За 2 часа фото-прогулки мы зайдём в самые символичные места города. Я сделаю снимки, на которых вы будете выглядеть потрясающе. Ваши подписчики в соц. сетях будут завидовать, а родственники восхищаться.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание фото-прогулкиНа фотографиях с вами будут все артефакты Парижа: улочки, архитектура, кафе. Мы спустимся к реке, прогуляемся по мосту с видом на башню. Я найду выгодные ракурсы, помогу в позировании, расскажу увлекательные истории. Вы можете полностью довериться мне, фотосессия будет легкой и непринужденной. В ходе прогулки увидим:
- Площадь Трокадеро, откуда открывается великолепный вид на Эйфелеву башню;
- Эйфелева башня с разных, уникальных ракурсов;
- Сена. Прогуляемся вдоль реки, наслаждаясь видами и атмосферой набережных.
- Мост Pont de Bir Hakeim, откуда открывается захватывающий вид на башню и реку.
- Старинные улицы и архитектура в 16-ом районе.
- Множество красивых кафе. Завершим нашу экскурсию посещением нескольких уютных и красивых кафе, где можно будет сделать несколько замечательных снимков.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги фотографа, гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Pl. du Trocadero et du 11 Novembre
Завершение: Rue Saint-Dominique
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
