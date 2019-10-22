2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии

Victoria
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Victoria – ваш гид
Версаль — это не только знаменитый королевский дворец и живописные сады, но и улочки антикваров, ухоженные дома, изысканные бутики, уютные кондитерские и оживленные рынки.

Я помогу раскрыть все грани этого удивительного города и понять, что значит «дышать воздухом Версаля»
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на ж/д вокзале Версаля
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У этой экскурсии2 отзыва
5
С Версалем на «ты»!
С Версалем на «ты»!

Что вас ожидает

Версаль изнутри
Вы рассмотрите церкви Нотр-Дам и святого Людовика, погуляете по секретным улицам, заглянете во двор Королевского госпиталя и на площадь Мушкетеров. А также увидите «визитные карточки» города: величественные сады и роскошные дворцы Большой и Малый Трианон. В завершение продегустируете изысканное пирожное в чайном салоне, посетите самый красивый рынок Франции и узнаете, что у него общего с фениксом.

Версальские секреты
Я расскажу, как появился Версаль и какое он имеет отношение к Людовику XIV, известному как «король-солнце». Раскрою историю строительства городских кварталов и поясню, почему Королевский дворец — не единственное шато Версаля. Кроме того, поделюсь паролями и явками местного жителя: где попробовать самые вкусные десерты, по каким улицам погулять и какие еще интересные места посетить.

Организационные детали

  • Обратите внимание!: в эту экскурсию НЕ входит посещение королевского дворца. Мы гуляем по городу, заходим в королевский сад и Трианоны.
  • Встречаемся на ж/д вокзале Версаля. Из Парижа вы добираетесь самостоятельно. Стоимость электрички RER — 4.20 евро в один конец.
  • Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
  • Входные билеты во дворцово-парковый комплекс не включены в стоимость экскурсии: 20 евро с человека, детям до 18 лет бесплатно.
  • На рынке можно продегустировать вина и морепродукты. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
С Версалем на «ты»!
С Версалем на «ты»!
С Версалем на «ты»!
С Версалем на «ты»!
С Версалем на «ты»!
С Версалем на «ты»!
С Версалем на «ты»!
С Версалем на «ты»!
С Версалем на «ты»!
С Версалем на «ты»!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ж/д вокзале Версаля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Victoria
Victoria
Добрый день! Меня зовут Виктория, я живу во Франции 15 лет. Получила в Сорбонне два высших образования: юридическое и историческое. Работала в адвокатском бюро и редактором в крупном юридическом издательстве Парижа. Сейчас развиваю свой бизнес и обучаюсь живописи в ателье современного версальского художника. В свободное время путешествую, рисую, пишу стихи и рассказы. С радостью поделюсь с вами знаниями об истории и культуре Франции и любовью к этой чудесной стране. До встречи!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 октября 2019
Безумно довольна экскурсией.

Версаль - красивый город, типично французский, маленький, уютный. Если хочется почувствовать атмосферу, то крайне рекомендую прогуляться по нему, пройтись по местным магазинам, посмотреть узкие старые улочки, посетить местные кафе. Виктория подсказала интересные места, рассказала об истории дворца и города.

Отдельно хочется отметить, что экскурсияудачно вписалась в наше посещение Версаля:
с утра (приехали к 11 часам) погуляли практически по пустым улицам города, спокойно посмотрели достопримечательности и сад, а после обеда, когда основная масса туристов схлынула, посетили дворец самостоятельно.
4 октября 2019
Экскурсия замечательная! Время пролетело незаметно! Виктория очень приятный собеседник, маршрут продуман. Посетили деревню Марии-Антуанетты - остались в полном восторге! P.S. Берите хлеб хлеб, чтобы покормить животных, они там все очень милые )). Виктория, огромное спасибо за Вашу теплоту и отзывчивость!

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