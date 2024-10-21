В самом сердце Парижа находится винный бар, двери которого открываются только для вас. Здесь владелица и опытная сомелье предложит вам дегустацию тщательно отобранных французских вин и сыров. Вы узнаете о последних тенденциях в мире вина и услышите захватывающие истории о жизни в Париже. Это уникальная возможность насладиться атмосферой города в камерной обстановке, задавая вопросы и погружаясь в парижский стиль жизни

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Описание мастер-класса

Если вы уже осмотрели главные достопримечательности и видом Эйфелевой башни вас не удивишь, то пора…

Познать парижский «art de vivre»

В стенах стильного столичного бара я, его владелица и сомелье со стажем, познакомлю вас с необычными, а также классическими французскими винами. Поделюсь секретами их создания и другими особенностями. Вы станете единственными гостями бара: в такой камерной обстановке ничто не помешает вам насладиться вином (дегустировать будем по правилам WSET), а также задать мне любые вопросы о жизни в Париже!

Организационные детали

В стоимость входит: 4 бокала французского вина на человека, общие сведения о вине, 2 сырно-мясные тарелки из французских локальных продуктов, список парижских винных погребов, где можно купить интересные вина.