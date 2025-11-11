Один из самых красивых аристократических замков Франции. Находится недалеко от Парижа, что делает его одной из самых посещаемых резиденций.
Изысканная архитектура, прекрасный парк, богатые интерьеры, кухня Вателя — идеала всех французских поваров (в одноимённом фильме его сыграл Жерар Депардье).
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Какие блестящие имена владельцев — род Монморанси, принцы Конде, герцог Омальский — сын последнего короля Франции… Герцог собрал великолепную коллекцию живописи, и многие едут сюда, чтобы полюбоваться творениями Рафаэля, Клуэ, Ватто, Энгра… Герцог Бурбонский, один из владельцев замка, очень любил лошадей и даже полагал, что после смерти он возродится вновь в образе лошади. Он велел построить такие великолепные конюшни, что подъезжающие к замку думают, что это грандиозное и парадное здание и есть сам замок. Сейчас здесь находится Музей живой лошади и проходят конные шоу, которые приводят в восторг и детей и взрослых. Важная информация:
Экскурсию можно совместить с поездкой в Замок Пьерфон и (или) Компьень.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шантийи
- Музей живой лошади
- Замок Пьерфон (по желанию)
- Компьень (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
