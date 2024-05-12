1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
В Париже есть, пить, по улицам бродить: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от королевских садов до локальных деликатесов. Эта экскурсия - ваш ключ к истинному вкусу города
Начало: Во дворе Лувра у пирамиды
«Дополнительные расходы: вино в ресторане (по вашему желанию)»
10 июня в 14:00
14 июня в 12:00
€195 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
50 оттенков французского шоколада
Большая дегустация шоколада в легендарных бутиках квартала Сен-Жермен-де-Пре
«И настоящие любители шоколада утверждают, что шоколад, как и вино, в зависимости от происхождения сырья носит в себе пряные, древесные, фруктовые или цветочные нотки»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от €245 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
На один вечер стать единственными гостями стильного заведения и узнать больше о вине
Начало: В районе площади Бастилии
«Приглашаю вас в гости — в мой винный бар в самом сердце Парижа»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€130 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, входные билеты в замки, посещение винодельни с дегустацией вин»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €975 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Винный тур в Шабли из Парижа
За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин
Начало: У вашего отеля в Париже
«10:15-11:30 — Экскурсия в домене Jean-Marc Brocard с посещением подвалов и дегустацией вин и сыра»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€975 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил12 мая 2024Доброе утро! Очень необычная экскурсия у меня состоялась 11 05, интересная, историческая, окунулась с головой в жизнь французских королей, его
- ММарина11 мая 2024Хотим поблагодарить гида Анне-Мари за замечательную экскурсию по Парижу. Еше раз спасибо вам большое. Всем рекомендуем! Уверены, что не пожалеете.
- NNatalia6 мая 2024Аннемари провела нас по центру Парижа, рассказала про королей, посетили два красивых собора. Рассказ был интересный и не утомительный. Погода
- ТТатьяна30 апреля 2024Большое спасибо за удивительную экскурсию. Столько интересной исторической информации: о Париже, о культуре страны, о каждом замке, о виноделии во Франции. Невероятное удовольствие, красота и погружение в значимые события страны.
- ААнна11 февраля 2024Мероприятие очень понравилось.
- ВВладимир31 декабря 2023Винная дегустация в баре с Аленой оставила незабываемые воспоминания. Это был не просто вечер в компании вин, а настоящее погружение в искусство виноделия под руководством талантливого и страстного сомелье.
- ООля31 декабря 2023Все прошло отлично. Мне как человеку максимально далекому от темы вина было очень интересно! Бар оставил исключительно приятные впечатления. Атмосфера
- ЮЮлия3 сентября 2018Это наша вторая экскурсия с Полиной и опять все прошло замечательно! Интересная экскурсия, красивый район города и просто out of
- ННаталья27 апреля 2017Уже прошло несколько месяцев со времени нашей встречи с Полиной в Париже. Но мы до сих пор с удовольствием вспоминаем
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Винные туры»
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