Вы побываете в замке королевского министра финансов Фуке.
Красота и гармония Во-ле-Виконт настолько впечатлили Людовика XIV («король-солнце»), что он велел построить Версаль по его образцу.
Бесспорный шедевр французской архитектуры, сегодня он считается самым важным частным владением во Франции. Но нам повезло: замок полностью открыт для посещения!
Красота и гармония Во-ле-Виконт настолько впечатлили Людовика XIV («король-солнце»), что он велел построить Версаль по его образцу.
Бесспорный шедевр французской архитектуры, сегодня он считается самым важным частным владением во Франции. Но нам повезло: замок полностью открыт для посещения!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
Во-ле-Виконт — замок, который можно сравнить только с Версалем! Он был построен в 17 веке в пригороде Парижа специально для виконта Николя Фуке. Чтобы резиденция соответствовала его статусу и амбициям, Фуке привлёк лучших зодчих Франции — они же потом и строили Версаль.
Архитектура замка — это ода классическому стилю и олицетворение гармонии форм и пропорций. Его интерьеры — сплошь позолота, гобелены, изысканная мебель и удивительные фрески на античные темы.
Ландшафтный парк спроектирован самим Ле Нотром. Каналы, изящные скульптуры и регулярные партеры — всё подчинено порядку, который характеризует французский стиль.
Вам предстоит:
- окунуться в атмосферу галантной эпохи, прогуливаясь по залам замка и регулярному парку
- узнать, почему Людовик XIV не остался на празднике Фуке, организованном в честь короля, и как эта история повлияла на самого короля и его министра финансов
- встретить настоящего королевского мушкетёра, придворную даму или же самого «короля-солнце», которые с удовольствием попозируют с вами для фото за маленькое вознаграждение (какое время — такие короли, что тут скажешь)
Организационные детали
- Экскурсия проходит с русскоговорящим водителем-сопровождающим. Он сможет вам рассказать интересные факты из истории замка и Франции без сухих дат. Сориентирует на месте и постарается ответить на ваши вопросы. Он не заходит с вами в замок — у вас будет возможность воспользоваться аудиогидом на русском языке!
- Трансфер осуществляется на комфортабельном транспорте (Mercedes/Renault)
- Стоимость входного билета — €22/чел.
- Экскурсия возможна также и с гидом, в таком случае её стоимость для 1–3 чел. составит €650 (без билетов)
- Каждую субботу месяца с мая по октябрь в замке устраивают «Вечер свечей». С 16:00 до 18:00 его зарывают для подготовки к вечернему шоу. Поэтому в субботу оптимально выезжать на экскурсию из Парижа в 18:00. Будьте уверены, вы успеете посетить всё: и замок и сады
- На территории парка есть ресторан и буфет. Ужин в ресторане необходимо бронировать заранее
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парадного входа в ваш отель в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 561 туриста
Добро пожаловать всем, кто собирается интересно провести время в Париже! Меня зовут Руслан, я инсайдер и ваш «свой человек» в Париже. Мы с компанией гидов-единомышленников покажем не только великолепный город, но и его окрестности: легко, ненавязчиво и без суеты. Постараемся рассказать обо всех тонкостях французской жизни и сделать так, чтобы ваш отпуск прошёл идеально!Задать вопрос
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