7 часов
Билеты
VIP-сопровождение в Диснейленде
Пройти с персональным гидом на все аттракционы без очереди
Завтра в 10:00
2 окт в 10:00
€850 за всё до 12 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Расписание: В любой свободный день, в любое свободное время
9 окт в 09:00
10 окт в 09:00
от €160 за всё до 5 чел.
5 часов
Билеты
Диснейленд без очередей - для тех, кто ценит своё время
Не потеряться на огромной территории парка и попасть на аттракционы без ожидания
Начало: В Диснейленде
Завтра в 09:00
2 окт в 09:00
€1 000 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLuda19 сентября 2024Хотелось бы поблагодарить нашего гида Сергея за прекрасно и продуктивно проведённый день в Дисней Ленде. Мы успели обойти два парка
- ННастасия26 августа 2024Огромное спасибо Сергею за отлично проведенный день в Диснейленде. Сергей отлично там ориентируется, рассказывает, что из себя представляет каждый аттракцион
- ММария13 августа 2024Рекомендуем! Сергей сделал наш день. Он провел нас по самому оптимальному маршруту и сократил время ожидания очередей аттракционов. Но не
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Активный отдых»
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Сколько стоит экскурсия по Парижу в сентябре 2024
Сейчас в Париже в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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