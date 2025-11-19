На пути из Парижа к пляжам Нормандии находится деревенька Живерни (Giverny), прославившаяся благодаря Клоду Моне.
Здесь находится дом известного художника-импрессиониста, а также его с сад с прудом, где он писал свои «Кувшинки».
Описание экскурсииВ Живерни Моне прожил 43 года, вплоть до самой смерти в 1926 году. Поселившись в Живерни, Клод Моне приобретает там участок земли и, отведя туда воды речки Эпты, устраивает сад с прудами. Второй сад разбит перед домом, а строгие прямые линии аллей рельефно контрастируют с пёстрым ковром благоухающих весь год клумб, которые меняются несколько раз в году. Сад стал любимым детищем Моне, и нет ничего удивительного в том, что его мотивы занимают большое место в творчестве художника. Одна из самых красивых экскурсий. Цветущий сад, розовые лилии на воде, уютный дом художника… И сама деревня Живерни превращена её жителями в живописнейшее место. Можно пообедать в ресторане, где когда-то Моне проводил время со своими друзьями, рядом есть прекрасный сад с беседками. Важная информация:
- Поездку можно совместить с экскурсией в Руан или Версаль.
- А тематически экскурсию можно совместить с экскурсией в Овер Сюр Уаз, где жил, творил и умер Ван Гог.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Живерни
- Руан или Версаль (по желанию)
- Овер Сюр Уаз (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты в усадьбу
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
