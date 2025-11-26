Франция без суеты и показного блеска В Бургундии время словно замедляется: каменные мостовые согреты солнцем столетий, а живописные деревни напоминают страницы старинной карты. Это место для тех, кто любит спокойствие и настоящую атмосферу. Уникальные виноградники и замки Вы увидите зелёные долины с замками и пройдёте по виноградникам, где каждое поле имеет своё имя. Мастерство виноделов раскрывается в каждом бокале, наполненном духом традиций. Гастрономическое и историческое путешествие Вас ждёт посещение винодельни с дегустацией лучших сортов Пино Нуар и Шардоне, рассказы о терруаре и возможность посетить старинные города XIV века. Маршрут можно построить от Дижона до Бона по вашему желанию. Важная информация:

Продолжительность экскурсии: 10-15 часов • В стоимость включены: услуги гида, транспорт и бронирование дегустаций. Сами дегустации оплачиваются дополнительно • Рекомендуется: удобная обувь для прогулок по виноградникам и старинным улочкам.