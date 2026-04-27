Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
Разобраться в истории и архитектуре этого великолепного замка
Ни один замок Франции не видел столько коронованных особ, сколько их видел Фонтенбло! А теперь он готов принять и вас.
В его стенах мы совершим путешествие по трём эпохам — итальянской (Ренессанс), французской (Бурбоны) и имперской (Наполеон I). Как менялся замок при разных королях и императорах? Что они привносили в его архитектурный облик?
Мы прогуляемся по территории вокруг замка и разберёмся в архитектуре — в каком стиле построен Фонтенбло? Затем пройдём по его парадным залам, рассмотрим роскошные интерьеры, по которым можно проследить за сменой исторических эпох. Можно выделить три периода:
Итальянский. Франциск I повелел снести старую крепость и построить замок в стиле ренессанс. Настоящее сокровище резиденции — «галерея Франциска», созданная итальянскими мастерами. Я расскажу больше об убранстве Фонтенбло в те времена, а также о соперничестве трёх дам — Екатерины Медичи, Дианы де Пуатье и герцогини д’Этамп, о котором уже тогда ходили легенды.
Французский. Генрих IV — основатель королевской династии Бурбонов, достраивает замок, меняет парк при нём. Позже, во второй половине 17 века, король-солнце, покидает замок Фонтенбло и объявляет своей резиденцией Версаль. Жизнь в замке замирает — это спасёт его от разорения во времена Французской революции.
Имперский. Наполеон Бонапарт возвращает замку былое величие, объявив его своей резиденцией. Пышные декорации тронного зала символизируют то могущество, которого достигла страна при своём императоре.
Организационные детали
Я заберу вас из удобного вам места в Париже и по окончании отвезу обратно
Экскурсия проходит на просторном, комфортабельном автомобиле HONDA CR-V Exclusive (2022 год) с панорамной крышей
Дополнительно оплачиваются входные билеты в замок: взрослые — 14€, дети до 18 лет — бесплатно
Дополнительные опции (стоимость уточняйте в переписке)
Посещение самого известного православного кладбища Сент-Женевьев-Де-Буа, здесь покоятся именитые представители Русской эмиграции
Резервация столика в уютном ресторанчике, время ожидания оплачивается отдельно
Проведение экскурсии для большего количества человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности с путешественником
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3448 туристов
Нашу команду объединяет общая цель: сделать работу так, чтобы, вернувшись домой, вы с теплотой вспоминали поездку. Мы создаём комфортные, классические и необычные путешествия по всей Франции, Бельгии и странам ЕС.
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трое, и мы профессионалы, которые всегда взаимозаменяемы:
Александр — инициатор проекта и координатор. Гид с опытом организации путешествий с 2004 года.
Виктория — знаток истории искусств и переводчик. Её приоритет — нестандартные маршруты.
Юрий — знаток истории, ответственный и отзывчивый эксперт по регионам Франции и Бельгии.
Сила команды — в эмпатии и индивидуальном подходе. Мы предлагаем всё: от встреч в аэропорту и трансферов до экскурсий по музеям, пеших и велопрогулок. Проводим автомобильные туры по городам Бенилюкса и даже полёты на легкомоторном самолёте. Поможем выбрать отель в Париже, зарезервировать ресторан или дегустацию. Наша задача — оставить в вашей памяти яркое и светлое ощущение от Европы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валентина
Дата посещения: 27 апр 2026
Экскурсия потрясающая! Александр, очень интересно и много рассказывает. Увлекательно, познавательно, с юмором, с примерами и точными фактам. От Фонтенбло, благодаря, впервую очередь Александру, остались в полном восторге! Огромное спасибо за доставленное удовольствие и большой объем новой, удивительной информации.🙏
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A
Anna
Мы остались в полном восторге от экскурсии в Фонтенбло с Александром! Поездка получилась невероятно интересной, насыщенной и прекрасно организованной. Александр обладает потрясающими знаниями и, кажется, знает ответ абсолютно на любой вопрос. На читать дальшеуменьшить
протяжении всей поездки он постоянно рассказывал интересные исторические факты, делился увлекательными историями и обращал внимание на детали, которые невозможно заметить самостоятельно. Благодаря этому время пролетело незаметно, а экскурсия оказалась не только познавательной, но и очень живой. Чувствуется искренняя любовь к своему делу и желание поделиться своими знаниями. С удовольствием буду рекомендовать его друзьям и знакомым.
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А
Анастасия
Провела экскурсионный день с гидом Александром, посетили Фонтенбло и Версаль. Полностью удовлетворена профессионализмом гида, содержанием экскурсии и подачей материала, спасибо!!
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О
Ольга
Очень понравилась экскурсия. Отличный гид, прекрасная программа, все на высшем уровне.
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Мария
Отличная поездка. Очень понравилась экскурсия,которую нам провел Александр. Так интересно рассказывал! Он погружен в историю и передал нам незабываемые впечатления!!! Спасибо огромное! Когда приедем в следующий раз в Париж,обязательно попросим Александра провести еще какую-нибудь экскурсию! Рекомендуем!
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Д
Дарья
Нам повезло провести заключительный день в Париже с Александром, он забрал нас с чемоданами после выселения, провел автомобильную экскурсию, а затем отвез в аэропорт, получилось очень удобно и интересно. Александр провел нам отличную экскурсию по Фонтенбло, он знает очень много фактов и интересно и увлеченно отвечал на самые разные вопросы, а так же был внимателен к нашим потребностям.
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