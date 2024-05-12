Винные экскурсии в Париже

Найдено 5 экскурсий в категории «Винные туры» в Париже на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Париже есть, пить, по улицам бродить
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
42 отзыва
В Париже есть, пить, по улицам бродить: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от королевских садов до локальных деликатесов. Эта экскурсия - ваш ключ к истинному вкусу города
Начало: Во дворе Лувра у пирамиды
«Дополнительные расходы: вино в ресторане (по вашему желанию)»
10 июня в 14:00
14 июня в 12:00
195 за всё до 2 чел.
50 оттенков французского шоколада
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
50 оттенков французского шоколада
Большая дегустация шоколада в легендарных бутиках квартала Сен-Жермен-де-Пре
«И настоящие любители шоколада утверждают, что шоколад, как и вино, в зависимости от происхождения сырья носит в себе пряные, древесные, фруктовые или цветочные нотки»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от 245 за всё до 7 чел.
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
На один вечер стать единственными гостями стильного заведения и узнать больше о вине
Начало: В районе площади Бастилии
«Приглашаю вас в гости — в мой винный бар в самом сердце Парижа»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
130 за человека
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, входные билеты в замки, посещение винодельни с дегустацией вин»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 975 за всё до 6 чел.
Винный тур в Шабли из Парижа
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Винный тур в Шабли из Парижа
За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин
Начало: У вашего отеля в Париже
«10:15-11:30 — Экскурсия в домене Jean-Marc Brocard с посещением подвалов и дегустацией вин и сыра»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
975 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    12 мая 2024
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Доброе утро! Очень необычная экскурсия у меня состоялась 11 05, интересная, историческая, окунулась с головой в жизнь французских королей, его
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    придворных и фавориток. Воодушевленный и интересный рассказ я услышала от Анне Мари, очень понравилось! Был сказочный пикник на берегу Сены, а потом мы, как "старые подруги" пообедали в Латинском квартале! Спасибо огромное!!

  • М
    Марина
    11 мая 2024
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Хотим поблагодарить гида Анне-Мари за замечательную экскурсию по Парижу. Еше раз спасибо вам большое. Всем рекомендуем! Уверены, что не пожалеете.
  • N
    Natalia
    6 мая 2024
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Аннемари провела нас по центру Парижа, рассказала про королей, посетили два красивых собора. Рассказ был интересный и не утомительный. Погода
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    была хорошая, у нас был пикник на берегу Сены. После прогулки поужинали в кафе, Аннемари научила нас есть улиток, помогла выбрать вино. Она очень душевный и отзывчивый человек!

  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
    Большое спасибо за удивительную экскурсию. Столько интересной исторической информации: о Париже, о культуре страны, о каждом замке, о виноделии во Франции. Невероятное удовольствие, красота и погружение в значимые события страны.
  • А
    Анна
    11 февраля 2024
    Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
    Мероприятие очень понравилось.
  • В
    Владимир
    31 декабря 2023
    Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
    Винная дегустация в баре с Аленой оставила незабываемые воспоминания. Это был не просто вечер в компании вин, а настоящее погружение в искусство виноделия под руководством талантливого и страстного сомелье.
  • О
    Оля
    31 декабря 2023
    Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
    Все прошло отлично. Мне как человеку максимально далекому от темы вина было очень интересно! Бар оставил исключительно приятные впечатления. Атмосфера
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    уютная и дружеская, все благодаря Алёне:) Если вы хотите познакомиться с миром французских вин или углубить свои знания, то это идеальный вариант. Купили шампанское к Новому году там же, настолько впечатлило оно во время дегустации!

    Все прошло отлично. Мне как человеку максимально далекому от темы вина было очень интересно! Бар оставил
  • Ю
    Юлия
    3 сентября 2018
    50 оттенков французского шоколада
    Это наша вторая экскурсия с Полиной и опять все прошло замечательно! Интересная экскурсия, красивый район города и просто out of
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    this world шоколад! Полина рассказывала не только о шоколаде и кто его делает, но и всякие интересности о том, что мы видим по пути. А самое необычное - Полина смогла провести экскурсию на 3х языках одновременно, потому что в нашей компании были англоговорящие! По окончании она нас привела туда, где нам было интересно остаться, а не просто кинула возле метро. Вообщем, если ещё раз приедем в Париж, обязательно закажем экскурсию с Полиной опять.

  • Н
    Наталья
    27 апреля 2017
    50 оттенков французского шоколада
    Уже прошло несколько месяцев со времени нашей встречи с Полиной в Париже. Но мы до сих пор с удовольствием вспоминаем
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    время экскурсии. Полина показала и рассказала много интересного, помогла почувствовать не только вкус французского шоколада, но и сам вкус "гастрономического" Парижа. Она очень симпатичный и приятный в общении человек, и грамотный экскурсовод. Всем рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Винные туры»

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  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Винные туры" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 130 до 975. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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