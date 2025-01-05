Рождественский – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Рождественский» в Париже на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Лувр для детей
Пешая
28 отзывов
2 часа
Билеты
Лувр для детей
Погрузитесь в мир королевских дворцов и рыцарских доспехов вместе с вашим ребенком! Экскурсия в Лувр для детей - это путешествие, полное сюрпризов
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
Завтра в 10:00
14 фев в 10:00
250 за всё до 5 чел.
Экскурсия в замок Во Ле Виконт
Пешая
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в замок Во Ле Виконт
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
650 за всё до 6 чел.
Рождественский автобусный тур с открытым верхом Tootbus
Пешая
На автобусе
1.5 часа
Групповая
Рождественский автобусный тур с открытым верхом Tootbus
Начало: 11 Rue Auber, 75009 Paris, France
Завтра в 18:00
13 фев в 18:00
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 января 2025
    Лувр для детей
    Очень понравилась экскурсия для детей, но и нам взрослым было интересно. Все четко, компактно, максимум заботы и внимания для нас,
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    нигде не стояли в очереди, наш гид провела нас практически без очереди даже к Мона Лизе. Это был единственный раз, когда наши дети не ныли в музее. Младшая дочь 6 лет, многое запомнила и может рассказать кое-что из истории Франции.

  • Р
    Рустэм
    15 августа 2024
    Лувр для детей
    Великолепная гид Елизавета в течении двух часов блистательно провела экскурсию по Лувру для наших внуков двух, трех, пяти и семи лет, а также их родителей. Девушка умеет держать внимание и очень интересно и эмоционально рассказывать. Спасибо большое, Елизавета.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Рождественский»

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  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Эйфелева башня
  4. Собор Парижской Богоматери
  5. Набережная
  6. Монмартр
  7. Остров Сите
  8. Квартал Марэ
  9. Опера Гарнье
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в феврале 2025
Сейчас в Париже в категории "Рождественский" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 650. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Рождественский», 28 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель