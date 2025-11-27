Всего в 25 километрах от Парижа вы сможете увидеть всю Францию в миниатюре: от Мон-Сен-Мишеля и аббатств до гор, замков и портов, воссозданных с удивительной точностью.
Описание экскурсии
Путешествие по Франции за один день Чтобы увидеть самые знаменитые достопримечательности страны, необязательно колесить тысячи километров. Достаточно отправиться всего на 25 километров от Парижа в сторону Версаля, где вас ждёт уникальный парк развлечений «Франция в миниатюре». Детально воссозданные шедевры В этом месте с мельчайшей точностью воспроизведены города, реки, замки и памятники архитектуры. Вы увидите готические соборы, уютные улочки Юры, побережье Бретани и порт Ла-Рошели. Особый восторг вызывают аббатство Мон-Сен-Мишель и неприступный Форт Байярд. Горы, крепости, тулузские религиозные памятники, знаменитые замки и живописные ландшафты — всё это собрано в одном месте. Прогуливаясь по аллеям парка, вы сможете сказать, что увидели всю Францию целиком, не покидая окрестностей Парижа. Важная информация:
Рекомендуем взять с собой тёплую одежду, удобную обувь и иметь зонтик в случае непогоды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт с русскоязычным водителем
Что не входит в цену
- Входные билеты:/n - взрослый 19.5 €/n - детский 12.5 €
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель или любой адрес в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Рекомендуем взять с собой тёплую одежду
- Удобную обувь и иметь зонтик в случае непогоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в сердце французской провинции
Погрузитесь в атмосферу французской провинции, посетив крепости, дворцы и деревни, сохранившие дух старины. Узнайте тайны королевских охот
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
Захватывающее путешествие по островам Ситэ и Святого Людовика. Откройте для себя готическую архитектуру и аристократическую атмосферу Парижа
Начало: У собора Парижской Богоматери
Завтра в 09:30
29 ноя в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Château de Vincennes
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив величественный Венсенский замок, любимое место французских королей, всего в 20 минутах от центра
Начало: У станции метро «Château de Vincennes»
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
€267 за всё до 10 чел.