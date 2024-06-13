читать дальше

также для моей 18летней дочери, которая была больше заинтересована событиями, рассказами об интригах, и т. д. Даша рассказывала очень интересно, с юмором, зная на чем сконцентрировать внимание, а что упустить, чтобы удержать внимание аудитории. Очень занимательная и красочная экскурсия! Рекомендую всем!