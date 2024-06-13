1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Погружение в атмосферу Марэ: квартал с богатой историей и культурой
Загадки Марэ ждут вас: дворцовые интриги, исторические открытия и уникальные покупки в самом сердце Парижа
Начало: В районе метро Sully-Morland
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Дизайн в Париже: концепт-сторы, отели, бутики
Прогуляться по знаковым объектам современного дизайна и познакомиться с их создателями
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
450€338 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Париж эпохи романтизма
Поговорить о богеме и куртизанках, вспомнить парижский карнавал и отведать воздушные булки
Начало: На площади Saint-Georges
Завтра в 15:00
23 июня в 11:00
от €149 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана13 июня 2024Дарья просто Супер!!
- ААлексей3 мая 2024Очень увлекательная, по-настоящему авторская экскурсия! Дарья - интересный рассказчик, больше внимания уделяет не историческим фактам, а историям отдельных людей, через которые передает атмосферу района и города! Рекомендуем) еще отдельно отмечу экскурсию по Монмартру от Дарьи, нам очень понравилось
- ВВита16 апреля 2024Экскурсия прошла « на ура!» Даша сумела сделать ее интересной и для меня, которую интересовали исторические факты и события, и
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Необычные дома»
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