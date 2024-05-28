1 чел.
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Билеты
6 часов
Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение
Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления
Начало: У входа в парк Диснейленд
«VIP сопровождение — это проход на аттракционы без очереди»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€950 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
Познакомиться с шедеврами разных эпох и побывать на коронации Наполеона
Начало: У пирамиды Лувра
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€220 за всё до 5 чел.
скидка
50%
Билеты
5 часов
Диснейленд - волшебство без очередей
VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах
Начало: В World of Disney
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1650€825 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Лувру: Мона Лиза, Венера Милосская и не только
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Лувру. Без очередей, с личным гидом и шедеврами мирового значения
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Билеты
7 часов
VIP-сопровождение в Диснейленде
Пройти с персональным гидом на все аттракционы без очереди
«В стоимость предложения включены услуги гида, проход на аттракционы без очереди, скидки в магазинах и ресторанах парков до 15%»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€850 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKsenia28 мая 2024Это фантастика 🤩 Я не знаю как это работает, Но это очень круто! Не жалко ни одного потраченного еврика Дети на некоторых горках по 4 раза покатались. Это просто невероятно! Нам очень понравилось 👍🏻
- ССветлана13 мая 2024Мы конечно были в шоке когда увидели какие очереди собираются перед входом и как долго ждут люди чтобы зайти. У нас этих проблем небыло, было всё комфортно, интересно. Хочу поблагодарить Наташу за отлично проведённое время, нам очень понравилось.
- TTatiana5 мая 2024Это был просто незабываемый визит в Лувр! Экскурсовод завладела вниманием дочки с первых минут и полностью увлекла ее интересными рассказами и неизвестными историями об истории Франции и живописи. Однозначно будем возвращаться к ней за другими экскурсиями!
- ММария2 мая 2024Мы в восторге!! От Лувра! От Парижа! И от гида Елизаветы! Спасибо большое за увлекательную экскурсию, захотелось вернуться в Париж скорее и за экскурсиями только к вам!!!!
- ААлексей2 мая 2024Лариса-Богиня Диснейленда!! За 6 часов семьей из 4 чел покатались на всех аттракционах от 10 лет в двух парках! Для понимания- очередь
- ННаталья24 апреля 2024Отлично организованная экскурсия с хорошей подачей материала. Спасибо гиду Дарье, это было интересно и детям (8 лет) и взрослым. Мы остались с хорошими впечатлениями. Могу только порекомендовать.
- DDmitry14 апреля 2024Все было отлично) Накатались на год вперед, в очередях не стояли, в самом парке отключили голову и отдыхали - везде ориентировал гид)
- ММарина14 апреля 2024Одно из лучших решений приобрести сопровождение без очередей. За 5 часов мы обошли основные аттракционы, это сэкономило нам сил, времени
- ЛЛяна2 апреля 2024Хочу выразить благодарность гиду Ахмату, с которым моя семья посетила Лувр. Экскурсия прошла на одном дыхании: познавательно, увлекательно, живо, креативно.
- NNataliya14 марта 2024Александр сделал наше путешествие максимально эффективным и комфортным! Бонусы такого сопровождения очевидны!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Проход без очереди»
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