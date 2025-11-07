Мои заказы

VIP-сопровождение в парижском Диснейленде

Погрузитесь в мир Диснея с VIP-сопровождением, которое обеспечит комфорт и беззаботное путешествие по парку, избегая очередей и суеты
Парижский Диснейленд предлагает уникальную возможность провести день в компании VIP-сопровождающего. Он встретит гостей у входа, поможет с трансфером и расскажет о лучших аттракционах.

Сопровождающий заранее продумает маршрут, учитывая интересы и возраст
посетителей, и обеспечит проход без очередей. Внимание уделяется всем деталям: от лучших мест на шоу до резервирования столиков в ресторанах. Гости также получат скидки в бутиках и возможность сделать памятные фотографии с персонажами Диснея

5
11 отзывов

6 причин купить этот билет

  • 🎢 Быстрый доступ к аттракционам
  • 🎟️ Без очередей на популярные шоу
  • 📸 Помощь с фотографиями
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
  • 🍽️ Резерв столиков в ресторанах
  • 🛍️ Скидки в бутиках
VIP-сопровождение в парижском Диснейленде© Елена
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя20
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Диснейленд

Описание билета

  • Сопровождающий встретит вас у входа в парк или поможет организовать трансфер.
  • Немного расскажет о Диснейленде и самых популярных аттракционах.
  • С учётом возраста, интересов и темпа вашей семьи он заранее продумает и спланирует маршрут — чтобы день был в радость каждому. При желании программа может меняться по ходу прогулки.
  • Парк огромен, а время в нём пролетает незаметно. Сопровождающий поможет вам ориентироваться в парке и проведёт вас по нужным дорожкам.
  • Направит к лучшим аттракционам.
  • Поможет не потеряться и не стоять в очередях на всех популярных аттракционах — всё быстро, чётко, но без спешки.
  • Своевременно напомнит о начале шоу или парада и позаботится о лучших местах для просмотра.
  • Подскажет, где находятся фотозоны, кафе, туалеты или детские площадки.
  • При необходимости — зарезервирует столик в ресторане и поможет сделать фотографии с персонажами Диснея.

Организационные детали

  • Длительность сопровождения может быть увеличена до 6 или 8 часов за доплату.
  • При необходимости сопровождающий организует для вас трансфер в Диснейленд и обратно (условия обсудим в переписке).
  • В период сопровождения вы получите скидку в бутиках и ресторанах 15% и одну фотографию с аттракциона (где есть такая функция).
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты:
    — в один парк на 1 день: €73–111 в зависимости от дня недели, дети до 3 лет бесплатно
    — в два парка на 1 день: €97–136, дети до 3 лет бесплатно.
  • Билеты в высокий сезон лучше выкупать минимум за 3–4 дня. Вы можете это сделать самостоятельно или перечислить нам на карту стоимость билетов (можно в рублях по курсу на день перевода). Электронные билеты мы сразу же перешлём вам.
  • Сопровождать вас в Диснейленде буду или коллега из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 119 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
лицензии, выданные Министерством культуры и туризма Франции, и умеют рассказывать так, что история страны оживает прямо перед глазами. Они делятся не только фактами, но и маленькими секретами, передают дух Франции и помогают увидеть её такой, какой её знают только настоящие знатоки. Наши водители с профессиональной лицензией префектуры Парижа, а автомобили Mercedes-Benz V-класса люкс официально зарегистрированы в префектуре как транспортные средства для перевозки пассажиров. Вы можете быть спокойны за комфорт и безопасность на дороге. С нами экскурсии — это не формальная прогулка, а искреннее общение, новые открытия и воспоминания, которые останутся с вами надолго.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
1
3
2
1
A
Aliaksandra
7 ноя 2025
Добрый день. Брали сопровождением 07.11.25. Это будний день, но людей хватало. Благодоря сопровождению мы сэкономили время и нервы. За 4 часа успели побывать на 11 аттракционах. Вообщем бес сомнения то стоит своих денег.
Е
Екатерина
23 окт 2025
Сбылась мечта) Спасибо за этот день! Хоть мы и не дождались финального шоу, настроение это ничуть не испортило. У детей и у взрослых масса впечатлений. Без сопровождения в Диснейленде, думаю,
надо проводить минимум неделю, чтобы стоять в очередях по 30-50 минут, а иногда на топовые аттракционы и до 1,5 часов. За 4 часа мы практически, нигде не задерживаясь, попали на 5 аттракционов. Расстояния между локациями достаточно большие, входы не всегда очевидны, навигации никакой, народу даже в конце октября море.

