Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Говорят, что именно от зависти к этому дворцу Людовик XIV начал строить Версаль. Замок Во ле Виконт был построен по желанию интенданта Николя Фуке.



Всесильный министр задумал создать нечто великолепное, способное поразить избалованную французскую аристократию.

Ольга Ваш гид в Париже Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Когда По согласованию с гидом. €650 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Говорят, что именно от зависти к этому дворцу Людовик XIV начал строить Версаль. Замок Во ле Виконт был построен по желанию интенданта Николя Фуке. Всесильный министр задумал создать нечто великолепное, способное поразить избалованную французскую аристократию. На торжественном новоселье выступали Мольер и Лафонтен, столы ломились от яств на золотой посуде. Грандиозное представление закончилось фейерверком. Министр перестарался: король был в ярости, так как дворец министра был роскошнее королевских резиденций. Он велел арестовать Фуке, конфисковал замок, и Николя Фуке провел много лет в тюрьме, до самой смерти. Интригующую историю замка, который возвеличил своего владельца на один вечер и который погубил своего владельца, иллюстрируют роскошные интерьеры и великолепные сады. Замок находится в частном владении, и тем интереснее взглянуть на то, как живут современные аристократы и с каким трепетом они относятся к историческому наследию. Замок при свечах можно увидеть вечерами по субботам с мая по октябрь и в Рождественские праздники. Тысячи зажжённых свечей и звучащая музыка XVII века никого не оставит равнодушным.

По согласованию с гидом. Выбрать дату