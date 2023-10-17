Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье

На один вечер стать единственными гостями стильного заведения и узнать больше о вине

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Приглашаю вас в гости — в мой винный бар в самом сердце Парижа! Его двери откроются специально для вас и только для вас. Вы окунётесь в чарующую атмосферу праздных парижан и вечно льющегося вина.

Попробуете различные тщательно выбранные вина и сыры, узнаете о тенденциях в винном мире, а также услышите самые свежие парижские истории и легенды!
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Ближайшие даты:
17
окт
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окт
20
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Если вы уже осмотрели главные достопримечательности и видом Эйфелевой башни вас не удивишь, то пора…

Познать парижский «art de vivre»

В стенах стильного столичного бара я, его владелица и сомелье со стажем, познакомлю вас с необычными, а также классическими французскими винами. Поделюсь секретами их создания и другими особенностями. Вы станете единственными гостями бара: в такой камерной обстановке ничто не помешает вам насладиться вином (дегустировать будем по правилам WSET), а также задать мне любые вопросы о жизни в Париже!

Организационные детали

В стоимость входит: 4 бокала французского вина на человека, общие сведения о вине, 2 сырно-мясные тарелки из французских локальных продуктов, список парижских винных погребов, где можно купить интересные вина.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе площади Бастилии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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