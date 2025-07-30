Найдено 3 экскурсии в категории « Конные прогулки » в Париже на русском языке, цены от €520. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Конные прогулки 10 часов Индивидуальная Однодневный конный тур в замок Шантийи Начало: Метро Pont de Neuilly «Верхом по аллеям замка Шантийи: прогулка на лошадях, шоу в старинных конюшнях, музей, замок и атмосфера настоящей Франции — всё за один насыщенный день» €600 за человека На машине Конные прогулки 4.5 часа Индивидуальная до 3 чел. Из Парижа - в замок Шантийи Увидеть, в какой роскоши жила французская знать, и выяснить, при чём тут взбитые сливки и лошади Начало: В вашем отеле в Париже «Цветущие аллеи сада и лошади: живые, бронзовые, нарисованные» €750 за всё до 3 чел. Пешая На машине Конные прогулки 4.5 часа Индивидуальная до 7 чел. Экскурсия в замок Шантийи: музей живой лошади и конное представление Начало: По договорённости «Сейчас здесь находится Музей живой лошади и проходят конные шоу, которые приводят в восторг и детей и взрослых» Расписание: По согласованию с гидом. €520 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Парижа

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Конные прогулки»

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