Ю Юлия Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль Замечательная экскурсия. Аня прекрасный расказчик! Очень атмосферно и с душой! Спасибо Анечке, дети просто в восторге от Парижа. Никакого нагромождения исторических фактов, зато чувствуется, что Ане самой Париж

И Игорь Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный.

М Мария Парижская фотопрогулка Все было против меня в тот день,но Ангелина меня спасла и сделала прекрасные фото,а ещё дала прекрасные рекомендации по локациям. Рекомендую)

А Анна Парижская фотопрогулка Нам очень повезло с Анастасией! Она влюблена в то что делает и делает это замечательно, очень интересно рассказывает, и очень много знает, если на башню, то только с Настей, ❤️

О Оксана Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета читать дальше очень советую посетить сады, и прогуляться наверх за красивыми видами скал. Большое спасибо Роману, приятный собеседник, он отлично организовал наш день! Потрясающее путешествие, город Руан - милый и уютный город с богатой историей, Этрэта - просто сказочное место с потрясающей природой,

Н Наталия Париж Родена: музей скульптора и прекрасный сад Большое спасибо Александре за познавательную, интересную экскурсию и и хорошее настроение!

К Ксения Живерни - шедевр Клода Моне Александр - чудесный рассказчик. Особенно ценными были для меня ответы на вопросы о французах и нравах, которые мы задавали всю дорогу туда и обратно. Ответы были очень глубокими и интересными

I Indira Парижская фотопрогулка Всё очень понравилось)

А Артем Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета Были на экскурсии. Понравилась организация, автомобиль комфортный. Этрета и Руан, которые посетили - просто великолепные. Отдельное спасибо Владимиру за то, что учитывал наши пожелания по свободному времени и маршруту, рассказывал интересные факты про Нормандию и Францию в целом. Рекомендую.