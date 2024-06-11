Винный тур в Шабли из Парижа

За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин
Мы с вами отправимся в путешествие по винодельческим хозяйствам Шабли.

Вы побываете в подвалах и посмотрите, как хранится вино, пообщаетесь с опытными сомелье и узнаете секреты производства вин. И конечно, попробуете лучшие сорта — 20 видов!
Винный тур в Шабли из Парижа
Винный тур в Шабли из Парижа
Винный тур в Шабли из Парижа
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

07:30 — Встреча в отеле и отправление в Шабли. Поездка займёт около 2,5 часов. По пути сделаем одну остановку в зоне отдыха.
10:15-11:30 — Экскурсия в домене Jean-Marc Brocard с посещением подвалов и дегустацией вин и сыра. Опытный сомелье расскажет вам о процессе производства вина и укажет на различия между сортами.
11:30-12:30 — Деревня Шабли. Вторая дегустация вин у Domaine Céline et Frédéric Gueguen.
12:30-14:00 — Свободное время. Вы сможете погулять по уютной деревушке или пообедать в живописном месте.
14:00-15:00 — Винодельня Maison Régnard Chabnlis, основанная в 1860 году, с посещением погребов и дегустацией.
15:00-16:00 — Посещение четвёртого дома в Шабли с дегустацией и рассказом местного сомелье.
16:00 — Отправление в Париж.
18:30 — Прибытие в Париж. Высадка у вашего отеля.

Организационные детали

  • Важно: экскурсии в доменах проводятся на английском языке, но с вами будет профессиональный гид, который всё переведёт на русский
  • В каждом винном доме вам предложат продегустировать по 5 вин
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Отдельно по желанию оплачивается только обед.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Возможно провести экскурсию для группы до 6 человек за доплату: 275 евро/взрослые, 160 евро/дети до 18 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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