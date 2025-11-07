читать дальше

поставить перед нами выбор и уточнить, что мы больше предпочитаем фото с принцессой или поход на парад, который ранее нам гарантировали, а фото с принцессой я изначально не ставила в приоритет, но выбор был сделан за нас и только после вопроса о параде мы узнали, что мы его пропустили из-за фотосессии. При покупке ушек Мини Мауса сопровождающий нам не предложил от себя скидку, которая у них предлагается, мы же сами о скидке вспомнили только после покупки товара. Также нас упорно отговаривали от покупки места на просмотр вечернего шоу, объяснив это тем, что его видно с любой точки и достаточно прийти за полчаса до начала шоу. Мы пришли за полтора часа, стояли сбоку и перед нами был фонарь и дерево, вся анимация, которая проходила внизу не была в полной видимости, а хорошие центровые места были заняты как раз платными местами. Боюсь представить, какое место мы бы заняли, если пришли за полчаса до начала шоу по совету сопровождающего. Если же хочется красивую центровую картинку для видео и не стоять в очереди более чем 2 часа до начала шоу, то лучше взять платное место, это не так дорого стоит, жаль, что нам этой информации не донесли.