Разобраться в истории и архитектуре этого великолепного замка
В его стенах мы совершим путешествие по трём эпохам — итальянской (Ренессанс), французской (Бурбоны) и имперской (Наполеон I). Как менялся замок при разных королях и императорах? Что они привносили в его архитектурный облик?
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даты
Описание
Что вас ожидает
Дорога из Парижа до замка займёт около 1,5 часов.
Любимец королей — Фонтенбло
Мы прогуляемся по территории вокруг замка и разберёмся в архитектуре — в каком стиле построен Фонтенбло? Затем пройдём по его парадным залам, рассмотрим роскошные интерьеры, по которым можно проследить за сменой исторических эпох. Можно выделить три периода:
Итальянский. Франциск I повелел снести старую крепость и построить замок в стиле ренессанс. Настоящее сокровище резиденции — «галерея Франциска», созданная итальянскими мастерами. Я расскажу больше об убранстве Фонтенбло в те времена, а также о соперничестве трёх дам — Екатерины Медичи, Дианы де Пуатье и герцогини д’Этамп, о котором уже тогда ходили легенды.
Французский. Генрих IV — основатель королевской династии Бурбонов, достраивает замок, меняет парк при нём. Позже, во второй половине 17 века «Король солнца», покидает замок Фонтенбло и объявляет своей резиденцией дворец Версаль. Жизнь в замке замирает — это спасёт его от разорения во времена Французской революции.
Имперский. Наполеон Бонапарт возвращает замку былое величие, объявив его своей резиденцией. Пышные декорации тронного зала символизирует то величие, которое достигла страна при своём императоре.
Организационные детали
- Я заберу вас из удобного вам места в Париже и по окончании отвезу обратно
- Экскурсия проходит на просторном, комфортабельном автомобиле HONDA CR-V Exclusive (2022 год) с панорамной крышей
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в замок: взрослые — 14€, дети до 18 лет — бесплатно
Дополнительные опции (стоимость уточняйте в переписке)
- Посещение самого известного православного кладбища Сент-Женевьев-Де-Буа, здесь покоятся именитые представители Русской эмиграции
- Резервация столика в уютном ресторанчике, время ожидания оплачивается отдельно
- Проведение экскурсии для большего количества человек
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.