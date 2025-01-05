2 часа
Билеты
Лувр для детей
Погрузитесь в мир королевских дворцов и рыцарских доспехов вместе с вашим ребенком! Экскурсия в Лувр для детей - это путешествие, полное сюрпризов
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
Завтра в 10:00
14 фев в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в замок Во Ле Виконт
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
€650 за всё до 6 чел.
1.5 часа
Групповая
Рождественский автобусный тур с открытым верхом Tootbus
Начало: 11 Rue Auber, 75009 Paris, France
Завтра в 18:00
13 фев в 18:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 января 2025Очень понравилась экскурсия для детей, но и нам взрослым было интересно. Все четко, компактно, максимум заботы и внимания для нас,
- РРустэм15 августа 2024Великолепная гид Елизавета в течении двух часов блистательно провела экскурсию по Лувру для наших внуков двух, трех, пяти и семи лет, а также их родителей. Девушка умеет держать внимание и очень интересно и эмоционально рассказывать. Спасибо большое, Елизавета.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Рождественский»
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Сейчас в Париже в категории "Рождественский" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 650. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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