VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах
Если вы открыли эту страницу — то, скорее всего, планируете сказочный день мечты! Я помогу сделать его действительно таким: вы не потеряете драгоценное время в очередях, сориентируетесь в обилии аттракционов и развлечений, встретитесь с любимыми героями, купите сувениры и полюбуетесь парадом персонажей с лучшего ракурса.
Перед волшебным днем мы обсудим ваши интересы и пожелания: я с радостью организую встречу с любимой принцессой, помогу попасть на представления и сориентироваться на территории парка. С VIP-гидом вас ждут лучшие места на шоу и, конечно, любые аттракционы через отдельный вход.
Сказка наяву
В парижском Диснейленде четыре страны, в каждой из которых круглый год работают десятки тематических локаций. Вы заглянете в замок Спящей красавицы и полетаете с Питером Пэном, пройдете по лабиринтам Индианы Джонса и Алисы в Стране чудес, встретитесь с Микки Маусом в его домике и найдете хижину Робинзона Крузо. Пиратский корабль, катание в чашках, золотые прииски Дикого Запада, космическое путешествие по вселенной «Звездных войн» — впечатлений будет много!
Кроме того, вы успеете посетить парк Walt Disney Studios, где заглянете за кулисы кино. А вечером и вас, и ваших детей, конечно, впечатлит легендарное свето-музыкальное шоу.
Организационные детали
Билеты в Диснейленд не включены в стоимость, их необходимо приобрести заранее
По желанию возможен трансфер от/до отеля (стоимость в одну сторону на стандартном авто — 100€, на Mercedes Viano или Е-класса — 120€)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В World of Disney
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 291 туриста
Здравствуйте, дорогие друзья! Благодарю вас за ваш визит на мою страничку. Меня зовут Александр, я осуществляю сопровождение в парижском Диснейленде! Дополнительные услуги: встреча в аэропорту, трансфер из отеля в Диснейленд, экскурсии по Парижу, аренда автомобиля с водителем.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виталина
Наконец-то дошли руки написать отзыв. Огромное спасибо Александру за прекрасную организацию, он действительно открыл для нас мир Диснейленда и Диснейпарка, мы отлично провели день. 👍 Это тот самый момент, когда читать дальшеуменьшить
я ни на миг не пожалела о потраченных денежных средствах. 😍 Саша учёл все наши пожелания, это было очень здорово! 🤗 Перед встречей с Александром, за день до неё, мы семьей провели в парке с 9:00 до 18.30ти и выходили из Диснейленда еле живые отстояв гигантские очереди и не дождавшись вечернего шоу, т. к уже не оставалось сил находиться там. Хочу заметить, что жара стояла знатная +35!!! На следующее утро мы встретились с гидом возле Диснейпарка и он везде проводил нас по Prime-входу (не нужно путать с фаст-трэком, это не одно и то же).🙂 Мы абсолютно не почувствовали изнуряющей жары, Александр сопровождал нас по тенистым аллеям, все было на столько легко и весело, что день пролетел незаметно. Вечером мы остались на шоу и в итоге провели в двух парках аж 14,5 часов и не устали абсолютно! 👌😉 Если в первый свой день без гида в парке нам было некомфортно, мы не знали куда идти, то во второй день с Александром у нас был исключительно грамотно продуман маршрут. Мы посетили с Сашей два шоу с лучшими местами (Шоу с Микки и Король-лев), укатались на аттракционах так, что голова шла кругом, закупились сувенирами, поплакали на вечернем шоу осознавая, что детство уже не вернёшь (великолепное шоу с дровами которое невозможно пропустить ни в коем случае!) и счастливые пошли на отдых. ❤️ Саша, Вам спасибо за эмоции и за то, что Вы так здорово все продумали для нас. 🤗
+2
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Игорь
Ни разу не пожалели потраченных денег на свой первый раз в Дисней Лэнде! Потому что Александр: 1. давал нужные советы как спланировать поездку 2. Подробно рассказывал про парк и его нюансы 3. читать дальшеуменьшить
Проводил на аттракционы мимо очередей в 120 мин 4. Рассказал и завел в театр на Короля Льва (классный и красивый мюзикл) 5. Помогал с дочкой, которую укачало)))
В итоге, мы получили кучу эмоций и впечатлений, отличное настроение, посетили все аттракционы (которые хотели), научились ориентироваться в парке. Точно рекомендую, без такой опции, уверен, все бы прошло совсем по другому и впечатления были бы не такие яркие
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Татьяна
Много раз были в Диснейленде. В этот раз приехали на Рождество. Народу в парках не то, что много, а вообще негде яблоку упасть. Конечно, простоять в очередях целый день не читать дальшеуменьшить
хотелось. С Сашей прокатились везде, где хотела дочь и по несколько раз! Обязательно заранее закажите ресторанчики с нормальной едой, а не фастфуды. Сделать это легко через приложение, или Александр сделает это за вас🤗 Мы остались очень довольны, жаль, что не знали о такой услуге раньше.
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М
Марина
Одно из лучших решений приобрести сопровождение без очередей. За 5 часов мы обошли основные аттракционы, это сэкономило нам сил, времени и нервов. Стояние в очереди порой занимало до 60 минут - а мы проходили за 5-7! Очень рекомендую в Диснейленд, взять сопровождение
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А
Анастасия
После внесения аванса за VIP-сопровождение, вы получите контактный номер Александра. Он оперативно отвечает на все вопросы. Мы заранее связались и обсудили множество аспектов, в том числе резервацию столика в ресторане читать дальшеуменьшить
на территории парка, приобретение входных билетов и посещение ночного представления.
Александр поделился множеством полезных рекомендаций, которые значительно улучшили наши впечатления от посещения парка. Без его советов наше посещение не было бы таким запоминающимся и ярким.
VIP-сопровождение с Александром – это не только возможность быстрого доступа к аттракционам, минуя очереди. Он также поможет подобрать аттракцион, учитывая возраст и предпочтения, укажет оптимальный маршрут к каждому из них и сделает отличные фотографии с выгодных ракурсов. Безусловно, рекомендую данную услугу, она полностью оправдывает свою стоимость!
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С
Сергей
Очень рекомендую этот вариант для семей с детьми! Начнем с того, что Вы экономите приличную сумму, поскольку при самостоятельном посещении двух парков у Вас уйдет 2-3 дня даже с fasttrack. читать дальшеуменьшить
Просуммируйте стоимость билетов с fasttrack + стоимость отелей + стоимость парковки + стоимость питания. Добавьте к этому определенный сумбур и нервы при выборе маршрута, а также нытье детей при стоянии в очередях… А на топовые аттракционы очередь может быть более 2-х часов. Получите картину маслом, особенно для тех, кто туда попадает первый раз. С Сашей все проходит четко и организованно. Маршруты отработаны и в очередях не стояли от слова совсем. Все лучшее в двух Парках за один день! Если маму или папу начинает подташнивать или, как вдруг оказалось, что это совсем не их тема, то они могут спокойно выпить шампанского, пока Александр с детьми выполняют программу МАКСИМУМ! Скидки в ресторанах и в магазинах сувениров - это отдельный бонус от Саши. Очень классное решение для экономии времени, денег, здоровья и нервов родителей. Тратьте лучше сэкономленное время на другие достопримечательности Франции. Их так много… Саше отдельный респект за этот яркий Дисней день. В восторге осталась вся семья! И ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАНЬТЕСЬ НА ПАРАД ГЕРОЕВ И САЛЮТ В ЗАМКЕ ПРИНЦЕСС!!! А Александр покажет лучшие места для просмотра, чтобы на все успеть!
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