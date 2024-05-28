Без очередей в лучшие места Парижа

Найдено 5 экскурсий в категории «Проход без очереди» в Париже на русском языке, цены от €220, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Диснейленд без очереди
🚶 Пешая
Билеты
6 часов
41 отзыв
Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение
Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления
Начало: У входа в парк Диснейленд
«VIP сопровождение — это проход на аттракционы без очереди»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
950 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
9 отзывов
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
Познакомиться с шедеврами разных эпох и побывать на коронации Наполеона
Начало: У пирамиды Лувра
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
220 за всё до 5 чел.
Диснейленд - волшебство без очередей
🚶 Пешая
скидка
50%
Билеты
5 часов
14 отзывов
Диснейленд - волшебство без очередей
VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах
Начало: В World of Disney
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1650825 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лувру без очередей
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Лувру: Мона Лиза, Венера Милосская и не только
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Лувру. Без очередей, с личным гидом и шедеврами мирового значения
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
250 за всё до 5 чел.
VIP-сопровождение в Диснейленде
🚶 Пешая
Билеты
7 часов
VIP-сопровождение в Диснейленде
Пройти с персональным гидом на все аттракционы без очереди
«В стоимость предложения включены услуги гида, проход на аттракционы без очереди, скидки в магазинах и ресторанах парков до 15%»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
850 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Ksenia
    28 мая 2024
    Диснейленд без очереди
    Это фантастика 🤩 Я не знаю как это работает, Но это очень круто! Не жалко ни одного потраченного еврика Дети на некоторых горках по 4 раза покатались. Это просто невероятно! Нам очень понравилось 👍🏻
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия по Лувру без очередей
    Мы конечно были в шоке когда увидели какие очереди собираются перед входом и как долго ждут люди чтобы зайти. У нас этих проблем небыло, было всё комфортно, интересно. Хочу поблагодарить Наташу за отлично проведённое время, нам очень понравилось.
  • T
    Tatiana
    5 мая 2024
    Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
    Это был просто незабываемый визит в Лувр! Экскурсовод завладела вниманием дочки с первых минут и полностью увлекла ее интересными рассказами и неизвестными историями об истории Франции и живописи. Однозначно будем возвращаться к ней за другими экскурсиями!
  • М
    Мария
    2 мая 2024
    Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
    Мы в восторге!! От Лувра! От Парижа! И от гида Елизаветы! Спасибо большое за увлекательную экскурсию, захотелось вернуться в Париж скорее и за экскурсиями только к вам!!!!
  • А
    Алексей
    2 мая 2024
    Диснейленд без очереди
    Лариса-Богиня Диснейленда!! За 6 часов семьей из 4 чел покатались на всех аттракционах от 10 лет в двух парках! Для понимания- очередь
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    на каждый аттракцион 45-60 мин! С Ларисой проходишь максимум за 5 мин! Прекрасный гид, дети в восторге, с отличным чувством юмора, знающая все маршруты, лучшие ресторанчики, на всех аттракционах будете сидеть на лучших местах в плане комфорта и лучших фото! Без Ларисы делать в парке нечего, чтобы прокатиться везде 3-4 дня нужно будет.. Также рекомендуем с ней другие туристические маршруты по Парижу!

  • Н
    Наталья
    24 апреля 2024
    Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
    Отлично организованная экскурсия с хорошей подачей материала. Спасибо гиду Дарье, это было интересно и детям (8 лет) и взрослым. Мы остались с хорошими впечатлениями. Могу только порекомендовать.
  • D
    Dmitry
    14 апреля 2024
    Диснейленд без очереди
    Все было отлично) Накатались на год вперед, в очередях не стояли, в самом парке отключили голову и отдыхали - везде ориентировал гид)
  • М
    Марина
    14 апреля 2024
    Диснейленд - волшебство без очередей
    Одно из лучших решений приобрести сопровождение без очередей. За 5 часов мы обошли основные аттракционы, это сэкономило нам сил, времени
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    и нервов. Стояние в очереди порой занимало до 60 минут - а мы проходили за 5-7! Очень рекомендую в Диснейленд, взять сопровождение

    Одно из лучших решений приобрести сопровождение без очередей. За 5 часов мы обошли основные аттракционы, это
  • Л
    Ляна
    2 апреля 2024
    Индивидуальная экскурсия по Лувру без очередей
    Хочу выразить благодарность гиду Ахмату, с которым моя семья посетила Лувр. Экскурсия прошла на одном дыхании: познавательно, увлекательно, живо, креативно.
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    Ахмат со, свойственной молодости, легкостью провел нас по самым интересным (на наш взгляд) экспонатам и рассказал о них много интересного. Мы остались очень довольны! Спасибо.

  • N
    Nataliya
    14 марта 2024
    Диснейленд - волшебство без очередей
    Александр сделал наше путешествие максимально эффективным и комфортным! Бонусы такого сопровождения очевидны!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Проход без очереди»

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  4. Индивидуальная экскурсия по Лувру без очередей
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  3. Квартал Марэ
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  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
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Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Проход без очереди», 100 ⭐ отзывов, цены от €220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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