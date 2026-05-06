Винный опыт, сырный опыт, дегустационный опыт, французская гастрономия, французские вина… Почувствуйте вкус Парижа на этой экскурсии.
Что вас ждёт? Наш магазин находится всего в 5 минутах от Дома Инвалидов (гробница Наполеона) и в 15 минутах от Эйфелевой башни (пешком). Дегустация вина включает: 1 белое, 1 розовое и 1 красное, отобранные для раскрытия особенностей французского «терруара», а также 3 разных вида сыра в сочетании с каждым вином. После дегустации вы можете продолжить гурманский опыт, попробовав все остальные французские продукты, которые у нас есть «A la Carte» (ветчина, вино по бокалам, французские деликатесы…) в нашем магазине. В солнечные дни вы можете насладиться этим опытом на нашей прекрасной солнечной террасе. Я мексиканка, живущая во Франции уже 20 лет и работающая в винном бизнесе. Моя страсть к вину привела меня к получению престижного диплома дегустатора Университета энологии Бордо, который позволяет мне также участвовать в качестве жюри международных винных конкурсов и иметь удовольствие показать вам богатство французской винной культуры. Мой муж родом с юго-запада, из удивительного региона Бордо, пьёт вино с раннего возраста, он настоящий французский «Bon Vivant»! Важная информация:
- Дегустация вина и сыра в магазине деликатесов и вин
- Обучение от винных экспертов
- Французские вина и ремесленные сыры
- Свежий багет
- Личные расходы
Начало: 59 Ав. де Бретей, 75007 Париж, Франция
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Тур не подходит для беременных женщин и подростков младше 18-ти лет
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
€52 за человека