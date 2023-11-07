Сделайте утро в Париже незабываемым, начав его с завтрака в историческом чайном салоне, где с конца XIX века подают изысканные круассаны с марципаном и ароматный кофе. После этого отправляйтесь в музей Оранжери, чтобы увидеть знаменитые «Кувшинки» Моне и другие шедевры импрессионистов. Это уникальная возможность почувствовать себя настоящим парижанином, насладиться искусством в обстановке, располагающей к созерцанию, и узнать больше о великих художниках прошлого

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Описание экскурсии

Парижский завтрак

В начале прогулки я отведу вас в изящный чайный салон, который был открыт в 1862 году. Вы попробуете самые настоящие круассаны с марципаном, горячий шоколад или кофе и знаменитые макароны, наслаждаясь неповторимым антуражем и атмосферой XIX века. В неспешной беседе за завтраком я расскажу, как возникли первые чайные салоны в Париже, как и когда кофе проник в привычки парижан, какими были первые столичные кафе. И поделюсь секретами местечка, которое выбрала для нашей утренней трапезы.

Апофеоз импрессионизма в музее Оранжери

Я покажу вам уникальное место в Париже, где одна картина занимает все стены двух залов. На ней всё слилось воедино: вода в пруду, ветви ивы, ниспадающие к воде, отражение листвы деревьев, растущих вокруг, и плавающие на поверхности кувшинки, много нежных кувшинок! Да, это знаменитые «Кувшинки» Моне, выставленные в музее Оранжери. Там же вы рассмотрите полотна Ренуара, Сезанна, Матисса, Пикассо, Модильяни, Утрилло, Шаима Сутина и других знаменитых художников 2-ой половины 19 и начала 20 веков. Мы поговорим об их творчестве в обстановке, совсем не похожей на типично музейную. Здание бывшей королевской оранжереи располагает к интимному созерцанию картин импрессионистов — сложно было подобрать лучшее место для экспозиции.

Организационные детали