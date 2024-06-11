Мы с вами отправимся в путешествие по винодельческим хозяйствам Шабли. Вы побываете в подвалах и посмотрите, как хранится вино, пообщаетесь с опытными сомелье и узнаете секреты производства вин. И конечно, попробуете лучшие сорта — 20 видов!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

07:30 — Встреча в отеле и отправление в Шабли. Поездка займёт около 2,5 часов. По пути сделаем одну остановку в зоне отдыха.

10:15-11:30 — Экскурсия в домене Jean-Marc Brocard с посещением подвалов и дегустацией вин и сыра. Опытный сомелье расскажет вам о процессе производства вина и укажет на различия между сортами.

11:30-12:30 — Деревня Шабли. Вторая дегустация вин у Domaine Céline et Frédéric Gueguen.

12:30-14:00 — Свободное время. Вы сможете погулять по уютной деревушке или пообедать в живописном месте.

14:00-15:00 — Винодельня Maison Régnard Chabnlis, основанная в 1860 году, с посещением погребов и дегустацией.

15:00-16:00 — Посещение четвёртого дома в Шабли с дегустацией и рассказом местного сомелье.

16:00 — Отправление в Париж.

18:30 — Прибытие в Париж. Высадка у вашего отеля.

Организационные детали