Приглашаю вас в гости — в мой винный бар в самом сердце Парижа! Его двери откроются специально для вас и только для вас. Вы окунётесь в чарующую атмосферу праздных парижан и вечно льющегося вина. Попробуете различные тщательно выбранные вина и сыры, узнаете о тенденциях в винном мире, а также услышите самые свежие парижские истории и легенды!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Если вы уже осмотрели главные достопримечательности и видом Эйфелевой башни вас не удивишь, то пора…

Познать парижский «art de vivre»

В стенах стильного столичного бара я, его владелица и сомелье со стажем, познакомлю вас с необычными, а также классическими французскими винами. Поделюсь секретами их создания и другими особенностями. Вы станете единственными гостями бара: в такой камерной обстановке ничто не помешает вам насладиться вином (дегустировать будем по правилам WSET), а также задать мне любые вопросы о жизни в Париже!

Организационные детали

В стоимость входит: 4 бокала французского вина на человека, общие сведения о вине, 2 сырно-мясные тарелки из французских локальных продуктов, список парижских винных погребов, где можно купить интересные вина.