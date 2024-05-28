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Билеты
6 часов
Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение
Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления
Начало: У входа в парк Диснейленд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€950 за всё до 4 чел.
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50%
Билеты
5 часов
Диснейленд - волшебство без очередей
VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах
Начало: В World of Disney
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1650€825 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Комфортный трансфер из Парижа в Диснейленд для групп до 7 человек
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие в магический мир Диснейленда. Наслаждайтесь поездкой без лишних хлопот
Начало: Отель в Париже или любой другой адрес в Париже
Расписание: В любой день, в любое время 24/7
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
€99 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
Доехать до знаменитого парка развлечений на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем
Начало: У входа в терминал аэропорта
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем
Начало: У отеля или аэропорта
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€100 за всё до 4 чел.
Билеты
7 часов
VIP-сопровождение в Диснейленде
Пройти с персональным гидом на все аттракционы без очереди
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€850 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKsenia28 мая 2024Это фантастика 🤩 Я не знаю как это работает, Но это очень круто! Не жалко ни одного потраченного еврика Дети на некоторых горках по 4 раза покатались. Это просто невероятно! Нам очень понравилось 👍🏻
- ААлексей2 мая 2024Лариса-Богиня Диснейленда!! За 6 часов семьей из 4 чел покатались на всех аттракционах от 10 лет в двух парках! Для понимания- очередь
- DDmitry14 апреля 2024Все было отлично) Накатались на год вперед, в очередях не стояли, в самом парке отключили голову и отдыхали - везде ориентировал гид)
- ММарина14 апреля 2024Одно из лучших решений приобрести сопровождение без очередей. За 5 часов мы обошли основные аттракционы, это сэкономило нам сил, времени
- NNataliya14 марта 2024Александр сделал наше путешествие максимально эффективным и комфортным! Бонусы такого сопровождения очевидны!
- ТТатьяна30 января 2024Много раз были в Диснейленде. В этот раз приехали на Рождество. Народу в парках не то, что много, а вообще
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