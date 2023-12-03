Оценить фантастические декорации и световое шоу, которые можно увидеть лишь в новогодние праздники
А с 18 ноября по 7 января ещё и сможете погрузиться в сказку, ведь в преддверии Рождества замок великолепно украшен. Лучшие декораторы Франции постарались сделать так, чтобы вы прониклись атмосферой волшебства!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Дорога из Парижа до замка займёт около часа.
Рождественская сказка
Нарядившись в красные бархатные плащи, которые нам выдадут при входе, мы будем бродить, наслаждаясь зимней атмосферой. Вы увидите уютные камины, украшенные залы и 360-градусную проекцию в Большом салоне. А ещё полюбуетесь новым световым шоу, которое проецируется на фасад замка.
Во-ле-Виконт: от Людовика XIV до Леонардо ди Каприо
Почему замок был революционным проектом в 17 веке? Почему стал «комом в горле» для Людовика «короля солнца»? Вы проследите путь усадьбы и узнаете о трагической судьбе её хозяина, финансового правителя Франции Николя Фуке. Гуляя по залам дворца и парку, мы поговорим о мечте одного человека, который привлёк для её воплощения трёх титанов своего времени: архитектора Лево, садовника Ленотра и художника Лебрена. А ещё вспомним снимавшиеся здесь фильмы, в том числе «Человека в железной маске».
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Honda CR-V exclusive с панорамной крышей
- Начало и окончание в Париже. Я заберу вас из отеля и привезу обратно.
- Билеты в замок оплачиваются отдельно. Стоимость:
— взрослые: 22€
— дети 6–17 лет: 17,5€
— дети до 6 лет: бесплатно
- Вечернее световое шоу на фасаде замка проходит в 17:40, 18:00, 18:30 и 19:00
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.