Бургундия — сердце Франции, где старинные замки прячутся среди виноградников, а вино рассказывает истории, которые невозможно услышать в шумных туристических центрах. Здесь каждый день — медленное путешествие сквозь века, вкус и тишину.
Описание экскурсии
Франция без суеты и показного блеска В Бургундии время словно замедляется: каменные мостовые согреты солнцем столетий, а живописные деревни напоминают страницы старинной карты. Это место для тех, кто любит спокойствие и настоящую атмосферу. Уникальные виноградники и замки Вы увидите зелёные долины с замками и пройдёте по виноградникам, где каждое поле имеет своё имя. Мастерство виноделов раскрывается в каждом бокале, наполненном духом традиций. Гастрономическое и историческое путешествие Вас ждёт посещение винодельни с дегустацией лучших сортов Пино Нуар и Шардоне, рассказы о терруаре и возможность посетить старинные города XIV века. Маршрут можно построить от Дижона до Бона по вашему желанию. Важная информация:
Продолжительность экскурсии: 10-15 часов • В стоимость включены: услуги гида, транспорт и бронирование дегустаций. Сами дегустации оплачиваются дополнительно • Рекомендуется: удобная обувь для прогулок по виноградникам и старинным улочкам.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бургундия
- Виноградники и замки
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Дегустации
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Париже
Завершение: Трансфер обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
