Рождественская сказка в замке Во-ле-Виконт

Индивидуальная экскурсия в Париже

Оценить фантастические декорации и световое шоу, которые можно увидеть лишь в новогодние праздники

Замок Во-ле-Виконт — эталон изящества и архитектурной гармонии. Вы узнаете о перипетиях в судьбе замка и рассмотрите его интерьеры, не уступающие версальским.

А с 18 ноября по 7 января ещё и сможете погрузиться в сказку, ведь в преддверии Рождества замок великолепно украшен. Лучшие декораторы Франции постарались сделать так, чтобы вы прониклись атмосферой волшебства!
Рождественская сказка в замке Во-ле-Виконт
Рождественская сказка в замке Во-ле-Виконт
Рождественская сказка в замке Во-ле-Виконт
Рождественская сказка в замке Во-ле-Виконт
Рождественская сказка в замке Во-ле-Виконт
Рождественская сказка в замке Во-ле-Виконт
Рождественская сказка в замке Во-ле-Виконт
Рождественская сказка в замке Во-ле-Виконт
Рождественская сказка в замке Во-ле-Виконт
Рождественская сказка в замке Во-ле-Виконт
Рождественская сказка в замке Во-ле-Виконт
Рождественская сказка в замке Во-ле-Виконт
Рождественская сказка в замке Во-ле-Виконт
Рождественская сказка в замке Во-ле-Виконт
Рождественская сказка в замке Во-ле-Виконт
Рождественская сказка в замке Во-ле-Виконт
Рождественская сказка в замке Во-ле-Виконт
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Описание

Что вас ожидает

Дорога из Парижа до замка займёт около часа.

Рождественская сказка

Нарядившись в красные бархатные плащи, которые нам выдадут при входе, мы будем бродить, наслаждаясь зимней атмосферой. Вы увидите уютные камины, украшенные залы и 360-градусную проекцию в Большом салоне. А ещё полюбуетесь новым световым шоу, которое проецируется на фасад замка.

Во-ле-Виконт: от Людовика XIV до Леонардо ди Каприо

Почему замок был революционным проектом в 17 веке? Почему стал «комом в горле» для Людовика «короля солнца»? Вы проследите путь усадьбы и узнаете о трагической судьбе её хозяина, финансового правителя Франции Николя Фуке. Гуляя по залам дворца и парку, мы поговорим о мечте одного человека, который привлёк для её воплощения трёх титанов своего времени: архитектора Лево, садовника Ленотра и художника Лебрена. А ещё вспомним снимавшиеся здесь фильмы, в том числе «Человека в железной маске».

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Honda CR-V exclusive с панорамной крышей
  • Начало и окончание в Париже. Я заберу вас из отеля и привезу обратно.
  • Билеты в замок оплачиваются отдельно. Стоимость:
    — взрослые: 22€
    — дети 6–17 лет: 17,5€
    — дети до 6 лет: бесплатно
  • Вечернее световое шоу на фасаде замка проходит в 17:40, 18:00, 18:30 и 19:00

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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