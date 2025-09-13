Если вы открыли эту страницу — то, скорее всего, планируете сказочный день мечты! Я помогу сделать его действительно таким: вы не потеряете драгоценное время в очередях, сориентируетесь в обилии аттракционов и развлечений, встретитесь с любимыми героями, купите сувениры и полюбуетесь парадом персонажей с лучшего ракурса.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Все плюсы индивидуального сопровождения

Перед волшебным днем мы обсудим ваши интересы и пожелания: я с радостью организую встречу с любимой принцессой, помогу попасть на представления и сориентироваться на территории парка. С VIP-гидом вас ждут лучшие места на шоу и, конечно, любые аттракционы через отдельный вход.

Сказка наяву

В парижском Диснейленде четыре страны, в каждой из которых круглый год работают десятки тематических локаций. Вы заглянете в замок Спящей красавицы и полетаете с Питером Пэном, пройдете по лабиринтам Индианы Джонса и Алисы в Стране чудес, встретитесь с Микки Маусом в его домике и найдете хижину Робинзона Крузо. Пиратский корабль, катание в чашках, золотые прииски Дикого Запада, космическое путешествие по вселенной «Звездных войн» — впечатлений будет много!

Кроме того, вы успеете посетить парк Walt Disney Studios, где заглянете за кулисы кино. А вечером и вас, и ваших детей, конечно, впечатлит легендарное свето-музыкальное шоу.

Организационные детали