Дом-музей Гюстава Моро, необычного символиста 19 века, находится в модном квартале Парижа — Новые Афины. В особняке, который мы посетим, художник жил и работал. Мы осмотрим его большую мастерскую, увидим знаменитые работы и повседневный интерьер. Поговорим об интересных деталях биографии и нюансах живописи, которые отличают полотна Моро от всех остальных.

В доме-музее Моро мы поговорим о биографии, которой позавидуют многие. Гюстав родился в состоятельной семье главного архитектора Парижа, учился у лучших художников Франции и всю жизнь занимался созданием картин в мастерской фамильного особняка. Её, как и жилые интерьеры, мы внимательно осмотрим.

Увидим знаменитые картины символиста, такие как «Возвращение аргонавтов», «Единороги», «Химеры» и, конечно, гордость музея — полотно «Юпитер и Семела», которое поражает самых искушённых знатоков искусства.

Оценим неповторимую мозаику цвета и тончайшие детали в работах художника. Отыщем в них аллегорические образы, библейские и мифологические сюжеты.

Вспомним знаменитостей, с которыми дружил Гюстав Моро и которых был рад видеть в особняке.

Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: взрослые — €8, дети до 18 лет — €6.