какого
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Легендарные достопримечательности
- 🍦 Вкусное мороженое
- 📚 Увлекательные истории
- 🎁 Подарок после бронирования
- 🚶♂️ Прогулка по уютным улочкам
Что можно увидеть
- Опера Гарнье
- Вандомская площадь
- Церковь Мадлен
- Площадь Конкорд
- Сад Тюильри
- Золотой памятник Жанны Дарк
- Лувр
- Мост искусств
- Новый мост
- Площадь Дофин
- Памятник Генриху IV
- Тюрьма Консьержери
- Фонтан Сан-Мишель
- Латинский квартал
- Нотр-Дам
- Сорбонна
- Музей Клуни
- Пантеон
- Отель Де Виль
Описание экскурсии
Наш путь начнётся с красивейшего места, откуда вы увидите весь Париж, как на ладони.
А дальше по маршруту: Опера Гарнье — Вандомская площадь — церковь Мадлен — площадь Конкорд — сад Тюильри — золотой памятник Жанны д’Арк — Лувр — Мост Искусств — площадь Дофин — тюрьма Консьержери — фонтан Сен-Мишель — Латинский квартал — Нотр-Дам — Сорбонна — музей Клуни — Пантеон.
По пути вы услышите чудесную love story, не уступающую по накалу повести о Ромео и Джульетте.
А также узнаете много интересного:
- для какого парижского здания потребовалось более 30 км чертежей
- какой король и почему плакал при закладке моста
- парик какого парижского правителя хранится в Эрмитаже
- как связана лихорадка и любовница с постройкой грандиозного парижского сооружения
- и многое другое!
А ещё попробуете самое вкусное мороженое в городе!
Организационные детали
- В благодарность за бронирование вы получите подарок: pdf-гайд про Париж с полезными советами и ответами на самые распространенные вопросы
- Мороженое и напитки по пути (по желанию) вы оплачиваете самостоятельно
- Все здания мы осматриваем снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Конкорд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 499 туристов
Меня зовут Татьяна. Я профессиональный режиссёр, и, сколько себя помню, всегда вела активную деятельность: с детства на сцене, затем работа на телевидении и прекрасное студенчество, участие в различных конкурсах и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
хорошо построена экскурсия. Татьяна очень интересно рассказывает, вовлекала в беседу сына подростка, он даже не отвлекался на телефон. 3 часа пролетели незаметно. спасибо!
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Л
Нам очень повезло с Татьяной!!! Было очень интересно, позитивно!!! Много увидели, много услышали. Под конец экскурсии Татьяна посоветовала ресторан для ужина. Мы влюбились в Париж!!!
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К
Очень понравилась экскурсия, все прошло отлично, Татьяна рассказала много интересного, всем рекомендую!
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M
Это была отличная обзорная экскурсия! Много успели посмотреть за достаточно короткий промежуток времени (3 часа). Плюс нам посоветовали интересные места для дальнейшей самостоятельной прогулки + где можно просто вкусно покушать
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Т
Татьяна замечательный гид и очень позитивный человек. Экскурсия прошла легко, интересно, информативно.
Спасибо огромное!
Спасибо огромное!
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С
Заказали экскурсию 14 июля, как раз на день взятия Бастилии. Кругом пробки, толпы народу, но экскурсовод была вовремя (это нас пришлось ждать). Татьяна очень приятная и легкая в общении. Темп
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