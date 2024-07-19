Вы побываете в замке королевского министра финансов Фуке. Красота и гармония Во-ле-Виконт настолько впечатлили Людовика XIV («король-солнце»), что он велел построить Версаль по его образцу. Бесспорный шедевр французской архитектуры, сегодня он считается самым важным частным владением во Франции. Но нам повезло: замок полностью открыт для посещения!

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Во-ле-Виконт — замок, который можно сравнить только с Версалем! Он был построен в 17 веке в пригороде Парижа специально для виконта Николя Фуке. Чтобы резиденция соответствовала его статусу и амбициям, Фуке привлёк лучших зодчих Франции — они же потом и строили Версаль.

Архитектура замка — это ода классическому стилю и олицетворение гармонии форм и пропорций. Его интерьеры — сплошь позолота, гобелены, изысканная мебель и удивительные фрески на античные темы.

Ландшафтный парк спроектирован самим Ле Нотром. Каналы, изящные скульптуры и регулярные партеры — всё подчинено порядку, который характеризует французский стиль.

Вам предстоит:

окунуться в атмосферу галантной эпохи, прогуливаясь по залам замка и регулярному парку

узнать, почему Людовик XIV не остался на празднике Фуке, организованном в честь короля, и как эта история повлияла на самого короля и его министра финансов

встретить настоящего королевского мушкетёра, придворную даму или же самого «короля-солнце», которые с удовольствием попозируют с вами для фото за маленькое вознаграждение (какое время — такие короли, что тут скажешь)

Организационные детали