Регион Шампань известен не только как место, где рождается неповторимый вкус игристых вин, к слову, лучших в мире! Также здесь находится один из самых величественных готических соборов в мире — Реймсский, в котором короновались почти все французские монархи. Мы посетим его, а после отправимся на дегустацию, которая навсегда изменит ваше отношение к шампанским винам.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

09:25 — встреча с гидом в холле вашего отеля в Париже

09:30 — переезд в регион Шампань и посещение Реймсского собора — шедевра готической архитектуры, образца совершенства линий и гармонии

13:30 — свободное время на обеденный перерыв

15:00 — знакомство с самым «шампанским» городом в мире — Эперне. Именно здесь находятся штаб-квартиры винных домов Dom Pérignon, Taittinger, Veuve Clicquot и Bollinger. Мы прогуляемся по Авеню шампанских вин и по желанию заглянем на дегустацию в «Moët & Chandon» (нужно бронировать заранее) или же на специально оборудованном поезде проедем по знаменитым винным погребам дома Mercier.

17:00 — выезд обратно в Париж. Поедем среди виноградников и, если у вас останутся силы, заедем в Dom Pérignon

Вы узнаете:

Сохранились ли до наших дней регалии коронаций французских королей в Реймсском соборе

Где находится самый улыбающийся ангел в мире

Почему только игристое вино, произведённое в Шампани, имеет право носить имя этого региона

Производят ли другие винные регионы Франции шампанское и как оно называется

Организационные детали