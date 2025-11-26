Диснейленд — это мир, где оживают любимые сказки, а каждый шаг приносит новые эмоции.
С экскурсией без очередей и личным гидом вы сможете насладиться парком в полном объёме, избегая долгого ожидания и получая максимум впечатлений.
Описание билетаДобро пожаловать в мир магии и приключений Диснейленд — это пространство, где сбываются мечты и каждый становится героем собственной сказки. Вместо утомительного ожидания в очередях вы наслаждаетесь днями, наполненными эмоциями, волшебством и приключениями. Всё лучшее — сразу С личным гидом вы быстро пройдёте на лучшие аттракционы, исследуете Главную улицу с магазинами и кафе, посетите замок Спящей красавицы — главный символ парка, и погрузитесь в атмосферу тематических зон: от волшебных лесов и королевств до космических и пиратских приключений. Яркие впечатления для всей семьи Вас ждут лучшие шоу, парады, нескончаемые развлечения и экскурсия, где каждый момент продуман до мелочей. Диснейленд станет для вас настоящим праздником — без очередей и лишних хлопот. Важная информация:
- Продолжительность сопровождения: 5 часов • Билеты в Диснейленд приобретаются дополнительно • Рекомендуется надеть удобную обувь — предстоит много гулять.
- Экскурсия проводится индивидуально или для небольшой группы (1-4 человек).
- Подходит для взрослых и детей любого возраста.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гида
- Приоритетный вход на аттракционы
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Диснейленд
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
