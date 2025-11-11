Какие блестящие имена владельцев — род Монморанси, принцы Конде, герцог Омальский — сын последнего короля Франции… Герцог собрал великолепную коллекцию живописи, и многие едут сюда, чтобы полюбоваться творениями Рафаэля, Клуэ, Ватто, Энгра… Герцог Бурбонский, один из владельцев замка, очень любил лошадей и даже полагал, что после смерти он возродится вновь в образе лошади. Он велел построить такие великолепные конюшни, что подъезжающие к замку думают, что это грандиозное и парадное здание и есть сам замок. Сейчас здесь находится Музей живой лошади и проходят конные шоу, которые приводят в восторг и детей и взрослых. Важная информация:

Экскурсию можно совместить с поездкой в Замок Пьерфон и (или) Компьень.