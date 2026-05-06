Что вас ждёт? Наш магазин находится всего в 5 минутах от Дома Инвалидов (гробница Наполеона) и в 15 минутах от Эйфелевой башни (пешком). Дегустация вина включает: 1 белое, 1 розовое и 1 красное, отобранные для раскрытия особенностей французского «терруара», а также 3 разных вида сыра в сочетании с каждым вином. После дегустации вы можете продолжить гурманский опыт, попробовав все остальные французские продукты, которые у нас есть «A la Carte» (ветчина, вино по бокалам, французские деликатесы…) в нашем магазине. В солнечные дни вы можете насладиться этим опытом на нашей прекрасной солнечной террасе. Я мексиканка, живущая во Франции уже 20 лет и работающая в винном бизнесе. Моя страсть к вину привела меня к получению престижного диплома дегустатора Университета энологии Бордо, который позволяет мне также участвовать в качестве жюри международных винных конкурсов и иметь удовольствие показать вам богатство французской винной культуры. Мой муж родом с юго-запада, из удивительного региона Бордо, пьёт вино с раннего возраста, он настоящий французский «Bon Vivant»! Важная информация:

Тур не подходит для беременных женщин и подростков младше 18-ти лет.