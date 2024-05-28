Билеты в парки аттракционов и развлечений Парижа

Найдено 6 экскурсий в категории «Парки аттракционов» в Париже на русском языке, цены от €99, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Диснейленд без очереди
🚶 Пешая
Билеты
6 часов
41 отзыв
Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение
Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления
Начало: У входа в парк Диснейленд
«Диснейленд — парк аттракционов под Парижем — это детская мечта и грезы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
950 за всё до 4 чел.
Диснейленд - волшебство без очередей
🚶 Пешая
скидка
50%
Билеты
5 часов
14 отзывов
Диснейленд - волшебство без очередей
VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах
Начало: В World of Disney
«С VIP-гидом вас ждут лучшие места на шоу и, конечно, любые аттракционы через отдельный вход»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1650825 за всё до 4 чел.
Трансфер Париж в Диснейленд
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Комфортный трансфер из Парижа в Диснейленд для групп до 7 человек
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие в магический мир Диснейленда. Наслаждайтесь поездкой без лишних хлопот
Начало: Отель в Париже или любой другой адрес в Париже
«Вы сможете легко и быстро добраться в парк развлечений Диснейленд»
Расписание: В любой день, в любое время 24/7
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
99 за всё до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
Доехать до знаменитого парка развлечений на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем
Начало: У входа в терминал аэропорта
«Безопасно и с комфортом доставит в сказочное место, мечту всех детей — Диснейленд»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
100 за всё до 4 чел.
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем
Начало: У отеля или аэропорта
«Отвезём вас в Диснейленд или парк «Астерикс» — легендарные места развлечений с аттракционами»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
100 за всё до 4 чел.
VIP-сопровождение в Диснейленде
🚶 Пешая
Билеты
7 часов
VIP-сопровождение в Диснейленде
Пройти с персональным гидом на все аттракционы без очереди
«Попадёте на все желаемые аттракционы — если захотите, даже не по одному разу»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
850 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Ksenia
    28 мая 2024
    Диснейленд без очереди
    Это фантастика 🤩 Я не знаю как это работает, Но это очень круто! Не жалко ни одного потраченного еврика Дети на некоторых горках по 4 раза покатались. Это просто невероятно! Нам очень понравилось 👍🏻
  • А
    Алексей
    2 мая 2024
    Диснейленд без очереди
    Лариса-Богиня Диснейленда!! За 6 часов семьей из 4 чел покатались на всех аттракционах от 10 лет в двух парках! Для понимания- очередь
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    на каждый аттракцион 45-60 мин! С Ларисой проходишь максимум за 5 мин! Прекрасный гид, дети в восторге, с отличным чувством юмора, знающая все маршруты, лучшие ресторанчики, на всех аттракционах будете сидеть на лучших местах в плане комфорта и лучших фото! Без Ларисы делать в парке нечего, чтобы прокатиться везде 3-4 дня нужно будет.. Также рекомендуем с ней другие туристические маршруты по Парижу!

  • D
    Dmitry
    14 апреля 2024
    Диснейленд без очереди
    Все было отлично) Накатались на год вперед, в очередях не стояли, в самом парке отключили голову и отдыхали - везде ориентировал гид)
  • М
    Марина
    14 апреля 2024
    Диснейленд - волшебство без очередей
    Одно из лучших решений приобрести сопровождение без очередей. За 5 часов мы обошли основные аттракционы, это сэкономило нам сил, времени
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    и нервов. Стояние в очереди порой занимало до 60 минут - а мы проходили за 5-7! Очень рекомендую в Диснейленд, взять сопровождение

    Одно из лучших решений приобрести сопровождение без очередей. За 5 часов мы обошли основные аттракционы, это
  • N
    Nataliya
    14 марта 2024
    Диснейленд - волшебство без очередей
    Александр сделал наше путешествие максимально эффективным и комфортным! Бонусы такого сопровождения очевидны!
  • Т
    Татьяна
    30 января 2024
    Диснейленд - волшебство без очередей
    Много раз были в Диснейленде. В этот раз приехали на Рождество. Народу в парках не то, что много, а вообще
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    негде яблоку упасть. Конечно, простоять в очередях целый день не хотелось. С Сашей прокатились везде, где хотела дочь и по несколько раз! Обязательно заранее закажите ресторанчики с нормальной едой, а не фастфуды. Сделать это легко через приложение, или Александр сделает это за вас🤗 Мы остались очень довольны, жаль, что не знали о такой услуге раньше.

    Много раз были в Диснейленде. В этот раз приехали на Рождество. Народу в парках не тоМного раз были в Диснейленде. В этот раз приехали на Рождество. Народу в парках не тоМного раз были в Диснейленде. В этот раз приехали на Рождество. Народу в парках не то

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Парки аттракционов»

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  4. Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
  5. Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
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  1. Самое главное
  2. Лувр
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  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Парки аттракционов" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 99 до 950 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Парки аттракционов», 56 ⭐ отзывов, цены от €99. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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