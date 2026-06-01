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Индивидуальная
до 3 чел.
Солнечная провинция Шампань
Поездка на родину шампанского к зелёным виноградникам и средневековой архитектуре
Начало: В холле Вашего отеля
«На пути из Реймса в Эперне вы заметите бесчисленное количество виноградников и маленьких виноделен, а за всё время экскурсии узнаете главное о технологии производства игристого и его сортах»
16 июн в 08:30
18 июн в 08:30
€940 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Из Парижа - в живописную Шампань и на винодельню
Дегустация, пикник среди виноградников и главные места знаменитого региона
«Экскурсия на винодельне проводится местным гидом на английском или французском языке»
Завтра в 08:00
13 июн в 08:00
от €800 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Бургундия - тишина, виноградники и французская история
Начало: Ваш отель в Париже
«Гастрономическое и историческое путешествие Вас ждёт посещение винодельни с дегустацией лучших сортов Пино Нуар и Шардоне, рассказы о терруаре и возможность посетить старинные города XIV века»
€1750 за всё до 6 чел.
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