Замок Во-ле-Виконт — эталон изящества и архитектурной гармонии. Вы узнаете о перипетиях в судьбе замка и рассмотрите его интерьеры, не уступающие версальским. А с 18 ноября по 7 января ещё и сможете погрузиться в сказку, ведь в преддверии Рождества замок великолепно украшен. Лучшие декораторы Франции постарались сделать так, чтобы вы прониклись атмосферой волшебства!

Описание

Что вас ожидает

Дорога из Парижа до замка займёт около часа.

Рождественская сказка

Нарядившись в красные бархатные плащи, которые нам выдадут при входе, мы будем бродить, наслаждаясь зимней атмосферой. Вы увидите уютные камины, украшенные залы и 360-градусную проекцию в Большом салоне. А ещё полюбуетесь новым световым шоу, которое проецируется на фасад замка.

Во-ле-Виконт: от Людовика XIV до Леонардо ди Каприо

Почему замок был революционным проектом в 17 веке? Почему стал «комом в горле» для Людовика «короля солнца»? Вы проследите путь усадьбы и узнаете о трагической судьбе её хозяина, финансового правителя Франции Николя Фуке. Гуляя по залам дворца и парку, мы поговорим о мечте одного человека, который привлёк для её воплощения трёх титанов своего времени: архитектора Лево, садовника Ленотра и художника Лебрена. А ещё вспомним снимавшиеся здесь фильмы, в том числе «Человека в железной маске».

Организационные детали