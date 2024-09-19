Активный отдых в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Париже на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
VIP-сопровождение в Диснейленде
Пешая
7 отзывов
7 часов
Билеты
VIP-сопровождение в Диснейленде
Пройти с персональным гидом на все аттракционы без очереди
Завтра в 10:00
2 окт в 10:00
850 за всё до 12 чел.
Париж трёх эпох: Королевство, Империя, Республика
Пешая
2 отзыва
2 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Париж трёх эпох: Королевство, Империя, Республика
Начало: Лувр
Расписание: В любой свободный день, в любое свободное время
9 окт в 09:00
10 окт в 09:00
от 160 за всё до 5 чел.
Диснейленд без очередей - для тех, кто ценит своё время
Пешая
5 часов
Билеты
Диснейленд без очередей - для тех, кто ценит своё время
Не потеряться на огромной территории парка и попасть на аттракционы без ожидания
Начало: В Диснейленде
Завтра в 09:00
2 окт в 09:00
1 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Luda
    19 сентября 2024
    VIP-сопровождение в Диснейленде
    Хотелось бы поблагодарить нашего гида Сергея за прекрасно и продуктивно проведённый день в Дисней Ленде. Мы успели обойти два парка
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    и ещё погулять сами. Сергей помог нам пройти без очередей на все отракционы,даже во время парада помог пробраться вперёд и посмотреть все в первом ряду,хотя людей было очень много. У старшей дочки в этот день был день рождения, Сергей подсказал нам что при входе в парк можно взять бэйджик с её именем с надписью" happy birthday" и некоторые сотрудники её поздравляли. С Сергеем мы прошли без очереди и сделали фото с Микки,он сделал очень много классных наших фото и видео с атракционов. Кроме этого Сергей помог нам получит скидку в кафе и ресторане. Сережа Очень позитивный и общительный. Мы остались очень довольны, особенно дети. Очень рекомендуем!!

  • Н
    Настасия
    26 августа 2024
    VIP-сопровождение в Диснейленде
    Огромное спасибо Сергею за отлично проведенный день в Диснейленде. Сергей отлично там ориентируется, рассказывает, что из себя представляет каждый аттракцион
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    или представление, проводит без очереди. Побывали везде, где захотели. Увидели все, что там стоит посмотреть. Дети у нас разновозрастные: 18 лет и 3 года. Зашло обоим:) Мы с мужем раньше были в Диснейленде и было, с чем сравнить. Безусловно, вип-сопровождение 100% свою цену оправдывает. С этой услугой и в компании Сергея мы отлично и очень комфортно провели время в Диснейленде. Рекомендую однозначно!

  • М
    Мария
    13 августа 2024
    VIP-сопровождение в Диснейленде
    Рекомендуем! Сергей сделал наш день. Он провел нас по самому оптимальному маршруту и сократил время ожидания очередей аттракционов. Но не
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    только за скорость мы рады, что обратились к нему. В программу Сергея также включены приятные скидки 15% на магазины и ресторан. Если вы хотите в Диснейленд, обязательно берите сопровождение Сергея. Мы прошли все желаемые аттракционы, а многие даже по два раза. Сергей всегда шел на встречу, учитывал наши желания и подстраивал маршрут под наши нужды. Даже после завершения тура, Сергей оказал неоценимую помощь, дав несколько билетиков быстрого пропуска. Очень выгодно и удобно (особенно сравнивая с традиционным Fast Pass)

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Активный отдых»

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  6. Эйфелева башня
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Остров Сите
  9. Опера Гарнье
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в сентябре 2024
Сейчас в Париже в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Активный отдых», 9 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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