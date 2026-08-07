2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Версаль - это не только величественные дворцы и сады, но и уютные улочки, антикварные магазины и оживленные рынки. Эта экскурсия предлагает вам погрузиться в атмосферу города, узнать о его истории

и секретах. Вы увидите церкви Нотр-Дам и святого Людовика, прогуляетесь по секретным улицам и заглянете на площадь Мушкетеров. В завершение вас ждет дегустация изысканных десертов и посещение одного из самых красивых рынков Франции. Не упустите шанс почувствовать дыхание Версаля

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

Версаль изнутри

Вы рассмотрите церкви Нотр-Дам и святого Людовика, погуляете по секретным улицам, заглянете во двор Королевского госпиталя и на площадь Мушкетёров, посетите самый красивый рынок Франции и узнаете, что у него общего с фениксом.

Версальские секреты

Я расскажу, как появился Версаль и какое он имеет отношение к Людовику XIV, известному как «король-солнце». Раскрою историю строительства городских кварталов и поясню, почему Королевский дворец — не единственное шато Версаля. Кроме того, поделюсь паролями и явками местного жителя: где попробовать самые вкусные десерты, по каким улицам погулять и какие еще интересные места посетить.

Организационные детали