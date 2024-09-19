читать дальше

и ещё погулять сами. Сергей помог нам пройти без очередей на все отракционы,даже во время парада помог пробраться вперёд и посмотреть все в первом ряду,хотя людей было очень много. У старшей дочки в этот день был день рождения, Сергей подсказал нам что при входе в парк можно взять бэйджик с её именем с надписью" happy birthday" и некоторые сотрудники её поздравляли. С Сергеем мы прошли без очереди и сделали фото с Микки,он сделал очень много классных наших фото и видео с атракционов. Кроме этого Сергей помог нам получит скидку в кафе и ресторане. Сережа Очень позитивный и общительный. Мы остались очень довольны, особенно дети. Очень рекомендуем!!