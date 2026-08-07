2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Версаль - это не только величественные дворцы и сады, но и уютные улочки, антикварные магазины и оживленные рынки. Эта экскурсия предлагает вам погрузиться в атмосферу города, узнать о его истории
5 причин купить этот билет
- 🏰 Погружение в историю Версаля
- 🍰 Дегустация изысканных десертов
- 🚶♂️ Прогулка по секретным улицам
- 🛍️ Посещение антикварных магазинов
- 🌿 Величественные сады и дворцы
Что можно увидеть
- Церковь Нотр-Дам
- Церковь святого Людовика
- Площадь Мушкетеров
- Большой Трианон
- Малый Трианон
Описание билета
Версаль изнутри
Вы рассмотрите церкви Нотр-Дам и святого Людовика, погуляете по секретным улицам, заглянете во двор Королевского госпиталя и на площадь Мушкетёров, посетите самый красивый рынок Франции и узнаете, что у него общего с фениксом.
Версальские секреты
Я расскажу, как появился Версаль и какое он имеет отношение к Людовику XIV, известному как «король-солнце». Раскрою историю строительства городских кварталов и поясню, почему Королевский дворец — не единственное шато Версаля. Кроме того, поделюсь паролями и явками местного жителя: где попробовать самые вкусные десерты, по каким улицам погулять и какие еще интересные места посетить.
Организационные детали
- В эту экскурсию не входит посещение королевского дворца. Мы гуляем по городу, заходим в королевский сад.
- Встречаемся на ж/д вокзале Версаля. Из Парижа вы добираетесь самостоятельно. Стоимость электрички RER — €4.20 в один конец.
- Дополнительные расходы: входные билеты в дворцово-парковый комплекс — €32/чел., дети до 18 лет бесплатно; еда и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 253 туристов
Получила в Сорбонне два высших образования: юридическое и историческое. Работала в адвокатском бюро и редактором в крупном юридическом издательстве Парижа. Сейчас развиваю свой бизнес и обучаюсь живописи в ателье современного версальского художника. В свободное время путешествую, рисую, пишу стихи и рассказы. С радостью поделюсь с вами знаниями об истории и культуре Франции и любовью к этой чудесной стране. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Нам очень понравилась экскурсия, Александр показал Версаль, где нет туристов. Узнали много интересного, а время пролетело незаметно. Мы в восторге от гида, на высшем уровне знающий историю, интересный рассказчик, доброжелательный и открытый к вопросам. Хотим еще на экскурсию с Александром.
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Нас было 4 девушки. Мы очень разные и по скорости и по степени погруженности в материал, но интересно было всем! Потрясающая экскурсия по городу с интересными историческими и современными фактами. Виктория помогла купить билеты во дворец, потому что онлайн на нужное время мы уже не успели. Рекомендуем на все 100%
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Ю
Безумно довольна экскурсией.
Версаль - красивый город, типично французский, маленький, уютный. Если хочется почувствовать атмосферу, то крайне рекомендую прогуляться по нему, пройтись по местным магазинам, посмотреть узкие старые улочки, посетить местные
Версаль - красивый город, типично французский, маленький, уютный. Если хочется почувствовать атмосферу, то крайне рекомендую прогуляться по нему, пройтись по местным магазинам, посмотреть узкие старые улочки, посетить местные
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С
Огромное спасибо Виктории, за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит впечатление глубокое знание истории, высокий интеллект и умение контактировать с людьми.
Будем рекомендовать её своим друзьям, родственникам и знакомым.
Спасибо вашей компании, мира вам.
С уважением.
Даниловы из Эстонии.
Будем рекомендовать её своим друзьям, родственникам и знакомым.
Спасибо вашей компании, мира вам.
С уважением.
Даниловы из Эстонии.
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Е
Экскурсия замечательная! Время пролетело незаметно! Виктория очень приятный собеседник, маршрут продуман. Посетили деревню Марии-Антуанетты - остались в полном восторге! P.S. Берите хлеб хлеб, чтобы покормить животных, они там все очень милые)). Виктория, огромное спасибо за Вашу теплоту и отзывчивость!
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Для нас экскурсия показалась слишком академичной,много исторических фактов и цифр,немного скучно
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