Регион Шампань известен не только как место, где рождается неповторимый вкус игристых вин, к слову, лучших в мире! Также здесь находится один из самых величественных готических соборов в мире — Реймсский, в котором короновались почти все французские монархи.
Мы посетим его, а после отправимся на дегустацию, которая навсегда изменит ваше отношение к шампанским винам.
Мы посетим его, а после отправимся на дегустацию, которая навсегда изменит ваше отношение к шампанским винам.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
09:25 — встреча с гидом в холле вашего отеля в Париже
09:30 — переезд в регион Шампань и посещение Реймсского собора — шедевра готической архитектуры, образца совершенства линий и гармонии
13:30 — свободное время на обеденный перерыв
15:00 — знакомство с самым «шампанским» городом в мире — Эперне. Именно здесь находятся штаб-квартиры винных домов Dom Pérignon, Taittinger, Veuve Clicquot и Bollinger. Мы прогуляемся по Авеню шампанских вин и по желанию заглянем на дегустацию в «Moët & Chandon» (нужно бронировать заранее) или же на специально оборудованном поезде проедем по знаменитым винным погребам дома Mercier.
17:00 — выезд обратно в Париж. Поедем среди виноградников и, если у вас останутся силы, заедем в Dom Pérignon
Вы узнаете:
- Сохранились ли до наших дней регалии коронаций французских королей в Реймсском соборе
- Где находится самый улыбающийся ангел в мире
- Почему только игристое вино, произведённое в Шампани, имеет право носить имя этого региона
- Производят ли другие винные регионы Франции шампанское и как оно называется
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Touran, Renault Espace 5 или Mercedes Vito. Если вы путешествуете с детьми, сообщите заранее — мы бесплатно предоставим автокресло или бустер.
- С детьми можно, но мы не уверены, что тема шампанского будет актуальна для них
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида. Мы заберём вас из отеля в Париже и после путешествия привезём обратно.
- Отдельно оплачивается обед и дегустация игристого вина Шампани. Цена зависит от количества напитков и самого винного домена. В среднем, 2 бокала шампанского в доме Mercier обойдутся в €26/чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Париже
Провёл экскурсии для 452 туристов
Добрый день! Мы — профессиональная команда водителей, много лет работающая в Париже и его пригородах. С удовольствием встретим вас в любом аэропорту города и познакомим с самой романтичной столицей мира, а также с её пригородами!Задать вопрос
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