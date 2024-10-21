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Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье

Откройте для себя уникальный парижский бар, где владелица-сомелье познакомит вас с изысканными винами и расскажет увлекательные истории о Париже
В самом сердце Парижа находится винный бар, двери которого открываются только для вас.

Здесь владелица и опытная сомелье предложит вам дегустацию тщательно отобранных французских вин и сыров. Вы узнаете о последних тенденциях в мире вина и услышите захватывающие истории о жизни в Париже.

Это уникальная возможность насладиться атмосферой города в камерной обстановке, задавая вопросы и погружаясь в парижский стиль жизни
5
8 отзывов

6 причин купить этот мастер-класс

  • 🍷 Уникальная дегустация вин
  • 🧀 Изысканные французские сыры
  • 📚 Знания о винных тенденциях
  • 🎭 Увлекательные парижские истории
  • 👩‍🎓 Общение с опытной сомелье
  • 🏙️ Атмосфера центра Парижа
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье

Что можно увидеть

  • Эйфелева башня

Описание мастер-класса

Если вы уже осмотрели главные достопримечательности и видом Эйфелевой башни вас не удивишь, то пора…

Познать парижский «art de vivre»

В стенах стильного столичного бара я, его владелица и сомелье со стажем, познакомлю вас с необычными, а также классическими французскими винами. Поделюсь секретами их создания и другими особенностями. Вы станете единственными гостями бара: в такой камерной обстановке ничто не помешает вам насладиться вином (дегустировать будем по правилам WSET), а также задать мне любые вопросы о жизни в Париже!

Организационные детали

В стоимость входит: 4 бокала французского вина на человека, общие сведения о вине, 2 сырно-мясные тарелки из французских локальных продуктов, список парижских винных погребов, где можно купить интересные вина.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Бастилии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Алёна, в прошлом ивент-менеджер, гид, а сегодня владелица парижского винного бара. А также влюблённый во Францию, французскую культуру и французское вино человек! Вот уже 10 лет я живу
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в городе мечты — настало время поделиться с вами своей любовью к нему. Не поверите, но, живя в России, я совершенно не понимала этот странный напиток — вино. И если бы мне сказали, что он станет моей страстью и хобби всей жизни, я бы никогда не поверила! Приглашаю вас открыть для себя эту огромную и интереснейшую главу французской жизни — вино.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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Н
Если вы ничего не знаете про вина, то эта экскурсия явно для вас! Так и произошло со мной! Благодаря Алене, я научился отличать сорта вин друг от друга и познал
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все прелести вкуса французского вина. Уютный бар Алены находится в центре города, очень красиво и атмосферно там все оформлено! Очень понравилось дегустировать и одновременно слушать подробный рассказ о напитке, который пью. Алёне, отдельное спасибо за прекрасный прием и расширение моих знаний в области вин!)

Если вы ничего не знаете про вина, то эта экскурсия явно для вас! Так и произошло
Если вы ничего не знаете про вина, то эта экскурсия явно для вас! Так и произошло
Если вы ничего не знаете про вина, то эта экскурсия явно для вас! Так и произошло
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Оля
Все прошло отлично. Мне как человеку максимально далекому от темы вина было очень интересно! Бар оставил исключительно приятные впечатления. Атмосфера уютная и дружеская, все благодаря Алёне:) Если вы хотите познакомиться с миром французских вин или углубить свои знания, то это идеальный вариант. Купили шампанское к Новому году там же, настолько впечатлило оно во время дегустации!
Все прошло отлично. Мне как человеку максимально далекому от темы вина было очень интересно! Бар оставил
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A
Уникально! Вместе с Аленой мы провели не просто вечер в баре, а настоящее винное путешествие. Уютная обстановка, обширные знания рассказчицы, классный экскурс в географию и культуру Франции. Если вы хотите расширить свой винный опыт и насладиться исключительными винами под руководством настоящего эксперта, дегустация с Аленой — ваш идеальный выбор.
Уникально! Вместе с Аленой мы провели не просто вечер в баре, а настоящее винное путешествие. Уютная
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Ю
10 звезд! Мы остались очень довольны, благодарим Алену за новые знания! Мы попробовали разное французское вино, изучали ароматы в вине, Алена спросила что нам нравится и индивидуально подобрала вино, теперь в приличном обществе мы сможем поддержать беседу о французском вине;) Всем рекомендую, это того стоит.
10 звезд! Мы остались очень довольны, благодарим Алену за новые знания! Мы попробовали разное французское вино,
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Д
Мы побывали на дегустации вин и это был удивительный опыт. Особенно приятно было познакомиться с настоящим сомелье и послушать о французских винах. Теперь мы по новому открыли для себя сухие
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вина, и они стали нашими фаворитами.
Отдельное спасибо Алёне за рекомендацию игры с ароматами повторяющими ноты, встречающиеся в вине. Мы приобрели её и теперь с удовольствием “слушаем” вино, распознаём ароматы и учимся чувствовать оттенки. Это стало нашим новым хобби.

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Лариса
Спасибо большое Алёне за превосходную дегустацию. Мы узнали много нового о виноделии, о тонкостях и нюансах производства вина и шампанского, познакомились с необычными французскими винами. Алёна прекрасно всё организовала, она много знает о традициях виноделия, она прекрасный рассказчик, было очень вкусно и интересно!
Благодарим Алёну от всей души!
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