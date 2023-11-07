Музей Оранжери и завтрак в кафе 19 века

Парижский завтрак и искусство: круассаны с марципаном и «Кувшинки» Моне. Погрузитесь в атмосферу XIX века и откройте для себя шедевры импрессионизма
Сделайте утро в Париже незабываемым, начав его с завтрака в историческом чайном салоне, где с конца XIX века подают изысканные круассаны с марципаном и ароматный кофе.

После этого отправляйтесь в музей Оранжери, чтобы увидеть знаменитые «Кувшинки» Моне и другие шедевры импрессионистов.

Это уникальная возможность почувствовать себя настоящим парижанином, насладиться искусством в обстановке, располагающей к созерцанию, и узнать больше о великих художниках прошлого
5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🥐 Завтрак в историческом кафе
  • 🖼️ Шедевры импрессионизма
  • 🎨 Интимная атмосфера музея
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Бесплатно для детей до 12 лет
  • 📚 Увлекательные истории о Париже
Музей Оранжери и завтрак в кафе 19 века
Музей Оранжери и завтрак в кафе 19 века
Музей Оранжери и завтрак в кафе 19 века
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Музей Оранжери
  • Чайный салон XIX века

Описание экскурсии

Парижский завтрак

В начале прогулки я отведу вас в изящный чайный салон, который был открыт в 1862 году. Вы попробуете самые настоящие круассаны с марципаном, горячий шоколад или кофе и знаменитые макароны, наслаждаясь неповторимым антуражем и атмосферой XIX века. В неспешной беседе за завтраком я расскажу, как возникли первые чайные салоны в Париже, как и когда кофе проник в привычки парижан, какими были первые столичные кафе. И поделюсь секретами местечка, которое выбрала для нашей утренней трапезы.

Апофеоз импрессионизма в музее Оранжери

Я покажу вам уникальное место в Париже, где одна картина занимает все стены двух залов. На ней всё слилось воедино: вода в пруду, ветви ивы, ниспадающие к воде, отражение листвы деревьев, растущих вокруг, и плавающие на поверхности кувшинки, много нежных кувшинок! Да, это знаменитые «Кувшинки» Моне, выставленные в музее Оранжери. Там же вы рассмотрите полотна Ренуара, Сезанна, Матисса, Пикассо, Модильяни, Утрилло, Шаима Сутина и других знаменитых художников 2-ой половины 19 и начала 20 веков. Мы поговорим об их творчестве в обстановке, совсем не похожей на типично музейную. Здание бывшей королевской оранжереи располагает к интимному созерцанию картин импрессионистов — сложно было подобрать лучшее место для экспозиции.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются: завтрак (от €14/чел) и билеты в музей (€12.50/чел). Гид платит за свой завтрак сам.
  • Для детей до 18 лет вход в музей бесплатный при предъявлении документов.
  • Для детей до 12 экскурсия бесплатна.
  • Экскурсия возможна для групп более 6 человек (за подробностями обращайтесь к гиду)
  • Экскурсию можно провести на ваш выбор:
    Утром в 9:00, в 9:30 или в 10.00
    После обеда — в 13:30, в 14:00, в 14:30
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ройаль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
А
7 ноя 2023
Получили большое удовольствие от экскурсии и встречи с замечательным человеком и гидом! Рассказ Ольги наполнен интересными деталями, которые оживляют картинку вокруг произведений и художников. Ты начинаешь понимать мотивы и эмоции! Спасибо за настроение и впечатления! Опыт общения с гидами в Париже у нас большой и Ольга в числе лучших гидов!
O
15 авг 2023
Ольга - очень светлый человек. Нам было очень приятно окунуться в атмосферу Парижа вместе с ней. Обязательно встретимся снова! Очень рекомендуем!
Алина
8 июл 2023
Прекрасная экскурсия с погружением в мир импрессионизма и постимпрессионизма. Ольга - великолепный рассказчик и очень эрудированный гид, чувствуется опыт и неподдельный глубокий интерес к миру искусства. Музей Оранжери оставил незабываемое
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впечатление. Благодаря Ольге, я узнала историю создания музея и его постоянной коллекции, интереснейшие истории о художниках и их работах. В основе - коллекция Вальтер-Гийома, больше 140 объектов современного искусства, а также картины Ренуара, Пикассо, Гогена, Модильяни, Сезанна, Руссо и Сутина. Отдельный шедевр, которому посвящен весь первый этаж -"Кувшинки" Моне - просто фантастика, невероятные эмоции. Это обязательно нужно увидеть хотя бы раз в жизни. Огромное спасибо замечательному гиду Ольге, мои самые лучшие рекомендации для посещения музея с этой экскурсией.

О
19 мая 2023
Я в восхищении! Ольга,милая,спасибо! Это самая чудесная парижская экскурсия! Так живо,так занимательно! Если кто хочет потратить свои деньги на достойного гида! Вот этот вариант,мне есть с чем сравнить!
M
17 авг 2019
Незабываемая экскурсия с необыкновенным началом. Посещение кафе 19 века, где Оля начинает свой рассказ - изюминка этой экскурсии, которая создает ей особую прелесть. За время, проведенное а Оранжери, воля не
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только знакомит вас со знаменитыми кувшинками, но и с работами других известных и менее известных импрессионистов. Рассказы Ольги увлекательные и интересны, экскурсия хорошо и профессионально спланированна. Ольга очень внимательно к своим туристам, ее экскурсии- удовольствие. Огромное спасибо Оле за все экскурсии, как музейные, так и городские. Все они были замечательные. Очень рекомендую.

И
11 мая 2019
Спасибо Ольге! Всё было очень уютно и информативно.
С
11 дек 2018
Ольга замечательный гид. Она погружена в тему, её рассказ захватывает, но не напрягает. Она не подавляет своей эрудицией, а сосредотачивается именно на том, что интересно нам. Спасибо ей за прекрасно проведённую экскурсию.
Е
19 окт 2018
Ольга подарила нам с подругой чудесное парижское утро! Замечательная идея начать экскурсию в 9 утра, чтобы мы могли насладиться видом просыпающегося города и окончательно проснулись в кафе, выпив чашечку кофе
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с тающим во рту марципановым круассаном. Мы почувствовали себя настоящими парижанками! Создав такую приятную атмосферу, Ольга очень профессионально подвела нас к теме экскурсии, подготовила к восприятию шедевра Моне в музее Оранжери. В самом музее очень интересно и не избито рассказывала и о творчестве других художников. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с Ольгой, очень позитивным человеком! Смело всем рекомендую! Уверена, что и другие экскурсии Ольги достойны посещения.

Н
8 окт 2018
Великолепная экскурсия! Ольга - очень грамотный гид-искусствовед! Рекомендую экскурсию тем, кто хочет узнать об импрессионистах больше, чем расскажет аудиогид.

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