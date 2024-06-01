Цветы и сады – экскурсии в Париже

Найдено 6 экскурсий в категории «Цветы и сады» в Париже на русском языке, цены от €84, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живерни - шедевр Клода Моне
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Живерни - шедевр Клода Моне
Погрузитесь в мир импрессионизма, посетив сад Клода Моне в Живерни. Уникальная экскурсия из Парижа подарит незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с путешественником
«Главная цель нашего путешествия – потрясающий сад в городке Живерни, который Моне бережно создавал на протяжении многих лет»
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533454 за всё до 4 чел.
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан
Начало: От вашего отеля в Париже
«Сады Этрета — не только живописный парк, но и музей современного искусства под открытым небом»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
615554 за всё до 3 чел.
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
Антикварные лавочки, необычные музеи, зимний цирк, самый старый рынок Парижа и многое другое
«Потом маленькими улочками пройдем мимо музея Пикассо и переполненного в любое время суток кафе La Perle к саду за зданием архива (уверяю вас, не каждый парижанин знает об этом оазисе)»
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
от 150 за всё до 9 чел.
Париж Родена: музей скульптора и прекрасный сад
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Париж Родена: музей скульптора и прекрасный сад
Изучить работы творца, понять его роль в искусстве и провести время в приятном уголке города
Начало: В районе метро Varenne
«Особняк Бирона и сад, где красиво круглый год»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
170 за всё до 10 чел.
Парижская фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Парижская фотопрогулка
Увидеть и поймать в кадр Лувр, сады Тюильри и набережную Сены
Начало: у пирамиды Лувра
«Далее мы прогуляемся по знаменитым садам Тюильри и, если захотите, прокатимся на колесе обозрения, чтобы взглянуть на Париж с высоты»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
154 за всё до 5 чел.
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
33 отзыва
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии
Начало: В районе метро Saint-Michel
«Вас поразит легендарный Зеркальный зал, где время словно остановилось: здесь вы услышите историю о промышленном шпионаже, рассмотрите первые французские зеркала и «прогуляетесь по саду» внутри дворца»
Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00
2 июля в 13:00
23 ноя в 11:00
84 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
    Замечательная экскурсия. Аня прекрасный расказчик! Очень атмосферно и с душой! Спасибо Анечке, дети просто в восторге от Парижа. Никакого нагромождения исторических фактов, зато чувствуется, что Ане самой Париж
  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
    Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный.
    Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный
  • М
    Мария
    5 мая 2024
    Парижская фотопрогулка
    Все было против меня в тот день,но Ангелина меня спасла и сделала прекрасные фото,а ещё дала прекрасные рекомендации по локациям. Рекомендую)
  • А
    Анна
    28 апреля 2024
    Парижская фотопрогулка
    Нам очень повезло с Анастасией! Она влюблена в то что делает и делает это замечательно, очень интересно рассказывает, и очень много знает, если на башню, то только с Настей, ❤️
  • О
    Оксана
    15 марта 2024
    Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
    Потрясающее путешествие, город Руан - милый и уютный город с богатой историей, Этрэта - просто сказочное место с потрясающей природой,
    читать дальше

    очень советую посетить сады, и прогуляться наверх за красивыми видами скал. Большое спасибо Роману, приятный собеседник, он отлично организовал наш день!

    Потрясающее путешествие, город Руан - милый и уютный город с богатой историей, Этрэта - просто сказочноеПотрясающее путешествие, город Руан - милый и уютный город с богатой историей, Этрэта - просто сказочноеПотрясающее путешествие, город Руан - милый и уютный город с богатой историей, Этрэта - просто сказочное
  • Н
    Наталия
    27 февраля 2024
    Париж Родена: музей скульптора и прекрасный сад
    Большое спасибо Александре за познавательную, интересную экскурсию и и хорошее настроение!
  • К
    Ксения
    28 ноября 2023
    Живерни - шедевр Клода Моне
    Александр - чудесный рассказчик. Особенно ценными были для меня ответы на вопросы о французах и нравах, которые мы задавали всю дорогу туда и обратно. Ответы были очень глубокими и интересными
  • I
    Indira
    23 ноября 2023
    Парижская фотопрогулка
    Всё очень понравилось)
  • А
    Артем
    11 ноября 2023
    Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
    Были на экскурсии. Понравилась организация, автомобиль комфортный. Этрета и Руан, которые посетили - просто великолепные. Отдельное спасибо Владимиру за то, что учитывал наши пожелания по свободному времени и маршруту, рассказывал интересные факты про Нормандию и Францию в целом. Рекомендую.
    Были на экскурсии. Понравилась организация, автомобиль комфортный. Этрета и Руан, которые посетили - просто великолепныеБыли на экскурсии. Понравилась организация, автомобиль комфортный. Этрета и Руан, которые посетили - просто великолепныеБыли на экскурсии. Понравилась организация, автомобиль комфортный. Этрета и Руан, которые посетили - просто великолепные
  • J
    Jevgenija
    24 июля 2023
    Живерни - шедевр Клода Моне
    Большое спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию. Кроме множества интересных фактов про Живерни, мы узнали много интересного о Париже и его окресностях. Александр обладает энциклопедическими знаниями и, как мне показалось, знает ответ на любой вопрос.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Цветы и сады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Живерни - шедевр Клода Моне
  2. Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
  3. Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
  4. Париж Родена: музей скульптора и прекрасный сад
  5. Парижская фотопрогулка
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Цветы и сады" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 84 до 554 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Цветы и сады», 81 ⭐ отзыв, цены от €84. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам