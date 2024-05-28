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на каждый аттракцион 45-60 мин! С Ларисой проходишь максимум за 5 мин! Прекрасный гид, дети в восторге, с отличным чувством юмора, знающая все маршруты, лучшие ресторанчики, на всех аттракционах будете сидеть на лучших местах в плане комфорта и лучших фото! Без Ларисы делать в парке нечего, чтобы прокатиться везде 3-4 дня нужно будет.. Также рекомендуем с ней другие туристические маршруты по Парижу!