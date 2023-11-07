После этого отправляйтесь в музей Оранжери, чтобы увидеть знаменитые «Кувшинки» Моне и другие шедевры импрессионистов.
Это уникальная возможность почувствовать себя настоящим парижанином, насладиться искусством в обстановке, располагающей к созерцанию, и узнать больше о великих художниках прошлого
5 причин купить эту экскурсию
- 🥐 Завтрак в историческом кафе
- 🖼️ Шедевры импрессионизма
- 🎨 Интимная атмосфера музея
- 👨👩👧👦 Бесплатно для детей до 12 лет
- 📚 Увлекательные истории о Париже
Что можно увидеть
- Музей Оранжери
- Чайный салон XIX века
Описание экскурсии
Парижский завтрак
В начале прогулки я отведу вас в изящный чайный салон, который был открыт в 1862 году. Вы попробуете самые настоящие круассаны с марципаном, горячий шоколад или кофе и знаменитые макароны, наслаждаясь неповторимым антуражем и атмосферой XIX века. В неспешной беседе за завтраком я расскажу, как возникли первые чайные салоны в Париже, как и когда кофе проник в привычки парижан, какими были первые столичные кафе. И поделюсь секретами местечка, которое выбрала для нашей утренней трапезы.
Апофеоз импрессионизма в музее Оранжери
Я покажу вам уникальное место в Париже, где одна картина занимает все стены двух залов. На ней всё слилось воедино: вода в пруду, ветви ивы, ниспадающие к воде, отражение листвы деревьев, растущих вокруг, и плавающие на поверхности кувшинки, много нежных кувшинок! Да, это знаменитые «Кувшинки» Моне, выставленные в музее Оранжери. Там же вы рассмотрите полотна Ренуара, Сезанна, Матисса, Пикассо, Модильяни, Утрилло, Шаима Сутина и других знаменитых художников 2-ой половины 19 и начала 20 веков. Мы поговорим об их творчестве в обстановке, совсем не похожей на типично музейную. Здание бывшей королевской оранжереи располагает к интимному созерцанию картин импрессионистов — сложно было подобрать лучшее место для экспозиции.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются: завтрак (от €14/чел) и билеты в музей (€12.50/чел). Гид платит за свой завтрак сам.
- Для детей до 18 лет вход в музей бесплатный при предъявлении документов.
- Для детей до 12 экскурсия бесплатна.
- Экскурсия возможна для групп более 6 человек (за подробностями обращайтесь к гиду)
- Экскурсию можно провести на ваш выбор:
Утром в 9:00, в 9:30 или в 10.00
После обеда — в 13:30, в 14:00, в 14:30