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  4. Диснейленд — волшебство без очередей!

VIP-сопровождение: купить билеты и сувениры со скидкой 20% и покататься на всех аттракционах

Александр
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Александр – ваш гид
Если вы открыли эту страницу — то, скорее всего, планируете сказочный день мечты! Я помогу сделать его действительно таким: вы не потеряете драгоценное время в очередях, сориентируетесь в обилии аттракционов и развлечений, встретитесь с любимыми героями, купите сувениры со скидкой и полюбуетесь парадом персонажей с лучшего ракурса.
750 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча World of Disney
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Диснейленд — волшебство без очередей!
Диснейленд — волшебство без очередей!

Что вас ожидает

Все плюсы индивидуального сопровождения
Перед волшебным днем мы обсудим ваши интересы и пожелания: я с радостью организую встречу с любимой принцессой, помогу попасть на представления и сориентироваться на территории парка. С VIP-гидом вас ждут лучшие места на шоу, скидка в магазинах и, конечно, любые аттракционы через отдельный вход.

Сказка наяву
В парижском Диснейленде четыре страны, в каждой из которых круглый год работают десятки тематических локаций. Вы заглянете в замок Спящей красавицы и полетаете с Питером Пэном, пройдете по лабиринтам Индианы Джонса и Алисы в Стране чудес, встретитесь с Микки Маусом в его домике и найдете хижину Робинзона Крузо. Пиратский корабль, катание в чашках, золотые прииски Дикого Запада, космическое путешествие по вселенной «Звездных войн» — впечатлений будет много!

Кроме того, вы успеете посетить парк Walt Disney Studios, где заглянете за кулисы кино. А вечером и вас, и ваших детей, конечно, впечатлит легендарное свето-музыкальное шоу.

Организационные детали

  • Билеты в Диснейленд не включены в стоимость: мы купим их на месте с моей скидкой 20% и минимальной очередью.
  • По желанию возможен трансфер от/до отеля (стоимость в одну сторону на стандартном авто — 80€, на Mercedes Viano или Е-класса — 100€).
Диснейленд — волшебство без очередей!
Диснейленд — волшебство без очередей!
Диснейленд — волшебство без очередей!
Диснейленд — волшебство без очередей!
Диснейленд — волшебство без очередей!
Диснейленд — волшебство без очередей!
Диснейленд — волшебство без очередей!
Диснейленд — волшебство без очередей!
Диснейленд — волшебство без очередей!
Диснейленд — волшебство без очередей!
Диснейленд — волшебство без очередей!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура World of Disney.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Здравствуйте, дорогие друзья! Благодарю вас за ваш визит на мою страничку. Меня зовут Алекс, я осуществляю сопровождение в парижском Диснейленде! Дополнительные услуги: встреча в аэропорту, трансфер из отеля в Диснейленд, экскурсии по Парижу, аренда автомобиля с водителем.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Надежда
30 октября 2019
Прекрасный способ без нервов для родителей показать детям Диснейленд, без часовых очередей, без необходимости кататься на всех мыслимых и немыслимых аттракционах - Александр сделает это за вас так, что дети будут в восторге!

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