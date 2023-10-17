На один вечер стать единственными гостями стильного заведения и узнать больше о вине
Приглашаю вас в гости — в мой винный бар в самом сердце Парижа! Его двери откроются специально для вас и только для вас. Вы окунётесь в чарующую атмосферу праздных парижан и вечно льющегося вина.
Попробуете различные тщательно выбранные вина и сыры, узнаете о тенденциях в винном мире, а также услышите самые свежие парижские истории и легенды!
Попробуете различные тщательно выбранные вина и сыры, узнаете о тенденциях в винном мире, а также услышите самые свежие парижские истории и легенды!
Ближайшие даты:
17
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
24
окт
окт
26
окт
окт
27
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Если вы уже осмотрели главные достопримечательности и видом Эйфелевой башни вас не удивишь, то пора…
Познать парижский «art de vivre»
В стенах стильного столичного бара я, его владелица и сомелье со стажем, познакомлю вас с необычными, а также классическими французскими винами. Поделюсь секретами их создания и другими особенностями. Вы станете единственными гостями бара: в такой камерной обстановке ничто не помешает вам насладиться вином (дегустировать будем по правилам WSET), а также задать мне любые вопросы о жизни в Париже!
Организационные детали
В стоимость входит: 4 бокала французского вина на человека, общие сведения о вине, 2 сырно-мясные тарелки из французских локальных продуктов, список парижских винных погребов, где можно купить интересные вина.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе площади Бастилии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Париже
Меня зовут Алёна, в прошлом ивент-менеджер, гид, а сегодня владелица парижского винного бара. А также влюблённый во Францию, французскую культуру и французское вино человек! Вот уже 10 лет я живу в городе мечты — настало время поделиться с вами своей любовью к нему. Не поверите, но, живя в России, я совершенно не понимала этот странный напиток — вино. И если бы мне сказали, что он станет моей страстью и хобби всей жизни, я бы никогда не поверила! Приглашаю вас открыть для себя эту огромную и интереснейшую главу французской жизни — вино.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа
Индивидуальные
Вечерние
Ночные
Летние
Гастрономические
В помещении
Винные туры
Дегустационные туры
Похожие туры из Парижа
Мини-группа
2 часа
Главные сокровища Лувра за 2 часа
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
возле Лувра
Завтра
16 окт
18 окт
19 окт
€39 за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Вы и Париж - фотосессия в тёплой атмосфере
Увидеть столицу Франции во всей красе и запечатлеть лучшие моменты на iPhone 13 Pro
возле метро Bir-Hakeim
16 окт
19 окт
20 окт
21 окт
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
В Париже есть, пить, по улицам бродить
Прогулка по легендарным местам столицы, сыр под вино на плэнере и обед в чисто французском месте
во дворе Лувра у пирамиды
16 окт
21 окт
23 окт
24 окт
€195 за всё до 2 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду