Запечатлейте свои драгоценные моменты перед величественной Эйфелевой башней с профессиональным фотографом.
Независимо от того, являетесь вы парой в медовом месяце, семьей на отдыхе или отдельным человеком, желающим запечатлеть особенный момент, создайте уникальный и персонализированный образ.
Независимо от того, являетесь вы парой в медовом месяце, семьей на отдыхе или отдельным человеком, желающим запечатлеть особенный момент, создайте уникальный и персонализированный образ.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание фото-прогулки
Что вас ждёт? Начните свою фотосессию со встречи у знаменитой Эйфелевой башни. Объедините технику, креативность и знание местных особенностей, чтобы создавать великолепные и профессионально отретушированные фотографии, сохраняя при этом естественный вид. Наслаждайтесь сеансом, адаптированным к вашим желаниям, с советами по позам и стилю, чтобы вы чувствовали себя комфортно и сияюще. Во время съёмки перемещайтесь по разным живописным местам вокруг Эйфелевой башни. Каждая локация предлагает уникальный фон, добавляя глубину и разнообразие в вашу коллекцию изображений. Попробуйте сочетание откровенных и постановочных снимков, запечатлевших ваше искреннее выражение лица и красивые парижские пейзажи. Варианты съёмки • Экспресс (15 минут, 20 фото): вы будете удивлены тем, как много мы можем успеть за 15 минут. Начиная с Трокадеро, мы запечатлеваем потрясающие ракурсы и уникальные позы в тщательно отобранных местах. Благодаря экспертным навыкам и передовому оборудованию мы гарантируем качество, позволяющее воплотить в жизнь каждый момент.
Стандарт (30 минут, 20 фото): насладитесь 30-минутной профессиональной фотосессией у Эйфелевой башни. Начиная с Трокадеро, мы запечатлеем потрясающие ракурсы и уникальные позы в тщательно отобранных местах. Благодаря фотографу-профессионалу и передовому оборудованию мы гарантируем качество, позволяющее воплотить в жизнь каждый момент.
• Премиум (1 час, 50 фото): эта опция позволит вам провести съёмку в течение часа, благодаря чему у нас будет больше времени, чтобы изучить другие места с разных точек зрения. Важная информация:
- Экскурсия не подойдёт для людей на инвалидных колясках.
- Фотограф будет ждать вас в месте встречи в течение 15 минут, но, пожалуйста, приходите вовремя, чтобы получить максимум удовольствия от фотосессии.
- Фотограф свяжется с вами заранее, чтобы легче было найти вас в месте встречи.
- Проверьте прогноз погоды и оденьтесь соответствующим образом.
- Фотосессия будет продолжаться, даже если пойдет дождь, поэтому возьмите с собой зонтик, если это необходимо.
- Перенос даты возможен, если вы попросите об этом не позднее, чем за 24 часа до начала съёмки.
См. календарь
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального англоговорящего фотографа
- 20 или 50 профессиональных фотографий в высоком разрешении
- Разные места вокруг Эйфелевой башни с разных ракурсов (в полный рост, крупный план, портреты)
Что не входит в цену
- Входные билеты на любые достопримечательности
- Трансфер до места фотосессии и обратно
- Физические копии фотографий
- Личные расходы
Место начала и завершения?
V77Q+6QG Париж, Франция
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсия не подойдёт для людей на инвалидных колясках
- Фотограф будет ждать вас в месте встречи в течение 15 минут, но, пожалуйста, приходите вовремя, чтобы получить максимум удовольствия от фотосессии
- Фотограф свяжется с вами заранее, чтобы легче было найти вас в месте встречи
- Проверьте прогноз погоды и оденьтесь соответствующим образом
- Фотосессия будет продолжаться, даже если пойдет дождь, поэтому возьмите с собой зонтик, если это необходимо
- Перенос даты возможен, если вы попросите об этом не позднее, чем за 24 часа до начала съёмки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
25 сен 2025
Thank you Yonetsu for the beautiful pics, the memory of Paris. and working together everything was fast, professional, friendly. I was glad to meet. I wish you further development in profession and good clients;)
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
Погрузитесь в атмосферу Парижа на индивидуальной фото-прогулке. Пройдите от Марсова поля до Трокадеро, наслаждаясь видами и позируя на фоне знаменитых мест
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€160 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
На фоне Эйфелевой башни
Индивидуальная фото-прогулка в Париже с профессиональным фотографом. Захватите лучшие моменты на фоне Эйфелевой башни и других живописных мест
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
€320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключение на Эйфелевой башне
Эйфелева башня скрывает множество тайн. Узнайте её историю, полюбуйтесь видами Парижа и послушайте легенды, которые она хранит
Начало: У Эйфелевой башни
13 ноя в 17:00
14 ноя в 09:30
€210 за всё до 4 чел.