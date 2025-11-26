Мои заказы

Диснейленд - праздник волшебства и приключений без очередей

Диснейленд — это мир, где оживают любимые сказки, а каждый шаг приносит новые эмоции.

С экскурсией без очередей и личным гидом вы сможете насладиться парком в полном объёме, избегая долгого ожидания и получая максимум впечатлений.
Диснейленд - праздник волшебства и приключений без очередей
Диснейленд - праздник волшебства и приключений без очередей
Диснейленд - праздник волшебства и приключений без очередей

Описание билета

Добро пожаловать в мир магии и приключений Диснейленд — это пространство, где сбываются мечты и каждый становится героем собственной сказки. Вместо утомительного ожидания в очередях вы наслаждаетесь днями, наполненными эмоциями, волшебством и приключениями. Всё лучшее — сразу С личным гидом вы быстро пройдёте на лучшие аттракционы, исследуете Главную улицу с магазинами и кафе, посетите замок Спящей красавицы — главный символ парка, и погрузитесь в атмосферу тематических зон: от волшебных лесов и королевств до космических и пиратских приключений. Яркие впечатления для всей семьи Вас ждут лучшие шоу, парады, нескончаемые развлечения и экскурсия, где каждый момент продуман до мелочей. Диснейленд станет для вас настоящим праздником — без очередей и лишних хлопот. Важная информация:
  • Продолжительность сопровождения: 5 часов • Билеты в Диснейленд приобретаются дополнительно • Рекомендуется надеть удобную обувь — предстоит много гулять.
  • Экскурсия проводится индивидуально или для небольшой группы (1-4 человек).
  • Подходит для взрослых и детей любого возраста.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гида
  • Приоритетный вход на аттракционы
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Диснейленд
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Продолжительность сопровождения: 5 часов
  • Билеты в Диснейленд приобретаются дополнительно
  • Рекомендуется надеть удобную обувь - предстоит много гулять
  • Экскурсия проводится индивидуально или для небольшой группы (1-4 человек)
  • Подходит для взрослых и детей любого возраста
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Парижа

Похожие экскурсии из Парижа

Диснейленд - волшебство без очередей
Пешая
6 часов
20 отзывов
Билеты
Диснейленд - волшебство без очередей
VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах
Начало: В World of Disney
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€950 за всё до 10 чел.
Парижский Диснейленд - без очереди
Пешая
6 часов
63 отзыва
Билеты
Парижский Диснейленд - без очереди
VIP-сопровождение на целый день
Начало: Входа в Диснейленд
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€950 за всё до 4 чел.
VIP-сопровождение в Диснейленде
Пешая
6 часов
16 отзывов
Билеты
VIP-сопровождение в Диснейленде
Погрузитесь в волшебство Диснейленда без очередей и стресса. Профессиональный гид обеспечит комфорт и незабываемые впечатления для всей семьи
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€950 за всё до 12 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Париже