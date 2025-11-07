Парижский Диснейленд предлагает уникальную возможность провести день в компании VIP-сопровождающего. Он встретит гостей у входа, поможет с трансфером и расскажет о лучших аттракционах.
6 причин купить этот билет
- 🎢 Быстрый доступ к аттракционам
- 🎟️ Без очередей на популярные шоу
- 📸 Помощь с фотографиями
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
- 🍽️ Резерв столиков в ресторанах
- 🛍️ Скидки в бутиках
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Диснейленд
Описание билета
- Сопровождающий встретит вас у входа в парк или поможет организовать трансфер.
- Немного расскажет о Диснейленде и самых популярных аттракционах.
- С учётом возраста, интересов и темпа вашей семьи он заранее продумает и спланирует маршрут — чтобы день был в радость каждому. При желании программа может меняться по ходу прогулки.
- Парк огромен, а время в нём пролетает незаметно. Сопровождающий поможет вам ориентироваться в парке и проведёт вас по нужным дорожкам.
- Направит к лучшим аттракционам.
- Поможет не потеряться и не стоять в очередях на всех популярных аттракционах — всё быстро, чётко, но без спешки.
- Своевременно напомнит о начале шоу или парада и позаботится о лучших местах для просмотра.
- Подскажет, где находятся фотозоны, кафе, туалеты или детские площадки.
- При необходимости — зарезервирует столик в ресторане и поможет сделать фотографии с персонажами Диснея.
Организационные детали
- Длительность сопровождения может быть увеличена до 6 или 8 часов за доплату.
- При необходимости сопровождающий организует для вас трансфер в Диснейленд и обратно (условия обсудим в переписке).
- В период сопровождения вы получите скидку в бутиках и ресторанах 15% и одну фотографию с аттракциона (где есть такая функция).
- Дополнительно оплачиваются входные билеты:
— в один парк на 1 день: €73–111 в зависимости от дня недели, дети до 3 лет бесплатно
— в два парка на 1 день: €97–136, дети до 3 лет бесплатно.
- Билеты в высокий сезон лучше выкупать минимум за 3–4 дня. Вы можете это сделать самостоятельно или перечислить нам на карту стоимость билетов (можно в рублях по курсу на день перевода). Электронные билеты мы сразу же перешлём вам.
- Сопровождать вас в Диснейленде буду или коллега из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 119 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Aliaksandra
7 ноя 2025
Добрый день. Брали сопровождением 07.11.25. Это будний день, но людей хватало. Благодоря сопровождению мы сэкономили время и нервы. За 4 часа успели побывать на 11 аттракционах. Вообщем бес сомнения то стоит своих денег.
Е
Екатерина
23 окт 2025
Сбылась мечта) Спасибо за этот день! Хоть мы и не дождались финального шоу, настроение это ничуть не испортило. У детей и у взрослых масса впечатлений. Без сопровождения в Диснейленде, думаю,
Е
Егор
27 сен 2025
Посетили все интересующие аттракционы и хорошо провели время) Удобный трансфер от отеля и обратно после вечернего шоу.
О
Ольга
9 сен 2025
Если кто-то понимает масштаб очередей в Диснейленде, то понимает, что прокатиться на всех знаковых аттракционах за 4 часа - это просто находка. Огромное спасибо за прекрасное сопровождение. Все спокойно, четко и по делу. Нам очень понравилось.
М
Малика
1 сен 2025
Прекрасная организация сопровождения! 👍Время в парке пролетело незаметно. Ребенок и взрослые получили массу незабываемых положительных эмоций, на все аттракционы проходили без очередей👏🏼👏🏼 Большое спасибо!!
Я
Яна
7 авг 2025
Благодарность за помощь в покупке билетов, за проход на многие аттракционы, минуя очереди и организацию трансфера после Диснейленда в отель. Остался неприятный осадок из-за пропущенного главного парада, сопровождавшему следовало бы
Мария
25 июл 2025
Честный отзыв! Всем кто планирует Диснейленд и думает брать ли сопровождение, я отвечу, что обязательно нужно брать! Не пожалеете ни минуты! Мы взяли сопровождение у Елены и ее команды! Это
Екатерина
19 июл 2025
Отличная услуга для тех кто ценит время и не готов потратить целый день в Диснейленде разглядывая каждую завитушку:)
Нам помогли купить билеты со скидкой заранее, и мы выбрали сопровождение на 4
А
Александр
10 июл 2025
Наша семья провела волшебный день в Диснейленде! Большое спасибо за это нашему сопровождению! Была оказана помощь в покупке билетов со скидкой. Был предоставлен комфортный трансфер из Парижа и обратно, что очень удобно для большого семейства! Посетили все топовые аттракционы в двух парках, минуя огромные очереди! Посмотрели красочные шоу, особенно вечернее!
А
Александра
19 июн 2025
Огромное спасибо за организацию! Всё было замечтательно! Без такого сопровождающего, посвященного во все детали времяпрепровождения в Диснейленде, не могу представить этот день! Мы получили чистое удовольствие, без потраченных нервов на очереди, без напряжения! В нашей памяти этот день останется настоящим праздником детства!!!
Р
Раяна
18 июн 2025
Спасибо огромное за прекрасно проведенный день в Диснейленде. Без очередей прошли на все аттракционы. Отдельная благодарность за организацию встречи с Микки и фото с аттракционов. Дети в восторге.
Входит в следующие категории Парижа
