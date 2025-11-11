Мои заказы

Дом-музей загадочного Гюстава Моро

Рассмотреть жилые интерьеры, мастерскую и знаменитые картины парижского символиста
Дом-музей Гюстава Моро, необычного символиста 19 века, находится в модном квартале Парижа — Новые Афины. В особняке, который мы посетим, художник жил и работал. Мы осмотрим его большую мастерскую, увидим знаменитые работы и повседневный интерьер.

Поговорим об интересных деталях биографии и нюансах живописи, которые отличают полотна Моро от всех остальных.
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя19
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

В доме-музее Моро мы поговорим о биографии, которой позавидуют многие. Гюстав родился в состоятельной семье главного архитектора Парижа, учился у лучших художников Франции и всю жизнь занимался созданием картин в мастерской фамильного особняка. Её, как и жилые интерьеры, мы внимательно осмотрим.

Увидим знаменитые картины символиста, такие как «Возвращение аргонавтов», «Единороги», «Химеры» и, конечно, гордость музея — полотно «Юпитер и Семела», которое поражает самых искушённых знатоков искусства.

Оценим неповторимую мозаику цвета и тончайшие детали в работах художника. Отыщем в них аллегорические образы, библейские и мифологические сюжеты.

Вспомним знаменитостей, с которыми дружил Гюстав Моро и которых был рад видеть в особняке.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: взрослые — €8, дети до 18 лет — €6.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Париже
Меня зовут Елена, я лицензированный гид-экскурсовод во Франции, работаю уже более 10 лет и предлагаю вам мои авторские экскурсии в Париже. До скорой встречи!
