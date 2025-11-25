Дворцово-парковый ансамбль Версаль — это настоящее олицетворение богатства и величия Франции.
Золотые ворота, античные бюсты, королевская часовня с золоченым алтарем и органом, великолепная роспись потолков, роскошный сад с поражающей симметрией, перечислять
Описание экскурсииРазрешите себе королевскую роскошь в резиденции французских королей – Версале! Маршрут нашей экскурсии по Версалю:• Версальский дворец Основное здание, любимое детище Людовика XIV, Короля-Солнца, где насчитывается около 700 помещений – роскошных залов и комнат. С одной стороны располагались 7 салонов короля – Большие апартаменты, с другой – салоны первых дам.
- Зеркальная галерея Самый дальний и самый известный зал основного дворца, в котором устраивались приемы и проводились пышные торжества. 17 арочных окон выходят в сад, а между ними и напротив находятся зеркала, зрительно увеличивающие пространство. Всего в зале 357 зеркал!
- Деревня Марии-Антуанетты Сельская жизнь, как ее представляла себе королева. Деревня была построена и заселена по ее приказу. Королева и сама, когда было настроение, работала в огороде, доила коров. Правда, животных ежедневно купали, наряжали, а «крестьяне» соблюдали нужный пасторальный вид.
- Сады Версаля Садом принято называть «зеленую» территорию рядом с дворцами, а парком – отдаленные от зданий аллеи, рощи и леса. Огромная территория украшена скульптурами, фонтанами и водоемами, поэтому Версаль часто именуют «маленькой Венецией». Здесь легко можно заблудиться, но с гидом вам это не грозит! И еще много секретов о королевской жизни, пристрастиях королей и роли фавориток. Важная информация: Экскурсия возможна точечно (встреча у дворца) или с трансфером туда-обратно из Парижа. Прошу Вас не бронировать билеты заранее, так как для прохода вне очереди необходимо, чтобы именно гид с лицензией заблаговременно бронировал проход и билеты.
Ежедневно, по договорённости.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Трансфер и входные билеты, если требуются на маршруте
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Париж
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договорённости.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия возможна точечно (встреча у дворца) или с трансфером туда-обратно из Парижа
- Прошу Вас не бронировать билеты заранее, так как для прохода вне очереди необходимо, чтобы именно гид с лицензией заблаговременно бронировал проход и билеты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
