Необычные дома в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Париже на русском языке, цены от €149, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Погружение в атмосферу Марэ: квартал с богатой историей и культурой
Загадки Марэ ждут вас: дворцовые интриги, исторические открытия и уникальные покупки в самом сердце Парижа
Начало: В районе метро Sully-Morland
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 5 чел.
Дизайн в Париже: концепт-сторы, отели, бутики
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Дизайн в Париже: концепт-сторы, отели, бутики
Прогуляться по знаковым объектам современного дизайна и познакомиться с их создателями
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
450338 за всё до 3 чел.
Париж эпохи романтизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Париж эпохи романтизма
Поговорить о богеме и куртизанках, вспомнить парижский карнавал и отведать воздушные булки
Начало: На площади Saint-Georges
Завтра в 15:00
23 июня в 11:00
от 149 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    13 июня 2024
    Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
    Дарья просто Супер!!
  • А
    Алексей
    3 мая 2024
    Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
    Очень увлекательная, по-настоящему авторская экскурсия! Дарья - интересный рассказчик, больше внимания уделяет не историческим фактам, а историям отдельных людей, через которые передает атмосферу района и города! Рекомендуем) еще отдельно отмечу экскурсию по Монмартру от Дарьи, нам очень понравилось
  • В
    Вита
    16 апреля 2024
    Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
    Экскурсия прошла « на ура!» Даша сумела сделать ее интересной и для меня, которую интересовали исторические факты и события, и
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    также для моей 18летней дочери, которая была больше заинтересована событиями, рассказами об интригах, и т. д. Даша рассказывала очень интересно, с юмором, зная на чем сконцентрировать внимание, а что упустить, чтобы удержать внимание аудитории. Очень занимательная и красочная экскурсия! Рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
  2. Дизайн в Париже: концепт-сторы, отели, бутики
  3. Париж эпохи романтизма
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Опера Гарнье
  9. Эйфелева башня
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 149 до 338 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Необычные дома», 14 ⭐ отзывов, цены от €149. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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