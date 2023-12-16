Ни один замок Франции не видел столько коронованных особ, сколько их видел Фонтенбло! А теперь он готов принять и вас. В его стенах мы совершим путешествие по трём эпохам — итальянской (Ренессанс), французской (Бурбоны) и имперской (Наполеон I). Как менялся замок при разных королях и императорах? Что они привносили в его архитектурный облик?

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Описание

Что вас ожидает

Дорога из Парижа до замка займёт около 1,5 часов.

Любимец королей — Фонтенбло

Мы прогуляемся по территории вокруг замка и разберёмся в архитектуре — в каком стиле построен Фонтенбло? Затем пройдём по его парадным залам, рассмотрим роскошные интерьеры, по которым можно проследить за сменой исторических эпох. Можно выделить три периода:

Итальянский. Франциск I повелел снести старую крепость и построить замок в стиле ренессанс. Настоящее сокровище резиденции — «галерея Франциска», созданная итальянскими мастерами. Я расскажу больше об убранстве Фонтенбло в те времена, а также о соперничестве трёх дам — Екатерины Медичи, Дианы де Пуатье и герцогини д’Этамп, о котором уже тогда ходили легенды.

Французский. Генрих IV — основатель королевской династии Бурбонов, достраивает замок, меняет парк при нём. Позже, во второй половине 17 века «Король солнца», покидает замок Фонтенбло и объявляет своей резиденцией дворец Версаль. Жизнь в замке замирает — это спасёт его от разорения во времена Французской революции.

Имперский. Наполеон Бонапарт возвращает замку былое величие, объявив его своей резиденцией. Пышные декорации тронного зала символизирует то величие, которое достигла страна при своём императоре.

Организационные детали

Я заберу вас из удобного вам места в Париже и по окончании отвезу обратно

Экскурсия проходит на просторном, комфортабельном автомобиле HONDA CR-V Exclusive (2022 год) с панорамной крышей

Дополнительно оплачиваются входные билеты в замок: взрослые — 14€, дети до 18 лет — бесплатно

Дополнительные опции (стоимость уточняйте в переписке)