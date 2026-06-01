Найдено 3 экскурсии в категории « Винодельни » в Париже на русском языке, цены от €800. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 11 часов Индивидуальная до 3 чел. Солнечная провинция Шампань Поездка на родину шампанского к зелёным виноградникам и средневековой архитектуре Начало: В холле Вашего отеля «На пути из Реймса в Эперне вы заметите бесчисленное количество виноградников и маленьких виноделен, а за всё время экскурсии узнаете главное о технологии производства игристого и его сортах» €940 за всё до 3 чел. На машине 10 часов Индивидуальная Из Парижа - в живописную Шампань и на винодельню Дегустация, пикник среди виноградников и главные места знаменитого региона «Экскурсия на винодельне проводится местным гидом на английском или французском языке» от €800 за человека На машине 12 часов Индивидуальная до 6 чел. Бургундия - тишина, виноградники и французская история Начало: Ваш отель в Париже «Гастрономическое и историческое путешествие Вас ждёт посещение винодельни с дегустацией лучших сортов Пино Нуар и Шардоне, рассказы о терруаре и возможность посетить старинные города XIV века» €1750 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Парижа

Откройте для себя мир виноделия в Париже с нашими экскурсиями. Вы познакомитесь с историей виноделия и посетите виноградники. При желании можно купить вино. Вы получите бесценные знания и впечатления. Все это доступно по хорошей цене