Сбылась мечта) Спасибо за этот день! Хоть мы и не дождались финального шоу, настроение это ничуть
Е
Егор
27 сен 2025
Посетили все интересующие аттракционы и хорошо провели время) Удобный трансфер от отеля и обратно после вечернего шоу.
О
Ольга
9 сен 2025
Если кто-то понимает масштаб очередей в Диснейленде, то понимает, что прокатиться на всех знаковых аттракционах за 4 часа - это просто находка. Огромное спасибо за прекрасное сопровождение. Все спокойно, четко и по делу. Нам очень понравилось.
М
Малика
1 сен 2025
Прекрасная организация сопровождения! 👍Время в парке пролетело незаметно. Ребенок и взрослые получили массу незабываемых положительных эмоций, на все аттракционы проходили без очередей👏🏼👏🏼 Большое спасибо!!
Я
Яна
7 авг 2025
Благодарность за помощь в покупке билетов, за проход на многие аттракционы, минуя очереди и организацию трансфера после Диснейленда в отель. Остался неприятный осадок из-за пропущенного главного парада, сопровождавшему следовало бы
поставить перед нами выбор и уточнить, что мы больше предпочитаем фото с принцессой или поход на парад, который ранее нам гарантировали, а фото с принцессой я изначально не ставила в приоритет, но выбор был сделан за нас и только после вопроса о параде мы узнали, что мы его пропустили из-за фотосессии. При покупке ушек Мини Мауса сопровождающий нам не предложил от себя скидку, которая у них предлагается, мы же сами о скидке вспомнили только после покупки товара. Также нас упорно отговаривали от покупки места на просмотр вечернего шоу, объяснив это тем, что его видно с любой точки и достаточно прийти за полчаса до начала шоу. Мы пришли за полтора часа, стояли сбоку и перед нами был фонарь и дерево, вся анимация, которая проходила внизу не была в полной видимости, а хорошие центровые места были заняты как раз платными местами. Боюсь представить, какое место мы бы заняли, если пришли за полчаса до начала шоу по совету сопровождающего. Если же хочется красивую центровую картинку для видео и не стоять в очереди более чем 2 часа до начала шоу, то лучше взять платное место, это не так дорого стоит, жаль, что нам этой информации не донесли.

Мария
Мария
25 июл 2025
Честный отзыв! Всем кто планирует Диснейленд и думает брать ли сопровождение, я отвечу, что обязательно нужно брать! Не пожалеете ни минуты! Мы взяли сопровождение у Елены и ее команды! Это
было очень приятно и быстро и четко с первых минут нашего общения. Вначале меня приятно удивила стоимость сопровождения. А Елена еще и помогла приобрести билеты в Дисней, так как у нас не было нужной карты. И прислала мне их на почту, очень приятная девушка! В Париже мы остановились в неудобном месте для того чтобы доехать до парка. Но Елена и эту проблему решила, она прислала трансфер, огромное ей спасибо, мы очень благодарны, все было на высшем уровне. После мы встретились с нашим сопровождающим, милейший Алик, мы ходили за ним как дети))) он действительно провел нас без очередей во все топовые аттракционы, заказал для нас все фото с них, большое спасибо за фотосессию с Микки! Это было всё так организовано, без напряжения и так приятно! Мы очень счастливы, что нашли Елену и ее команду! Я на 100500 процентов всем рекомендую ребят!!!! Может я что-то упустила в отзыве, ах да мы еще и со скидками благодаря Алику купили сувениры Дисней. Все успели, довольны как слоны! Это одно из ярких и лучших воспоминаний за нашу долгую поездку и это все благодаря Елене и команде!!!! Всех обняли! Всем привет! ♥️♥️♥️♥️

Екатерина
Екатерина
19 июл 2025
Отличная услуга для тех кто ценит время и не готов потратить целый день в Диснейленде разглядывая каждую завитушку:)
Нам помогли купить билеты со скидкой заранее, и мы выбрали сопровождение на 4
часа с возможностью продления.
Алик - прекрасный гид, забрал нас около отеля вовремя, на очень удобной большой машине (отдельно договорились об услуге трансфера до Диснейленда).
Маршрут построен удобно, мы нигде не стояли в очереди, кроме одного аттракциона (в поисках Немо) в самом конце. Все самые захватывающие горки мы посетили, сфотографировались с Мики Маусом (запись для нас так же организовали без нашего привлечения), купили сувениры со скидкой.
Потом нам дали рекомендации где поесть, какие шоу где и во сколько мы можем посмотреть. Фотографии с аттракционов прислали бесплатно на почту.

Мы были рады, почти не устали и весело провели время с шутками забавными историями и подколами.

Очень рекомендую подобную услугу, даже с билетом fast track такой возможности нигде не стоять в очереди получить невозможно.

А
Александр
10 июл 2025
Наша семья провела волшебный день в Диснейленде! Большое спасибо за это нашему сопровождению! Была оказана помощь в покупке билетов со скидкой. Был предоставлен комфортный трансфер из Парижа и обратно, что очень удобно для большого семейства! Посетили все топовые аттракционы в двух парках, минуя огромные очереди! Посмотрели красочные шоу, особенно вечернее!
А
Александра
19 июн 2025
Огромное спасибо за организацию! Всё было замечтательно! Без такого сопровождающего, посвященного во все детали времяпрепровождения в Диснейленде, не могу представить этот день! Мы получили чистое удовольствие, без потраченных нервов на очереди, без напряжения! В нашей памяти этот день останется настоящим праздником детства!!!
Р
Раяна
18 июн 2025
Спасибо огромное за прекрасно проведенный день в Диснейленде. Без очередей прошли на все аттракционы. Отдельная благодарность за организацию встречи с Микки и фото с аттракционов. Дети в восторге.
