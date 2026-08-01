36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия позволит почувствовать себя настоящим парижанином или парижанкой.Прогулка включает посещение знаменитых достопримечательностей, таких как Опера Гарнье, Лувр, Нотр-Дам, а также уютных улочек, где нет толп туристов.Вы узнаете, для какого

здания потребовалось более 30 км чертежей, услышите историю любви, не уступающую Ромео и Джульетте, и попробуете самое вкусное мороженое в городе. Также вас ждут увлекательные рассказы о королях, мостах и других секретах Парижа. В конце экскурсии получите подарок - pdf-гайд про Париж с полезными советами

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

от €200 за группу

Ваш гид в Париже

Описание экскурсии

Наш путь начнётся с красивейшего места, откуда вы увидите весь Париж, как на ладони.

А дальше по маршруту: Опера Гарнье — Вандомская площадь — церковь Мадлен — площадь Конкорд — сад Тюильри — золотой памятник Жанны д’Арк — Лувр — Мост Искусств — площадь Дофин — тюрьма Консьержери — фонтан Сен-Мишель — Латинский квартал — Нотр-Дам — Сорбонна — музей Клуни — Пантеон.

По пути вы услышите чудесную love story, не уступающую по накалу повести о Ромео и Джульетте.

А также узнаете много интересного:

для какого парижского здания потребовалось более 30 км чертежей

какой король и почему плакал при закладке моста

парик какого парижского правителя хранится в Эрмитаже

как связана лихорадка и любовница с постройкой грандиозного парижского сооружения

и многое другое!

А ещё попробуете самое вкусное мороженое в городе!

Организационные детали