Путешествие по Франции за один день Чтобы увидеть самые знаменитые достопримечательности страны, необязательно колесить тысячи километров. Достаточно отправиться всего на 25 километров от Парижа в сторону Версаля, где вас ждёт уникальный парк развлечений «Франция в миниатюре». Детально воссозданные шедевры В этом месте с мельчайшей точностью воспроизведены города, реки, замки и памятники архитектуры. Вы увидите готические соборы, уютные улочки Юры, побережье Бретани и порт Ла-Рошели. Особый восторг вызывают аббатство Мон-Сен-Мишель и неприступный Форт Байярд. Горы, крепости, тулузские религиозные памятники, знаменитые замки и живописные ландшафты — всё это собрано в одном месте. Прогуливаясь по аллеям парка, вы сможете сказать, что увидели всю Францию целиком, не покидая окрестностей Парижа. Важная информация:

Рекомендуем взять с собой тёплую одежду, удобную обувь и иметь зонтик в случае непогоды.