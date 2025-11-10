Говорят, что именно от зависти к этому дворцу Людовик XIV начал строить Версаль. Замок Во ле Виконт был построен по желанию интенданта Николя Фуке.
Всесильный министр задумал создать нечто великолепное, способное поразить избалованную французскую аристократию.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииГоворят, что именно от зависти к этому дворцу Людовик XIV начал строить Версаль. Замок Во ле Виконт был построен по желанию интенданта Николя Фуке. Всесильный министр задумал создать нечто великолепное, способное поразить избалованную французскую аристократию. На торжественном новоселье выступали Мольер и Лафонтен, столы ломились от яств на золотой посуде. Грандиозное представление закончилось фейерверком. Министр перестарался: король был в ярости, так как дворец министра был роскошнее королевских резиденций. Он велел арестовать Фуке, конфисковал замок, и Николя Фуке провел много лет в тюрьме, до самой смерти. Интригующую историю замка, который возвеличил своего владельца на один вечер и который погубил своего владельца, иллюстрируют роскошные интерьеры и великолепные сады. Замок находится в частном владении, и тем интереснее взглянуть на то, как живут современные аристократы и с каким трепетом они относятся к историческому наследию. Замок при свечах можно увидеть вечерами по субботам с мая по октябрь и в Рождественские праздники. Тысячи зажжённых свечей и звучащая музыка XVII века никого не оставит равнодушным.
По согласованию с гидом.
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
