Индивидуальная
Однодневный конный тур в замок Шантийи
Начало: Метро Pont de Neuilly
«Верхом по аллеям замка Шантийи: прогулка на лошадях, шоу в старинных конюшнях, музей, замок и атмосфера настоящей Франции — всё за один насыщенный день»
30 июл в 08:30
6 авг в 08:30
€600 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Парижа - в замок Шантийи
Увидеть, в какой роскоши жила французская знать, и выяснить, при чём тут взбитые сливки и лошади
Начало: В вашем отеле в Париже
«Цветущие аллеи сада и лошади: живые, бронзовые, нарисованные»
€750 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия в замок Шантийи: музей живой лошади и конное представление
Начало: По договорённости
«Сейчас здесь находится Музей живой лошади и проходят конные шоу, которые приводят в восторг и детей и взрослых»
Расписание: По согласованию с гидом.
22 июл в 09:00
23 июл в 09:00
€520 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Конные прогулки»
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