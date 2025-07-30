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Экскурсии на лошадях в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Париже на русском языке, цены от €520. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Однодневный конный тур в замок Шантийи
Конные прогулки
10 часов
Индивидуальная
Однодневный конный тур в замок Шантийи
Начало: Метро Pont de Neuilly
«Верхом по аллеям замка Шантийи: прогулка на лошадях, шоу в старинных конюшнях, музей, замок и атмосфера настоящей Франции — всё за один насыщенный день»
30 июл в 08:30
6 авг в 08:30
€600 за человека
Из Парижа - в замок Шантийи
На машине
Конные прогулки
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Парижа - в замок Шантийи
Увидеть, в какой роскоши жила французская знать, и выяснить, при чём тут взбитые сливки и лошади
Начало: В вашем отеле в Париже
«Цветущие аллеи сада и лошади: живые, бронзовые, нарисованные»
€750 за всё до 3 чел.
Экскурсия в замок Шантийи: музей живой лошади и конное представление
Пешая
На машине
Конные прогулки
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия в замок Шантийи: музей живой лошади и конное представление
Начало: По договорённости
«Сейчас здесь находится Музей живой лошади и проходят конные шоу, которые приводят в восторг и детей и взрослых»
Расписание: По согласованию с гидом.
22 июл в 09:00
23 июл в 09:00
€520 за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Конные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Однодневный конный тур в замок Шантийи
  2. Из Парижа - в замок Шантийи
  3. Экскурсия в замок Шантийи: музей живой лошади и конное представление
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Остров Сите
  4. Эйфелева башня
  5. Набережная
  6. Монмартр
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Консьержери
  9. Опера Гарнье
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июле 2025
Сейчас в Париже в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 520 до 750.
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Париже. Максимально сближение с природой Парижа, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025