Мои заказы

Франция в миниатюре - путешествие по стране за один день

Всего в 25 километрах от Парижа вы сможете увидеть всю Францию в миниатюре: от Мон-Сен-Мишеля и аббатств до гор, замков и портов, воссозданных с удивительной точностью.
Франция в миниатюре - путешествие по стране за один день
Франция в миниатюре - путешествие по стране за один день
Франция в миниатюре - путешествие по стране за один день

Описание экскурсии

Путешествие по Франции за один день Чтобы увидеть самые знаменитые достопримечательности страны, необязательно колесить тысячи километров. Достаточно отправиться всего на 25 километров от Парижа в сторону Версаля, где вас ждёт уникальный парк развлечений «Франция в миниатюре». Детально воссозданные шедевры В этом месте с мельчайшей точностью воспроизведены города, реки, замки и памятники архитектуры. Вы увидите готические соборы, уютные улочки Юры, побережье Бретани и порт Ла-Рошели. Особый восторг вызывают аббатство Мон-Сен-Мишель и неприступный Форт Байярд. Горы, крепости, тулузские религиозные памятники, знаменитые замки и живописные ландшафты — всё это собрано в одном месте. Прогуливаясь по аллеям парка, вы сможете сказать, что увидели всю Францию целиком, не покидая окрестностей Парижа. Важная информация:
Рекомендуем взять с собой тёплую одежду, удобную обувь и иметь зонтик в случае непогоды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт с русскоязычным водителем
Что не входит в цену
  • Входные билеты:/n - взрослый 19.5 €/n - детский 12.5 €
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель или любой адрес в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой тёплую одежду
  • Удобную обувь и иметь зонтик в случае непогоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Парижа

Похожие экскурсии из Парижа

Долина Шеврёз, или Аутентичная Франция в пригороде Парижа
Пешая
3.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в сердце французской провинции
Погрузитесь в атмосферу французской провинции, посетив крепости, дворцы и деревни, сохранившие дух старины. Узнайте тайны королевских охот
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 3 чел.
Сердце Парижа: острова Ситэ и Святого Людовика
Пешая
1.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
Захватывающее путешествие по островам Ситэ и Святого Людовика. Откройте для себя готическую архитектуру и аристократическую атмосферу Парижа
Начало: У собора Парижской Богоматери
Завтра в 09:30
29 ноя в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Из Парижа - в Венсенский замок
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Château de Vincennes
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив величественный Венсенский замок, любимое место французских королей, всего в 20 минутах от центра
Начало: У станции метро «Château de Vincennes»
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
€267 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Париже