1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Живерни - шедевр Клода Моне
Погрузитесь в мир импрессионизма, посетив сад Клода Моне в Живерни. Уникальная экскурсия из Парижа подарит незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с путешественником
«Главная цель нашего путешествия – потрясающий сад в городке Живерни, который Моне бережно создавал на протяжении многих лет»
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533€454 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан
Начало: От вашего отеля в Париже
«Сады Этрета — не только живописный парк, но и музей современного искусства под открытым небом»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
615€554 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
Антикварные лавочки, необычные музеи, зимний цирк, самый старый рынок Парижа и многое другое
«Потом маленькими улочками пройдем мимо музея Пикассо и переполненного в любое время суток кафе La Perle к саду за зданием архива (уверяю вас, не каждый парижанин знает об этом оазисе)»
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
от €150 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Париж Родена: музей скульптора и прекрасный сад
Изучить работы творца, понять его роль в искусстве и провести время в приятном уголке города
Начало: В районе метро Varenne
«Особняк Бирона и сад, где красиво круглый год»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€170 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Парижская фотопрогулка
Увидеть и поймать в кадр Лувр, сады Тюильри и набережную Сены
Начало: у пирамиды Лувра
«Далее мы прогуляемся по знаменитым садам Тюильри и, если захотите, прокатимся на колесе обозрения, чтобы взглянуть на Париж с высоты»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€154 за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии
Начало: В районе метро Saint-Michel
«Вас поразит легендарный Зеркальный зал, где время словно остановилось: здесь вы услышите историю о промышленном шпионаже, рассмотрите первые французские зеркала и «прогуляетесь по саду» внутри дворца»
Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00
2 июля в 13:00
23 ноя в 11:00
€84 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия1 июня 2024Замечательная экскурсия. Аня прекрасный расказчик! Очень атмосферно и с душой! Спасибо Анечке, дети просто в восторге от Парижа. Никакого нагромождения исторических фактов, зато чувствуется, что Ане самой Париж
- ИИгорь23 мая 2024Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный.
- ММария5 мая 2024Все было против меня в тот день,но Ангелина меня спасла и сделала прекрасные фото,а ещё дала прекрасные рекомендации по локациям. Рекомендую)
- ААнна28 апреля 2024Нам очень повезло с Анастасией! Она влюблена в то что делает и делает это замечательно, очень интересно рассказывает, и очень много знает, если на башню, то только с Настей, ❤️
- ООксана15 марта 2024Потрясающее путешествие, город Руан - милый и уютный город с богатой историей, Этрэта - просто сказочное место с потрясающей природой,
- ННаталия27 февраля 2024Большое спасибо Александре за познавательную, интересную экскурсию и и хорошее настроение!
- ККсения28 ноября 2023Александр - чудесный рассказчик. Особенно ценными были для меня ответы на вопросы о французах и нравах, которые мы задавали всю дорогу туда и обратно. Ответы были очень глубокими и интересными
- IIndira23 ноября 2023Всё очень понравилось)
- ААртем11 ноября 2023Были на экскурсии. Понравилась организация, автомобиль комфортный. Этрета и Руан, которые посетили - просто великолепные. Отдельное спасибо Владимиру за то, что учитывал наши пожелания по свободному времени и маршруту, рассказывал интересные факты про Нормандию и Францию в целом. Рекомендую.
- JJevgenija24 июля 2023Большое спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию. Кроме множества интересных фактов про Живерни, мы узнали много интересного о Париже и его окресностях. Александр обладает энциклопедическими знаниями и, как мне показалось, знает ответ на любой вопрос.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Цветы и сады»
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