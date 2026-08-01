36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Свидание с Парижем

Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое
Эта экскурсия позволит почувствовать себя настоящим парижанином или парижанкой.

Прогулка включает посещение знаменитых достопримечательностей, таких как Опера Гарнье, Лувр, Нотр-Дам, а также уютных улочек, где нет толп туристов.

Вы узнаете, для какого
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здания потребовалось более 30 км чертежей, услышите историю любви, не уступающую Ромео и Джульетте, и попробуете самое вкусное мороженое в городе. Также вас ждут увлекательные рассказы о королях, мостах и других секретах Парижа. В конце экскурсии получите подарок - pdf-гайд про Париж с полезными советами

5
65 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Легендарные достопримечательности
  • 🍦 Вкусное мороженое
  • 📚 Увлекательные истории
  • 🎁 Подарок после бронирования
  • 🚶‍♂️ Прогулка по уютным улочкам
Свидание с Парижем
Свидание с Парижем
Свидание с Парижем

Что можно увидеть

  • Опера Гарнье
  • Вандомская площадь
  • Церковь Мадлен
  • Площадь Конкорд
  • Сад Тюильри
  • Золотой памятник Жанны Дарк
  • Лувр
  • Мост искусств
  • Новый мост
  • Площадь Дофин
  • Памятник Генриху IV
  • Тюрьма Консьержери
  • Фонтан Сан-Мишель
  • Латинский квартал
  • Нотр-Дам
  • Сорбонна
  • Музей Клуни
  • Пантеон
  • Отель Де Виль

Описание экскурсии

Наш путь начнётся с красивейшего места, откуда вы увидите весь Париж, как на ладони.

А дальше по маршруту: Опера Гарнье — Вандомская площадь — церковь Мадлен — площадь Конкорд — сад Тюильри — золотой памятник Жанны д’Арк — Лувр — Мост Искусств — площадь Дофин — тюрьма Консьержери — фонтан Сен-Мишель — Латинский квартал — Нотр-Дам — Сорбонна — музей Клуни — Пантеон.

По пути вы услышите чудесную love story, не уступающую по накалу повести о Ромео и Джульетте.

А также узнаете много интересного:

  • для какого парижского здания потребовалось более 30 км чертежей
  • какой король и почему плакал при закладке моста
  • парик какого парижского правителя хранится в Эрмитаже
  • как связана лихорадка и любовница с постройкой грандиозного парижского сооружения
  • и многое другое!

А ещё попробуете самое вкусное мороженое в городе!

Организационные детали

  • В благодарность за бронирование вы получите подарок: pdf-гайд про Париж с полезными советами и ответами на самые распространенные вопросы
  • Мороженое и напитки по пути (по желанию) вы оплачиваете самостоятельно
  • Все здания мы осматриваем снаружи

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Конкорд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 499 туристов
Меня зовут Татьяна. Я профессиональный режиссёр, и, сколько себя помню, всегда вела активную деятельность: с детства на сцене, затем работа на телевидении и прекрасное студенчество, участие в различных конкурсах и
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достаточно солидное количество организованных и лично проведённых мероприятий разного уровня, в том числе и правительственного. Волею судьбы я оказалась в Париже, где мой творческий опыт сподвиг на создание интереснейшего дела — я дарю счастье людям! Под этим же девизом я провожу туры и экскурсии. Уверяю, Вы влюбитесь в Париж!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
60
4
4
3
1
2
1
И
хорошо построена экскурсия. Татьяна очень интересно рассказывает, вовлекала в беседу сына подростка, он даже не отвлекался на телефон. 3 часа пролетели незаметно. спасибо!
хорошо построена экскурсия. Татьяна очень интересно рассказывает, вовлекала в беседу сына подростка, он даже не отвлекался
хорошо построена экскурсия. Татьяна очень интересно рассказывает, вовлекала в беседу сына подростка, он даже не отвлекался
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Л
Нам очень повезло с Татьяной!!! Было очень интересно, позитивно!!! Много увидели, много услышали. Под конец экскурсии Татьяна посоветовала ресторан для ужина. Мы влюбились в Париж!!!
Нам очень повезло с Татьяной!!! Было очень интересно, позитивно!!! Много увидели, много услышали. Под конец экскурсии
Нам очень повезло с Татьяной!!! Было очень интересно, позитивно!!! Много увидели, много услышали. Под конец экскурсии
Нам очень повезло с Татьяной!!! Было очень интересно, позитивно!!! Много увидели, много услышали. Под конец экскурсии
Нам очень повезло с Татьяной!!! Было очень интересно, позитивно!!! Много увидели, много услышали. Под конец экскурсии
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К
Очень понравилась экскурсия, все прошло отлично, Татьяна рассказала много интересного, всем рекомендую!
Очень понравилась экскурсия, все прошло отлично, Татьяна рассказала много интересного, всем рекомендую!
Очень понравилась экскурсия, все прошло отлично, Татьяна рассказала много интересного, всем рекомендую!
Очень понравилась экскурсия, все прошло отлично, Татьяна рассказала много интересного, всем рекомендую!
Очень понравилась экскурсия, все прошло отлично, Татьяна рассказала много интересного, всем рекомендую!
Очень понравилась экскурсия, все прошло отлично, Татьяна рассказала много интересного, всем рекомендую!
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M
Это была отличная обзорная экскурсия! Много успели посмотреть за достаточно короткий промежуток времени (3 часа). Плюс нам посоветовали интересные места для дальнейшей самостоятельной прогулки + где можно просто вкусно покушать
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или с удовольствием, расслабленно посидеть. Спасибо Татьяне она оч приятный и легкий в общении человек с широким кругозором и обширными историческими знаниями не только о Париже, но и об истории Франции. Рекомендуем!

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Т
Татьяна замечательный гид и очень позитивный человек. Экскурсия прошла легко, интересно, информативно.
Спасибо огромное!
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С
Заказали экскурсию 14 июля, как раз на день взятия Бастилии. Кругом пробки, толпы народу, но экскурсовод была вовремя (это нас пришлось ждать). Татьяна очень приятная и легкая в общении. Темп
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экскурсии был выбран с учетом наших возможностей (были с маленьким ребенком). Экскурсия легкая и содержательная одновременно. 3 часа пролетели на одном дыхании. Это был не академический материал, перегруженный фактами. Маленькие истории, забавные происшествия - то что дает представление о характере города и его жителях. Кроме того, после экскурсии мы уже понимали как ориентироваться в городе. Больше было похоже на интересную прогулку приятелей. Бонусом шли хорошие рекомендации что еще посмотреть, что купить, как добраться. Время провели отлично. Для ознакомительной экскурсии то что надо

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